Compras inteligentes: comprar bien te hace ahorrar

Por Alejandra Josovic, autora de ‘Gurú del placard, cuando la felicidad comienza por el orden’, Editorial Albatros (albatros.com.ar)

Nos encanta vernos bien. Vestirnos con las prendas que, sabemos, son las adecuadas para nosotras, mirarnos y que nos guste nuestro look. Para eso, es necesario empezar por la organización de nuestro placard porque un vestidor organizado nos permite tener bien en claro qué ropa tenemos y cuál necesitamos comprar para ampliar las posibilidades de armar distintos conjuntos.

Cuando no tenemos el guardarropa ordenado, salimos de compras y volvemos con varias prendas que no siempre son necesarias. Entonces nos preguntamos, ¿compramos bien?

Pero el hecho ya está consumado.

Deberíamos pensar, además, si estamos convencidas de que lo adquirido nos gusta y nos queda bien, o si respondimos al estímulo del vendedor. Hay que preguntarse si realmente usamos todo y cuántas veces lo hacemos; o por ejemplo, si compramos ropa que estaba en rebaja, pero jamás nos pusimos.

A la hora de comprar alguna prenda, calzado o accesorio hay que tener muy en claro qué salimos a buscar, qué nos está faltando, qué colores nos quedan mejor, qué marca o qué tienda nos ofrece ropa que nos representa. Hacer buenas

compras está ligado a conocernos bien, como en cualquier otro orden de la vida.

Los siguientes tips te ayudarán a tomar buenas decisiones al momento de comprar:

• Si dudás, no compres.

• Privilegiá siempre calidad por sobre cantidad.

• Pensá si lo elegido podés combinarlo con al menos dos prendas que ya tenés en tu guardarropa.

• Comprá prendas que las puedas usar ahora, no que tengas que esperar seis meses para hacerlo, a menos que estés de viaje y compres para la próxima temporada.

Estos consejos te van a facilitar mantener el orden de tu placard. Recordá que es tu aliado para comprar, porque te permitirá hacer compras eficientes, ahorrando tiempo y dinero.

Recapitulá, para lograrlo es necesario soltar, sacar del placard la ropa que no usás y desarrollar buenos hábitos.