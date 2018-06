Arte Contemporáneo. Elsi del Rio presenta. Opening – Love is in the air | José Luis Anzizar

El amor es el anhelo de salir de uno mismo.

Charles Baudelaire

Donde

ELSI DEL RIO Arte Contemporáneo

Humboldt 1510 | Palermo Hollywood, 1414 Buenos Aires

Se puede visitar a partir del martes 26 de Junio 2018

“Love is in the air”, la nueva serie que José Luis Anzizar presenta en ELSI DEL RIO Arte Contemporáneo, celebra el amor por el papel y por volar.

“Amo el papel. Es noble, suave, voluptuoso, maleable, honesto, simple y complejo a la vez. Con una hoja de papel se pueden construir universos infinitos”, dice Anzizar. Sus papeles evocan follajes, organismos, cuestiones vivas y es entonces cuando Anzizar sale de sí mismo, y cierra el círculo con la naturaleza, al devolverle el árbol que ella misma le proveyó.

Un retorno sin pérdida y un acto de amor, en agradecimiento.

El proceso creativo en Anzizar comienza con un tema rector y con la búsqueda de su paleta cromática. Luego “dibuja el trazo” cortando directamente la hoja de papel, sin un plan previo. Su técnica, cut-out on paper le permite improvisar libremente según la necesidad del momento.

La segunda pasión de Anzizar es volar, y lo hace regularmente desde los seis años. Podría decirse que su amor por el aire se evidencia en las capas, tramas y transparencias que se manifiestan siempre en su obra. “En las cosas que no se ven a simple vista radica la sutileza que me interesa investigar”.

“Love is in the air” es la concreción de sus dos pasiones. Amar y Volar.

BIO

José Luis Anzizar (Buenos Aires, 1962) se define como un artista autodidacta, a pesar de haber recibido una formación en los talleres de Margarita Paksa y María Luisa Manassero.

Desde hace casi veinte años expone en forma individual. Por mencionar algunas de sus muestras: “Destino de Grandeza” en el Consulado Argentino de New York (2016), “#Monte” en ELSI DEL RIO Arte Contemporáneo (2015), “Proyecto Wallabee” en Centro Cultural Recoleta (2014), “Hoy seré feliz” en Fundación OSDE (2014), “Será un jardín Feliz”, en Tramando (2013), “Flying Colors” en Centro Cultural Recoleta (2009), “Destino de Grandeza” en Pesqueira Gallery, Miami (2003) y en la Alianza Francesa de Bahía Blanca (2003), entre otras. Ha participado además, en numerosas muestras colectivas entre las cuales se destacan las realizadas en: CCK Buenos Aires “El centro en movimiento” (2017), Museo Nacional del Grabado, Centro Cultural Recoleta, Museo de Arte Tigre, ELSI DEL RIO Arte Contemporáneo, Teatro Argentino de La Plata, Berlín Arena (Alemania), en el proyecto curatorial Fashion Art del diseñador Manuel Fernández, Guayaquil y Bogotá y en Dot Fifty One, Miami.

Asimismo, ha exhibido en diversas ferias internacionales y nacionales como FACA (2017), ArteBA (2014), Scope Miami (2011), Pinta London, Art Miami y Miart Milán.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

DÓNDE

Humboldt 1510 | Palermo Hollywood

Buenos Aires

m.me/elsidelrio.artecontemporaneo

Llamar 011 4899-0171