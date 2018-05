Se subastaron las camionetas que protagonizaron una carrera ilegal por las calles de la Ciudad

En el día de hoy, se subastaron las camionetas Porsche Cayenne (2004) y Dodge Ram 1500 (2014), que protagonizaron una carrera ilegal por las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de abril del año 2017, circulando a gran velocidad por el tránsito porteño, más que triplicando las máximas permitidas. En el remate realizado este mediodía en la sala de subastas del Banco Ciudad – Esmeralda 660, CABA-, estuvieron presentes el Subsecretario de Atención Hospitalaria, Dr. Aldo Caridi, y Damián Pagano, Director del Hospital Piñero. (*)

La camioneta Porsche Cayenne salió a remate con una base de $250.000, y fue adquirida por $460.000.

Por su parte, la camioneta Dodge Ram 1500 -la cual contaba con un service gratuito para el comprador por parte de la división Mopar de postventa del Grupo Fiat – Chrysler Automóbiles-, salió a remate con una base de $500.000, y fue adquirida por $590.000. En ambos casos, se produjo una puja entre varios oferentes, estimulada permanentemente por Ricardo Vitaliti, martillero del Banco Ciudad, que elevó el precio de venta.

El Ministerio Público Fiscal – fiscalía a cargo del Dr. Gustavo Viñas – y el Juzgado de 1era instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 – a cargo del Juez Pablo C. Casas -, fueron quienes encargaron a la Gerencia de Ventas, Subastas y Pignoraticio del Banco Ciudad el remate público, destinando los $1.050.000 -producto de la subasta de ambos lotes-, al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” de la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que el Banco Ciudad, acompañando el carácter social de la sentencia judicial, donó a dicho Hospital la comisión percibida por el servicio de remate.

Al finalizar la subasta, el Subsecretario de Atención Hospitalaria, Dr. Aldo Caridi, destacó que “a pesar de los lamentables hechos que originaron estos fondos, agradezco que los mismos sean destinados a la Salud Pública, en esta oportunidad al Hospital Piñero. En el año 2016, se contabilizaron unos 1.000 registros de ingreso hospitalario a causa de un siniestro vial. Esto indica que los hospitales recibieron, en promedio, 730 lesionados al mes y aproximadamente 24 por día. Cabe recordar que la totalidad de los auxilios que el SAME efectúa en la vía pública son derivados a los 13 Hospitales de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Piñero, para su primera atención hospitalaria.”.

Acerca del procedimiento, Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, señaló que “a través de nuestro tradicional servicio de subastas, se han recaudado más de 500 millones de dólares para el Tesoro Nacional en el período 2016 y 2017. Las mismas constituyen un mecanismo transparente, abierto a toda la comunidad, que permite transformar mercaderías incautadas, lotes y/o bienes ociosos a disposición del Estado Nacional, Provincias y/o Municipios, en recursos para destinos útiles y beneficiosos para la sociedad, como en este caso”.

Por su parte, Juan José Méndez, Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que “estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que este tipo de situaciones no se sigan presentando: multiplicando controles, brindando charlas de educación vial y haciendo que las calles sean cada vez más seguras. Este tipo de acciones de concientización nos confirman que no da lo mismo respetar las normas de convivencia que no hacerlo. Poner en riesgo la vida de los que nos rodean, e inclusive la propia, debe tener una condena porque la seguridad vial es un compromiso de todos”.

El accionar temerario por parte de los conductores, que conllevó un riesgo para toda la sociedad, fue condenado por la Justicia en la causa N° 723/17, caratulado como violación a los Art 193 bis y 184 inc 5 del Código Penal – participar, disputar u organizar competencias de velocidad o destreza en la vía pública-, y derivó, entre otras penas, en el decomiso de los automotores involucrados.

El Banco Ciudad es una institución pionera en la realización de subastas en Argentina y brinda servicios de peritaje, tasación y venta en subasta para el Estado Nacional, Gobiernos provinciales y municipales, Poder Judicial, empresas y ONGs.