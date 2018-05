VIERNES 1ºde JUNIO

21 hs.

en Sirhan

Gorriti 5568 , Palermo, CABA.

Entradas $250 y $200

​

La Impertinente Señorita Orquesta

Cuatro carismáticas mujeres que con frescura, espontaneidad y un toque de humor, invitan al espectador a recorrer los clásicos de la canción francesa de todos los tiempos.

La tradicional chanson française, una ranchera, un tango, un samba brasilero o un aria de ópera se dan cita en un exquisito espectáculo musical.

Analía Rosenberg: piano, acordeón, arreglos y dirección musical /

Daniela Horovitz: voz y guitarra /

Soledad Maciel: voz y ukelele /

Emma Chacon Oribe: violonchelo.

VIDEOS:

Voilá (album completo):

