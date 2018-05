Participantes confirmados para The Burger Week 2018

Llega The Burger Week, el ciclo gastronómico que permitirá disfrutar del 28 de mayo al 10 de junio de las mejores hamburguesas a un precio único en exclusivas hamburgueserías, cervecerías, restaurantes y bares a nivel nacional.

Buenos Aires, mayo 2018- Del 28 de mayo al 10 de junio llega a Argentina la primera edición The Burger Week, un ciclo gastronómico que reúne las mejores hamburgueserías, cervecerías, restaurantes y bares del país donde ofrecerán hamburguesas especialmente diseñadas para deleitar el paladar de los #BurgerLovers y público en general, a un precio promocional.

Durante estas dos semanas el público podrá deleitar su paladar con hamburguesas exclusivas, originales y a precios únicos, en los locales participantes. Además, podrán compartir sus experiencias en las redes sociales.

The Burger Week se ha realizado en más de 50 ciudades del mundo con éxito total, dando la posibilidad a hamburgueserías, cervecerías, restaurantes y bares del país de crear exclusivas burgers a precios especiales. Es un evento a nivel nacional, cualquier establecimiento que ofrezca hamburguesas podrá ser participe, y de esta forma mostrar creaciones únicas.

Entre los participantes para esta edición se encuentra; Cervelar, Dean & Dennys, DelToro Burgers, Trixie American Dinner, La Cresta, The Market Burger, Luxenburger, 42st. NYC, Growlers, Cullen Henderson, Los Infernales, Brutal Burger, Muerde Burger, Noshup, Diggs, Buller Pub, 7030 Beer House, Burger 54, Johnny B. Good, Dobleseis Bar.

Una oportunidad única que permitirá a los amantes de las hamburguesas deleitarse con preparaciones exclusivas a precios insuperables.

The Burger Week

Fecha: 28 de mayo al 10 de junio.

Dirección: El evento se llevará a cabo en los locales participantes.

Precio: hamburguesa elegida por cada local $99

Para mayor información:

http://theburgerweek.com.ar/