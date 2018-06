La Marcha Federal llega a Plaza de Mayo

La Marcha Federal por Pan y Trabajo -organizada por los movimientos sociales- llega el viernes a su fin. Pero el último capítulo será el más concurrido, ya que culminará con un acto en Plaza de Mayo a las 16, donde llegarán distintos gremios, partidos políticos y trabajadores independientes, razón por la cual se esperan más de 250.000 personas.

La caravana federal partió el lunes desde La Quiaca, Ushuaia, Misiones, La Rioja y Bariloche. Hoy, esos puntos confluyen en Plaza de Mayo, donde en horas de la tarde se realizará el acto central “para que nos escuche Mauricio Macri”, le dijo a “Crónica” Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. Anoche, desde las 20, se realizó una vigilia en la iglesia de San Cayetano en Liniers, desde donde partió en horas de la mañana una columna que pasará primeramente por Congreso, para luego seguir camino hasta Plaza de Mayo.

En esa línea, según el cronograma, a las 11 saldrá otra columna desde Constitución que irá por la 9 de Julio hasta Diagonal Sur. Finalmente, a las 12 en Retiro se concentrará la tercera columna que marchará por avenida Santa Fe hasta la 9 de Julio y luego por Diagonal Norte.

Todo esto se trabajara juntamente con el Cuerpo de Agentes de Tránsito para organizar los cortes de calles. Si bien las propuesta de la marcha son cinco (Emergencia Alimentaria, la Ley de Infraestructura Social, Integración urbana, ley de adicciones y ley de agricultura familiar) Menéndez detalló que “además, se ha sumado como un eje de la marcha el repudio al veto presidencial a la ley que frenaba los tarifazos. El Presidente desconoce los grandes padecimientos que afectan a nuestra sociedad y le da la espalda a las decisiones que el pueblo toma a través de sus representantes en el Congreso. Además desconoce completamente la situación social”.

“Es tiempo de unirnos contra el ajuste, los despidos, los tarifazos, la inflación, y los abusos de poder que tienen su correlativo en las cifras en aumento de la pobreza”, agregó el dirigente social. Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Rafael Klejzer, declaró a Cooperativa que “el veto es tirar nafta al fuego, el aumento de tarifas se traduce en mayor inflación” y agregó que “con el aumento de tarifas eliminan al mercado interno, que es lo que genera trabajo. La gente va a dejar de pagar las tarifas porque no puede pagarlas”.

Según informó la ciudad de Buenos Aires, hoy unos 400 Agentes de Tránsito “ordenarán el flujo vehicular según necesidad y se ubicarán a lo largo de la av. 9 de julio e inmediaciones Macrocentro”. Además se desplegarán 40 motos, 30 camionetas del Cuerpo de Agentes de Tránsito, 50 carteles de leyenda variable anunciando desvíos alternativos en puntos estratégicos de la ciudad, y se realizará un Monitoreo constante desde el Centro de Monitoreo y Gestión de la movilidad Urbana. Además, informaron que decenas de líneas de colectivos realizarán cambios en su recorrido según necesidad.

Dina Sánchez, vocera del Frente Darió Santillán: : "Los reclamos de los movimientos sociales llegan con la Marcha Federal a la Plaza de Mayo para rechazar el veto de Macri a la ley contra el tarifazo, para repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y exigir respuesta a la situación de emergencia económica que vivimos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. El presidente quiere que ahorremos con lamparitas LED, pero no dio tips de como llegar a fin de mes con un salario por debajo de la linea de la pobreza".

Marcha Federal / Bodart: “No al FMI. Si a la escuela pública”

Ante la llegada hoy de la Marcha Federal Educativa y el paro nacional docente, el MST convoca a recibir las columnas de maestras y educadores del país. Para eso, el MST Nueva Izquierda concentrará hoy 11hs en Av. de Mayo y 9 de Julio, encabezado por el referente de izquierda, Alejandro Bodart, para acompañar a Ademys, junto a Vanesa Gagliardi, Sec. Gremial y dirigente de Alternativa Docente, recibirán la columna principal docente de CTERA.

