Mudial y davaluación: Nadie vende dolares y se dispara hacia los 30 pesos por unidad

La devaluación es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Esta devaluación de una moneda puede tener muchas causas, entre éstas la de una falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. ​ Lo anterior puede ocurrir por falta de confianza en la economía local, en su estabilidad, en la misma moneda, entre otros. El proceso contrario a una devaluación se conoce como revaluación.

En un sistema cambiario libre, es decir donde la intervención del banco central es nula o casi nula, la devaluación se conoce como depreciación.

Las monedas de los países representan un valor, este valor está relacionado con la riqueza de un país. La moneda en sí no tiene un valor real, sino que es solo representativo.

Más pobres. Sin intervención del Banco Central

Sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios, el dólar se dispara 78 centavos este jueves al nuevo récord intradiario de $ 27,51 en agencias y bancos de la city porteña.

En la plaza paralela, el blue opera estable a $ 27, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña.

En tanto, ayer, con gran volatilidad y pese a ventas del BCRA, la divisa aceleró su tendencia alcista y marcó otro récord al trepar 34 centavos. Fue producto de una firme demanda no que no encontró respaldo en la punta vendedora, abastecida por la autoridad monetaria, que en la primera parte de la rueda vendió unos u$s 99 millones, según el BCRA.

En el mercado mayorista, la divisa saltó 25 centavos al máximo histórico de $ 26. “El mercado abrió pedido de dólares, pero salió el Banco Central a vender y todo se tranquilizó. Cuando éste se retiró, las puntas de compras por volúmenes reducidos hicieron cambiar abruptamente el ritmo del mercado”, explicó un agente de cambios.

Los operadores del mercado de cambios también siguieron de cerca la tasa de interés del “call money”, que llegó a 40,50%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban en el plazo de 8 días al 42%, a 35 días al 41% y a 98 días al 39,50%.

CARTA DE AMOR Y POBREZA DEL FMI

La “Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI”, consta de 33 carillas, y fue enviada a la directora del Fondo, Christine Lagarde.

La extensa nota -firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reclama al FMI el “apoyo al plan económico” del Gobierno.

“El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual”, subrayó el Poder Ejecutivo.

Y destacó que “como parte de este apoyo, estamos solicitando formalmente un Acuerdo Stand-By del FMI por un período de 36 meses, por un monto de DEG 35.379 millones (equivalente a aproximadamente USD 50.000 millones, o el 1.110 por ciento de la cuota de Argentina con el FMI)”.

“Planeamos desembolsar el primer tramo (USD 15.000 millones) luego de la aprobación del programa, la mitad del cual se utilizará como apoyo presupuestario. El resto de los tramos serán tratados como precautorios”, agregó.

La Casa Rosada consideró que el plan económico “es sólido, ayudará a construir confianza y reducir incertidumbre, y fortalecerá a la economía argentina”.

Además, subrayó que “nos comprometemos a que la carga de la recalibración necesaria de la política fiscal sea compartida equitativamente, protegiendo por completo a los sectores más vulnerables de nuestra población”.

“En nuestro programa, planeamos sostener el gasto en asistencia social y, en el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”, de acuerdo con el texto oficial.

También, el Poder Ejecutivo resaltó que “tomaremos medidas adicionales para alcanzar estos objetivos si fuera necesario. Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas adicionales y también ante revisiones a las políticas, de acuerdo con lo que establecen las normas de los acuerdos del FMI”



FUTBOL Y TV

Argentina cayó en el ranking de los países que más localidades adquirieron para el Mundial de Rusia 2018.

Las consecuencias de la corrida del dólar de las últimas semanas comenzaron a hacerse notar. No sólo en la inflación y la suba de los precios, sino también en lo que respecta al Mundial de Rusia.

Es que los argentinos estuvieron durante mucho tiempo en los primeros puestos de los países que compraron entradas para el Mundial. Pero en la última semana cayeron del puesto 3 al 7° lugar.

Según el informe de la FIFA, los argentinos compraron más de 54 mil entradas. Primeros quedaron los rusos, que compraron 871.797 localidades y por debajo quedaron: Estados Unidos con 88.825; Brasil con 72.512; Colombia con 65.234; Alemania con 62.541; México con 60.302.