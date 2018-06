Parque Deportivo 3 de Febrero. Authentic Bowl Sessions 2018 Campeonato de bowl

Vans presenta…

El sábado 9 de junio, desde las 11, se llevará a cabo el Authentic Bowl Sessions en el Vans Skatepark, ubicado en el Parque Deportivo 3 de Febrero (Belisario Roldán y Av. Figueroa Alcorta, CABA). Esta edición será muy especial, ya que inaugurará oficialmente el Vans Skatepark, y tendrá como protagonistas a los mejores skaters locales e invitados internacionales, que andarán en uno de los bowls más grandes de Sudamérica.

Este año, el Authentic Bowl Sessions repartirá $100.000 en premios para los competidores argentinos y será sede de una session del team internacional de Vans Skate, conformado por especialistas en bowl: Chris Russell, Willy Lara, Roman Pabich, Josh Borden y el recientemente ganador del Vans Pool Party, Tom Scharr.

Entrada libre y gratuita.

En caso de lluvia se reprograma para el domingo 10 de junio.

Host: Claudio Lagart

Música: DJ Stuart

El Vans Skatepark es un proyecto realizado en colaboración entre Vans Argentina, Grimoldi y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo del Ministro Eduardo Macchiavelli.

CRONOGRAMA

11:00: Check-in

11:30: Prácticas generales

12:30: Prácticas – 1era Semifinal

13:00: 1era Semifinal

13:30: Prácticas – 2da Semifinal

14:00: 2da Semifinal

14:30: Demo Team Internacional Vans Skate

15.00: Firma de autógrafos

15:30: Prácticas Final

16:00: Final

16:30: Entrega de premios

