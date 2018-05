Cristina le respondió a Macri: “Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo” en relación a “por las locuras que propone @CFKArgentina”

Machirulo: “El significado que suele dársele en el ámbito feminista es el de ‘hombre machista’, en ocasiones asociado a quien hace gala de esa condición. Es coloquial y tiene un claro matiz despectivo”, machirulo se aplica despectivamente a un hombre gay “que exhibe formas convencionalmente muy masculinas” y, por extensión, es un insulto “proferido contra una mujer lesbiana con apariencia muy masculina”.

Mauricio Macri pidió, a través de un mensaje grabado que fue difundido públicamente, que “los senadores y gobernadores peronistas sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley inconstitucional” e hizo un llamado a los senadores opositores para que “demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”.

@MauricioMacri: “Confío en que los senadores peronistas no se van a regir por las locuras que propone @CFKArgentina” #Tarifas #Tarifazos #LeyAntiTarifazo.

Macri dijo que “las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas claro que suenan bien” pero se preguntó “qué pasa con el agujero fiscal que dejarían”, y “de dónde saldría ese dinero para taparlo”.

“Por eso, le pido a los senadores y gobernadores peronistas, que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional”, sostuvo el jefe de Estado en el mensaje grabado junto al ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

En ese marco, además, hizo un llamado a los senadores opositores a “que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”, y sostuvo que confía en que “van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó”.

Al criticar la ley anti-tarifazo que propone la oposición, el presidente le había pedido a los senadores peronistas “que no se dejen conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”.

La ex presidenta le respondió al mandatario a través de su cuenta de Twitter.

La respuesta no se hizo esperar.

Cristina Fernández de Kirchner salió a responderle a Mauricio Macri quien, a través de un mensaje grabado, pidió que “los senadores y gobernadores peronistas sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley inconstitucional”, en referencia a la ley de la oposición contra el tarifazo, e hizo un llamado a los senadores opositores para que “demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner”.

De esta forma, el mandatario aludió a la iniciativa que busca retrotraer las tarifas de servicios públicos a sus valores de noviembre del 2017 y, a la vez, le pone a los incrementos salariales como techo a su evolución.

De esta manera, la senadora nacional y ex presidenta eligió responderle al jefe del Estado a través de su cuenta de Twitter donde escribió: “Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”.