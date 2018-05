ARTEI, Asociación Argentina del Teatro Independiente en su 20º Aniversario 1998-2018

Desde ARTEI organización que nuclea a 92 salas de teatro independiente de CABA expresamos nuestra alarma y preocupación frente al ajuste presupuestario que está atravesando el Instituto PROTEATRO dedicado a fomentar y proteger la actividad teatral no oficial de nuestra ciudad.

Durante el año pasado le hemos planteado tanto al Poder Ejecutivo que envió el Proyecto de Ley de Presupuesto, como al Poder Legislativo que lo trató y aprobó, un aumento del 30% para PROTEATRO. No solamente no fuimos escuchados para dicho aumento sino que en términos reales hubo una abrupta disminución. Hoy estamos viviendo las consecuencias.

Somos trabajadores de la cultura que producimos teatro en una ciudad que no llega a destinar ni el 2% de su presupuesto total al Ministerio de Cultura del cual a su vez solo un 1,8 % es destinado al sector independiente.

Al día de la fecha el presupuesto total de PROTEATRO es el mismo que el año pasado, cuando es de público conocimiento que tanto los servicios como los costos de funcionamiento de los espacios aumentaron un 300%. Sin embargo, a pesar de esto los valores de las entradas se conservan desde hace más de un año, debilitando así la producción de espectáculos, investigaciones, mantenimiento de espacios y exponiendo al peligro del cierre a muchas salas que tan importantes son para la Ciudad.

Resulta y es fundamental que desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad se tomen con urgencia cartas en el asunto para elevar el presupuesto del organismo.

Defendemos a PROTEATRO porque nos pertenece a todos, y porque el Decreto Nº 412/10, reglamentario de la Ley Nº 156/99 con Modificatoria Ley Nº 2945/08 y Ley N° 5227/14, mediante la cual se crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No Oficial plantea como objetivos lo siguiente:

·Proteger, propiciar y fomentar el desarrollo del teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

·Diseñar políticas y programas de promoción, apoyo e incentivo a la creación, producción y difusión del teatro a través de diferentes líneas de subsidios: Salas Teatrales, Grupos Teatrales Estables, Eventuales, Comunitarios y Proyectos Especiales.

·Propiciar el desarrollo de la actividad teatral. Promover, difundir y estimular las actividades de creadores, agentes, organizaciones, entidades y asociaciones que favorezcan el desarrollo del teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

·Proteger el desarrollo del teatro impulsando acciones de capacitación e investigación, elaborar diagnósticos, producir informes y brindar asesoramiento y asistencia técnica para contribuir con el desarrollo del Teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

·Promover la integración del teatro a la sociedad.

·Desarrollar las alianzas y vínculos productivos en torno al teatro con la finalidad de fortalecer sus cualidades para la transformación humana, el bienestar comunitario, la articulación institucional y el fortalecimiento sectorial a nivel nacional.

#LaCulturaEsUnDerecho

#ElTrabajoEsUnDerecho

#NoAlAjuste

#NoAlDesfinaciamientoDeProteatro

#EmergenciaCultural

ARTEI, Asociación Argentina Del Teatro Independiente

Las salas que integran ARTEI: Actor’s Studio – Andamio 90 -Anfitrión – Apacheta – Abasto Social Club – Abre Teatro -Beckett Teatro -Belisario – Boedo XXI – Cara a Cara – Centro Cultural Raíces -Circuito Cultural Barracas – Corrientes Azul – Crisol Teatro – Club de Trapecistas – Del Pasillo- Teatro Del Pueblo – De la Fabula – Del Borde – El Astrolabio – Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, Celcit – El Vitral -Teatro Escuela El Espión – El Excéntrico de la 18 – El Fino – El Colonial – El Portón de Sánchez – El Camarin de lasMusas – Teatro El Piccolino – Entretelones – Espacio Abierto – Espacio Aguirre – Espacio Ecléctico – Espacio Callejón – Fraymocho – IFT – Korinthio Teatro – La Carpinteria – La Galera – La Maravillosa – La Mascara – La Otra Orilla – La Rancheria – La Ratonera – La Scala De San Telmo – La Tertulia – Madera De Sueños – ½ Mundo, Club de arte – Noavestruz – Taller del Angel – Templum – Timbre 4 – Pan y Arte – Patio de Actores – Payro – Sportivo Teatral – Teatro Empire – Teatro Ciego – UPB – Vera Vera Teatro – La Mueca – Codigo Montesco – Teatro Orfeo – Caliban – El Extranjero – Río Colorado – El Bululu – El Popular – La Clac – El Opalo – El Estepario – Teatro el Artefacto – Centro Cultural El Deseo – Buenas Artes Social Club – La Casa – El Alambique – La Gloria. Espacio Teatral – La Sede Teatro – Espacio Tole Tole – La Vieja Guarida – Chacarerean Teatro – Brilla Cordelia – Fandango Teatro – Teatro Eureka – El Galpón de Catalinas – Moscú Teatro – Onírico espacio de arte – Nun Teatro Bar – Losada – La Sodería – Espacio Sísmico – Sala Aérea – Santos 4040- Sala de Máquinas.

Socios Fundadores: Felisa Yeni – Alejandra Boero

Socios Honorarios: Leonardo Goloboff – Carlos Nicastro