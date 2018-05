¿Qué es una empresa digital?

Por Javier Alonso, Consultor Senior de Marketing y Comercio de Seidor (www.seidor.com)

Las empresas, desde la revolución industrial, han incorporado tecnología en sus procesos productivos para reducir sus costos y mejorar la productividad. A partir de los ‘70, incorporan además tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para gestionar los flujos de información que se generan en las actividades de negocio. En el siglo XXI estamos inmersos en el fenómeno de la digitalización, una revolución que nace de la maduración de las tecnologías y de su incorporación imparable al estilo de vida de los consumidores. Así, las TIC dejan de ser una simple herramienta auxiliar para incardinarse en el corazón del negocio.

La digitalización no es una moda: es un nuevo modo de hacer negocios que nace de la universalización del uso de las TIC por parte de individuos y organizaciones. Tampoco es opcional: todas las empresas van a ser digitales, más temprano que tarde. Muchas veces asociamos el concepto de empresa digital con el de startups digitales, pero no son sólo estas empresas nacientes las que tienen que preocuparse por este fenómeno. Todas las organizaciones tienen ante sí la oportunidad y el desafío de incorporar de manera estratégica las TIC en sus modelos de negocio. No importa el sector en el que operen, no podrán tener una posición competitiva relevante en los próximos años sin digitalizar sus procesos, sus productos y servicios y sus estructuras.

Las empresas exitosas del futuro serán capaces de desarrollar estrategias adaptables, evitar la comoditización, crear diferenciación sostenible, promover una cultura de innovación y atraer a clientes y empleados. Para hacer todo esto, necesitarán digitalizar sus portafolios de productos y servicios, la manera en que hacen marketing, el modo en el que se comunican con los clientes, cómo innovan, cómo capturan conocimiento, cómo desarrollan a sus equipos… Las que deseen perdurar y liderar sus mercados, necesitan definir una agenda de transformación digital de sus modelos de negocio y operativos y desarrollar nuevas capacidades y conocimientos a lo largo de toda la organización.

Una empresa digital es la que usa intensamente las TIC para competir, la que utiliza las tecnologías para diferenciarse, la que las aprovecha para liderar el escenario en el que compiten, para vender más, para ser más eficiente, para llegar a mercados a los que de otro modo no tendría acceso. En definitiva, la que ha realizado un esfuerzo consciente y sistemático para ser más ágil, conocer y tener una mejor relación con sus clientes, reducir sus costos mediante la automatización extrema de sus procesos, incorporar tecnología a sus productos o servicios o facilitar la colaboración intensa de sus empleados.