El MST concentrará también 11hs junto a la dirigente Vilma Ripoll en Av. Belgrano y 9 de Julio para recibir a la columna Sur y a SUTEBA, donde vienen marchando dirigentes de Alternativa Docente como Maxi Masquijo de ATECH en Chubut en medio de una fuerte crisis provincial, de ANCLA, la Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática del MST y la oposición en SUTEBA Multicolor.

Con una cabecera de guardapolvos blancos y la frase “Fuerza docentes” y carteles planteando: No al FMI. Si a la escuela pública. Plata para educación, no para la deuda externa. Por salario y presupuesto: Anular los subsidios a las privadas. Y expresar la necesidad de seguirla con plan de lucha decidido por las bases, el MST Nueva Izquierda aspira así a marcar un camino alternativo al ajuste salarial y educativo de Macri y los gobernadores del PJ.

SUTEBA Multicolor, 12hs en Avda. de Mayo y 9 de Julio

Paro y movilización por salario y presupuesto educativo

Los precios, boletazos, las tarifas y el dólar no paran de subir. Lo único que no suben son nuestros salarios. La gobernadora Vidal habla de “diálogo”, pero congeló la paritaria docente y no convoca hace más de un mes. Lo hace en medio de la mayor crisis bajo este gobierno y con Macri trayendo al FMI que exige recortar $ 200.000 millones para que sigan ganando los especuladores.

Encima Vidal plantea cerrar universidades en la provincia. Según ella, porque los pobres no llegan… Un nuevo escándalo que debemos rechazar luchando.

Parar en unidad con ATE y CTA Autónoma

Por eso, desde los SUTEBA Multicolor planteamos seguirla con paro y movilización el viernes 1°, unificando con el paro nacional de ATE y la jornada de CICOP y la CTA Autónoma. Concentración 12hs en Avda. de Mayo y 9 de Julio.

Vamos por salario y presupuesto. No al veto, anular el tarifazo, reestatizar las empresas privatizadas, bajo control social. Por una plan de lucha contra el ajuste de Macri, Vidal, el FMI y los gobernadores del PJ.

Lamentablemente, pese al veto macrista a la ley anti-tarifazos, a la Celeste de SUTEBA y al FUDB no se los ve muy apurados ni preocupados por resolver como seguir la lucha. Esta “dirigencia” hace años que no trabaja ni padecen las urgencias de la docencia.

Al contrario del llamado de SUTEBA Multicolor, la Celeste y el FUDB llaman a hacer asambleas recién el 5 y 6 de junio. Esto se condice con que -a casi tres meses de conflicto y tregua-, a fines de mayo llamaran al 2do paro nacional de CTERA y a su anunciada Marcha Federal. Y que volvieran a cerrar sin plantear ninguna medida para seguirla. En particular ante un paro docente que se hizo sentir en el país.

¡Que decida la base, no la dirigencia!

Por eso no solo exigimos a SUTEBA Provincia y al FUDB que convoquen, sino que tenemos iniciativa desde SUTEBA Multicolor al ver que no llaman a realizar medidas esta semana. En asambleas de escuela y distrito votamos parar y movilizar el viernes 1° en unidad, con SUTEBA Multicolor.

Exigimos también que llamen a paro el 4 de junio como parte de la movilización por Ni una Menos. Por la aplicación de la ESI, Educación Sexual Integral en todas las escuelas y la legalización del derecho al aborto. Y exigir que las CTA y la CGT llamen ya al paro nacional

Además planteamos llevar como moción a las asambleas del 5 y 6 el reclamo a SUTEBA y el FUDB para que llamen a paros progresivos, empezando con 48hs la semana del 11 y la necesidad de coordinar con ATE, CICOP y Judiciales en un paro provincial con marcha a la gobernación. Y empalmar el día 13 con la vigilia ante el Congreso para que se apruebe la legalización del derecho al aborto.

Para decir sí a la escuela pública, no al FMI. Porque hay plata y debe ir a educación, no a la deuda externa. Se deben anular los subsidios a la enseñanza privada y religiosa para destinarlo a salario docente y presupuesto educativo.