Te van a vacunar. Las cuotas de la medicina prepaga aumentan 7,5%

En febrero último ya se había registrado un aumento del 4 por ciento. El incremento es del 7,5% y esto se suma al 4% que se había aplicado en febrero. El Ministerio de Salud justificó el aumento.

Asistencia sanitaria privada, atención de salud privada, mercado privado de la salud, medicina prepaga o medicina privada es la asistencia sanitaria proporcionada por entidades distintas al gobierno, empresas privadas a las que el ciudadano contribuyen (generalmente vía la suscripción de seguros de salud).

A partir de este viernes, las cuotas de la medicina prepaga aumentan 7,5%, ya que a fines de abril último, el gobierno autorizó otro ajuste en ese servicio. Este nuevo incremento se suma al 4% que ya habían aplicado las prepagas en febrero de este año. A través de la resolución 798/2018, el Ministerio de Salud de la Nación justificó este nuevo aumento al señalar que la Superintendencia de Servicios de Salud “evaluó la caracterización de las empresas de medicina prepaga y revisó el incremento de costos del sector”.

“Del análisis realizado, surge que resulta razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo, de aquel que fuera aprobado el 28 de diciembre de 2017”, añadió. Durante 2017, se autorizaron cinco incrementos en las cuotas: 5% en febrero, 5% en julio, 6% en agosto, 5% en septiembre y 6% en diciembre, un total del 27%, por encima de la inflación oficial de 2017, que fue del 24,7%.

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA OBRA SOCIAL Y UNA PREPAGA?

Las Obras Sociales nacionales están regidas por las leyes N° 23.560 y 23.661 y reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Se trata de entidades que brindan cobertura médica a trabajadores de determinadas ramas (industria, comercio, etc.). El trabajador en relación de dependencia ingresa a la obra social que le corresponde por su actividad, pero puede hacer elección por otra obra social una vez al año. El ingreso es irrestricto justamente por su condición de trabajador en relación de dependencia. Hay algunas obras sociales que aceptan afiliaciones voluntarias, es decir, no es necesario trabajar en relación de dependencia, sino pagar la cuota. En este último caso pueden negarte la afiliación si consideran que no calificás.

Una empresa de medicina prepaga funciona como un seguro. Uno va pagando cuotas que le permiten acceder a determinados servicios médicos. El ingreso a una empresa de medicina prepaga es a través de una declaración jurada de salud. En virtud del análisis que se hace de ella, la empresa puede admitir o no al afiliado. Es un resguardo ya que, como puse el ejemplo de una compañía de seguros, es impensable asegurar un auto chocado. La cobertura de una empresa de medicina prepaga se basa en hechos fortuitos, afilia gente sana que, en el transcurso de la vida, se enferma. En este sentido, lo más importante es que se trate de una empresa seria y reconocida.

Obra Social, es la entidad privada que te brinda por medio de una cuota asistencia medica, que puede ser paga por la empresa donde trabajas o en forma particular directamente.

Mutual, es la entidad correspondiente a una empresa u organismo del estado…x ejemplo “mutual de empleados bancarios”, donde tienes recursos de compra presentando tu carnet como empleado bancario, esta cuota o mantenimiento corresponde a las entidades bancarias sobre sus empleados, son beneficios individuales….solo puse el ejemplo de los bancarios,pero puede ser de la Policia Federal, Ferroviarios etc.

Prepaga, es la entidad… llamese Hospital, Clínica, Sanatorio donde amen de tener una Obra Social…Pami x ejemplo…puedes abonar un plus para mayor atención haciéndote socio de alguna otra Clínica..por ejemplo el Instituto del Diagnostico, esto te permite ampliar tu atención medica.

La Obra Social depende de un Sindicato o de una Persona Jurídica Pública, sea estatal o no estatal (los Colegios de Profesiones Liberales, como Escribanos, Abogados, Contadores, Arquitectos, Médicos, etc.), y no se rige por el Derecho Comercial. Y los afiliados al Sindicato, los trabajadores del Estado, o los Profesionales Liberales, están afiliados sí o sí a la misma (aunque puedan tener otra aparte, no pueden renunciar a la Obra Social, salvo que renuncien a su profesión).

La Prepaga es una Sociedad Comercial, y se forma como una Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada, Mutual, Cooperativa, o alguna regulada por la Ley de Sociedades u otras Sociedades Comerciales (y se le aplica la Legislación Comercial). Y tenés la opción de renunciar cuando quieras.