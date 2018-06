Vigilia: se vota la interrupción voluntaria del embarazo en Diputados

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en el que durante más de dos meses se debatió la despenalización del aborto emitió un dictamen de mayoría a favor del proyecto. La iniciativa reunió 64 votos a favor y 57 en contra. El ministro de Salud dijo que no hay grieta en el debate por el aborto: “Todos estamos a favor de la vida”. Adolfo Rubinstein ratificó que está a favor de la legalización. Destacó que Macri fue “valiente” al abrir la discusión. Entre tanto, multitudinarias marchas en contra del aborto en más de una decena de provincias una activista contra el abotro opino que “El aborto es un fracaso social y no puede ser nunca una solución. Hoy salimos a expresar una clara posición a nuestros legisladores, a denunciar las presiones contra ellos y pedirles que respeten las dos vidas”, expresó Andrés Perotti, activista del movimiento Provida de Rosario.

El Centro de Estudios Legales y Sociales comunica

Mañana se votará en el Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El CELS instalará un gazebo para que tengamos un punto en común donde pasar la vigilia juntxs.

La convocatoria a acompañar la sesión en las inmediaciones del Congreso está convocada desde las 12 del mediodía y se prevé que el debate termine en la madrugada.

Lxs invitamos a buscar el gazebo del CELS. Las organizaciones que apoyamos la aprobación del proyecto estaremos ubicadas del lado norte del edificio, sobre Callao. Mañana subiremos la dirección precisa a nuestras redes sociales: facebook, twitter e instagram.

EN EVOLUCIÓN SEGUIMOS TRABAJANDO PARA LOGRAR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN DIPUTADOS

Hace unas horas nos enteramos de que el diputado José Luis Ramón del Bloque Partido Intransigente de Mendoza modificó la postura que había hecho pública respecto del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Estamos negativamente sorprendidos porque, tal como él mismo había manifestado en un comunicado personal en favor de la legalización, sus “obligaciones públicas como diputado (lo) habían hecho reflexionar a diagnosticar el tema en profundidad”.

Tanto en dicho comunicado como en una entrevista en el diario Clarín expresó que el proyecto que se discutirá en el recinto, con los cambios incorporados, contemplaban las cuestiones que a él le preocupaban; y que este era un tema de salud pública y de justicia social. Y culminaba expresando “la necesidad de afrontar la cuestión y legalizar definitivamente el aborto, ya que el flagelo de la clandestinidad y sus consecuencias alcanzan a un colectivo muy grande de personas en nuestra sociedad. Considero que es mi deber en ejercicio de la función pública actuar conforme lo necesita nuestra Argentina y los votantes que represento”.

Todos tenemos derecho a tener una opinión y también a cambiarla, así en la vida como en la política. Pero en el caso de los que representamos a otros debemos ser muy cuidadosos al expresarnos públicamente, más aún en temas tan sensibles. Resulta claro que, habiendo tanto en juego, hay presiones. De un lado y del otro. Y los diputados no son ajenos a las mismas. Esperamos que el diputado Ramón no haya tomado su decisión influenciado por estas presiones o, peor aún, como fruto de la especulación política. Cualquiera sea su motivo, nos parece que la manera en que se ha comportado no está a la altura del debate ni de los estándares que pretendemos para nuestro espacio por lo que ya no participaremos de ningún interbloque con el diputado Ramón.

Desde el Evolución Radical seguimos y seguiremos trabajando intensamente para la sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece una sinrazón y una hipocresía que las mujeres sean criminalizarlas por realizarse un aborto. Tal como lo demuestran las estadísticas, la clandestinidad provoca además un importante problema de salud pública que quienes se oponen no explican cómo abordar. Y consideramos absolutamente inapropiado que, frente la traumática decisión de si recurrir o no a un aborto (con sus múltiples consecuencias cualquiera sea el camino elegido), algunos piensen que pueden decidir por las mujeres. Nosotros confiamos en ellas para decidir, y creemos que el Estado debe estar, si así se lo requiere, para poner a disposición un procedimiento legal, seguro y gratuito.

Bregman: “Que nunca más la Iglesia y los Gobiernos decidan por nosotras”

Ante la proximidad de la sesión convocada para este miércoles, para tratar el proyecto de legalización y despenalización del aborto, la diputada porteña Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) afirmó que “esperamos que este martes haya finalmente un dictamen favorable y que el miércoles seamos miles en frente al Congreso Nacional para exigir nuestro derecho”.

“No nos equivoquemos”, advirtió al respecto la referente del FIT, y destacó que “acá no están en cuestión las creencias personales y religiosas de los legisladores y legisladoras: estamos debatiendo si va a seguir habiendo aborto clandestino o si el Estado va a garantizar el aborto legal, para no haya una sola muerta más. Que nunca más la Iglesia y los Gobiernos de turno decidan por nosotras”, dijo. Bregman subrayó asimismo que “las mujeres siempre hemos luchado por nuestros derechos, por eso desde el Frente de Izquierda vemos con enorme orgullo, y acompañamos, a esas jóvenes que se organizan en los colegios para defender esta demanda”.

Asimismo, la diputada nacional Nathalia González Seligra que integra las comisiones que este martes dictaminarán en Diputados, agregó que “ver esa enorme marea juvenil organizándose no puede menos que despertar nuestra admiración. Como docente en La Matanza, me ha tocado acompañar a muchas mujeres, a muchas jóvenes. Esa fuerza volverá a expresarse este miércoles frente al Congreso, porque ya nada puede parar este reclamo. Los diputados y diputadas que voten en contra de la legalización del aborto, la jerarquía de la Iglesia que busca detener ese enorme movimiento, los gobernadores que hacen lobby para impedir que lo conquistemos, deben saberlo: esa marea es imparable. Junto a mi compañero Nicolás del Caño insistiremos sobre esto en el recinto, que es lo que planteamos siempre desde el Frente de Izquierda”, adelantó.

El frente EN MARCHA apoya la ley

de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Los/las integrantes del Frente EN MARCHA manifestamos nuestro apoyo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que el miércoles 13 de junio se votará en el Congreso.

Consideramos que la misma recoge una de las más sentidas reivindicaciones por las que el movimiento de mujeres viene luchando desde años: la necesidad de la legalización del aborto porque la clandestinidad y criminalización de esa práctica produce violencia y muertes de mujeres, para que todas tengan / tengamos las mismas seguridades clínicas para hacerlo, reivindicando la consigna de la Campaña: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y afirmando el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Los/las diputados/as que con su voto permitan que se concrete la media sanción de esta ley reflejarán el sentir de millones de mujeres que, en una verdadera marea verde fundamentalmente juvenil, se han expresado a lo largo y ancho de nuestro país. Harán a la vez justicia a las miles de mujeres de nuestro pueblo que mueren todos los años a causa de abortos clandestinos realizados en las peores condiciones de salubridad.

Porque el tiempo es ahora, llamamos a acompañar la gran movilización popular que el día miércoles ocupará la Plaza del Congreso Nacional y todas las plazas del país exigiendo que la Cámara de Diputados apruebe el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Estamos EN MARCHA, el tiempo es ahora !!!