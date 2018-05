María Emilia Cornejo se edita por primera vez en Argentina || Presentación : 7 de junio

El 7 de junio se presenta En la mitad del camino recorrido,

de la autora peruana María Emilia Cornejo, en Waldhuter La Librería.

​​

“En la Mitad del Camino Recorrido” es el nombre del poemario de María Emilia Cornejo que será editado por primera vez en la Argentina, a través de la editorial Todos Leemos. La autora peruana, cuya obra es hoy material de culto por ser considerada la apertura de la poesía erótica moderna, nació en Lima, en 1949, y se suicidó en la misma ciudad 23 años más tarde, en 1972.

La presentación del libro es el jueves 7 de junio en Waldhuter La Librería (Av. Santa Fe 1685) y vienen desde Perú especialmente para la ocasión, la poeta Gaby Cevasco, miembro de la agrupación feminista Flora Tristán; y Ana María Cornejo Calderón, hermana gemela de María Emilia, quien facilitó y ayudó para que este libro se edite en Argentina. También será parte de la mesa Gaby Mena, a cargo de la editorial Todos Leemos.

El libro está prologado por Alicia Genovese, maquetado por León Pereyra y con diseño de tapa de Aldana Antoni. “En la Mitad del Camino Recorrido” es el primer título de la editorial Todos Leemos.

Prólogo, por Alicia Genovese (fragmento)

(…) No se conocía hasta ese momento una voz de mujer que pudiese abordar de la manera en que Cornejo lo hace, la sexualidad femenina haciéndose cargo del lugar que le otorgaría la ideología patriarcal predominante. Ella sería “la muchacha mala de la historia”, “la hija extravagante y loca que hay que rescatar”. Escribe así con esa natural osadía que encuentra un precedente enorme, quizás único en la poesía peruana y Latinoamericana, a través de la voz de Blanca Varela. Aquellos pocos poemas, incluidos en la antología de Escobar fueron recibidos con admiración por la poeta Carmen Ollé, quien fuera contemporánea de María Emilia Cornejo, y que definitivamente se consagraría a través de Noches de adrenalina, libro de 1982, en el que justamente hay una exploración inédita del erotismo femenino. Carmen Ollé dirá luego de publicados aquellos tres poemas: “era la primera vez que una voz poética de mi generación me hablaba directamente” y agregaba: “su poesía carente de retórica me impresionó”.

Link al corto documental La muchacha mala de la historia: https://www.youtube.com/watch?v=XZHNCGeBm3g Créditos: La Catrina Producciones y Casa de la Literatura Peruana, 2015. Dirección general y guión: Diego Lazarte. Dirección de cámara: Hidalgo Calatayud. Dirección de arte y fotografía: Jaime Donato Jiménez.

Ø Biografía breve María Emilia Cornejo

La poeta María Emilia Cornejo nació en Lima, Perú en 1949. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue alumna del taller de poesía de dicho claustro universitario, dirigido por Hildebrando Pérez junto al poeta Marco Martos. Ahí leyó sus primeros poemas.

Tras su muerte, un par de revistas pequeñas (Eros y Raíces Eddicas) la rescataron del anonimato. En los setentas aparecen sus tres magníficos poemas “La Muchacha Mala de la Historia”, “Como tú lo estableciste” y “Tímida y Avergonzada” en la ya célebre antología de Alberto Escobar. Esos tres poemas bastaron para que ocupara un lugar en la literatura peruana actual. Son los que forman la parte V del libro.

Pero fue el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una institución feminista, el que asumió la tarea de reunir sus poemas póstumamente en un volumen en 1989. Publicado 17 años después de su suicidio, consta de 31 poemas divididos en cinco secuencias.

Para muchos, María Emilia Cornejo es la iniciadora de una nueva corriente en la poesía de mujeres, que se ve plasmada recién en la generación de los ochenta.

Ella logró darle un nuevo giro a la poética de la década anterior, siendo la primera en poetizar la sexualidad femenina y de testimoniar, con crudo realismo, los desgarramientos de una mujer que pertenece a una generación de ruptura. En Cornejo la mujer es protagonista y destinataria. Con su palabra, abrió el camino para que otras mujeres podamos expresarnos con más libertad, con menos culpa. Así, la poesía de María Emilia se adelanta a su época para acercarse al futuro y da comienzo a la época de la herejía poética de las mujeres en el Perú.

Hasta dónde pudo haber avanzado María Emilia en la poesía, es un enigma que se llevó con ella, pero hasta donde llegó abrió puertas que estaban fuertemente cerradas. Y eso es lo más importante en unx artistx: su herencia estética y social, porque el arte es la fuerza más poderosa de cambio, especialmente entre lxs jóvenxs. En el arte ciframos mucha esperanza las mujeres, para que lxs artistxs del presente y del futuro revolucionen no sólo el arte sino también la realidad.

Información extraída de los prólogos a las tres ediciones peruanas, escritos por Mariella Sala (1989), Carmen Ollé (1994) y Gaby Cevasco (2005).

Ø Biografía breve de Gaby Cevasco

Periodista y escritora. Ha publicado “Entre el cielo y la tierra, el fuego” (cuentos, 2014), “Nuevo testamento” (poesía, 2010), “Detrás de los postigos” (cuentos, 2000), “Sombras y rumores” (cuentos, 1990).

Su poesía está presente en las antologías “La poesía nos une. 50 poetas del Perú” (Selección Marita Troiano, 2017); Fórnix, Revista de creación y crítica, n.° 15, setiembre, 2017, memoria del IV Festival Internacional de Poesía de Lima (FIPLIMA, 2017).

Sus cuentos han sido publicados en antologías de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, y en revistas de Bolivia, Canadá y Argentina. Asimismo, sus artículos sobre literatura y sobre la situación de las mujeres en el Perú.

Ha trabajado en diarios y revistas, pero su mayor trayectoria la ha realizado en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en la que fue responsable del Programa de Comunicaciones, luego del Programa Estudios y Debates Feministas (responsable del fondo editorial y la línea académica) y, finalmente, fue directora ejecutiva de septiembre 2009 – agosto del 2012. Actualmente ya no trabaja allí, pero continúa siendo miembro de la Asamblea de Asociadas.

Desde el 2004 viene impulsando el Círculo Universitario de Estudios de Género en el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.