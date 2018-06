Jornada organizada por la Fundación Aiglé, “Psicoterapia Familiar Con Adultos Jóvenes Con Severos Problemas Mentales: Enfoque Relacional”

Allí se presentará la especialista Ph. D. Mary Kim Brewster. El encuentro se realizará el 15 de junio, de 9 A 16 hs. Es con modalidad presencial y online.

La Fundación Aiglé, Organización No Gubernamental destinada a promover acciones en el campo de la salud y la educación que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas, organiza junto al Ackerman Institute for the Family, la jornada “Psicoterapia Familiar Con Adultos Jóvenes Con Severos Problemas Mentales: Enfoque Relacional”.

El encuentro tratará sobre el inicio de una enfermedad mental grave en un miembro de la familia como una crisis para toda la familia. Durante esta jornada se demostrará cómo los terapeutas que usan el Enfoque Relacional de Ackerman ayudan a los miembros de la familia a desarrollar habilidades para reducir la recaída de los síntomas, al disminuir la reactividad emocional y al promover un funcionamiento conductual más saludable.

Este abordaje se basa en que los familiares se sienten solos, enojados, confundidos y con frecuencia se culpan a sí mismos y a los demás por las dificultades psiquiátricas. Además, los mensajes culturales sobre el estigma y la culpa familiar de las enfermedades mentales pueden dificultar la participación y la retención de las familias en el tratamiento. El estrés de lidiar con los síntomas crónicos y agudos de una enfermedad mental puede hacer que los miembros de la familia se sientan ansiosos, críticos o deprimidos, lo que lleva a interacciones relacionales problemáticas, como la participación excesiva y la falta de implicación con el miembro enfermo.

Informes e inscripción: 54 11 4781-3897/ 4784-3563 mail: [email protected]