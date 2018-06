Las telenovelas que están conquistando al mundo

Desde hace varias décadas, las telenovelas forman parte del “pan de cada día” en muchos hogares latinos. Sin embargo, este género ha cautivado también a las audiencias de países donde no se habla ni una gota de español. Y es que, los dramas, desamores y finales felices de estas apasionadas historias son simplemente universales.

Para investigar cuáles son las telenovelas más populares alrededor del mundo, nos apoyamos en las listas de las principales telenovelas de cada país y las telenovelas premiadas, y luego utilizamos Google Trends para medir el interés en cada uno de los 118 países de nuestra lista. Dejamos fuera los países con un bajo índice de interés para enfocarnos en los seguidores más fervientes.

Te invitamos a descubrir cuáles telenovelas fueron las ganadoras a nivel general y también en cuáles países se vive más la pasión por estos dramas. Algunos resultados te sorprenderán.

El rostro de Analía – Ganadora Total

Esta telenovela del 2008 de la cadena Telemundo fue la favorita en diez países, curiosamente la mayoría de ellos del medio oriente. Aunque no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que cautiva a las audiencias de esta historia, es una telenovela cargada de temas polémicos y hasta fantasiosos como la infidelidad, la mafia y la perfecta clonación de rostros hermosos.

Rubí

Esta telenovela mexicana que cuenta la historia de una mujer hermosa, ambiciosa y capaz de todo por salir de la pobreza resultó la favorita en siete países.

Prisionera

En esta telenovela del 2004, ambientada en la hermosa ciudad de Miami es una de las más vendidas de la cadena Telemundo. Los temas principales de la historia son el amor, la injusticia y el reencuentro, y fue la más popular también en siete países

Rosa Salvaje

A pesar de que esta telenovela salió por primera vez al aire hace ya 20 años, la historia de la muchacha pobre que se enamora del rico y apuesto protagonista dominado por su familia sigue gozando de fama internacional. Esta Cenicienta de los tiempos modernos fue la más popular en seis países.

María Mercedes

Nuevamente la historia de una protagonista pobre que, por azares del destino se enamora de un joven rico y apuesto y que debe luchar contra viento y marea por salvar su amor, se posiciona entre los primeros 5 lugares, resultando como favorita en cinco países.

¿En qué lugares del planeta disfrutan las telenovelas?

El Continente Americano: fieles seguidores

Obviamente los países cuna de las telenovelas como México, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, entre muchos otros, son los que día a día están al pie del cañón, o en este caso, de la pantalla para no perderse ni un detalle de la historia.

Para la mayoría de los televidentes del continente americano, la telenovela es un aspecto íntimamente ligado a la cultura. Comenzando por el idioma, los lugares y las situaciones cotidianas que se presentan en estas historias, estos televidentes pueden sentirse identificados.

La gran sorpresa

Nos quedamos con el ojo cuadrado al descubrir que en países tan remotos como Israel y Eslovaquia también se interesan por las telenovelas y tienen su predilecta. Tal vez sea la magia y el carisma de la cultura latina, los cautivantes temas de amor, traición y familia que manejan estas historias, o simplemente el atractivo físico de los protagonistas, lo cierto es que las telenovelas se mantienen vigentes en el gusto del público nacional e internacional. Y por supuesto cabe mencionar que los avances en tecnología y el internet hacen posible que hoy más que nunca las telenovelas de ayer y hoy traspasen fronteras.

Pais Telenovela

Albania Dos hogares

Algeria Gitanas

Angola Camino de las Indias

Argentina Te Amaré En Silencio

Armenia Prisionera

Aruba Cachito de cielo

Azerbaijan Rosa Salvaje

Bahrain María Mercedes

Belarús Rosa Salvaje

Belice En otra piel

Benin Rubí

Bolivia Qué pobres tan ricos

Bosnia & Herzegovina El Rostro de Analía

Brasil Sortilegio

Bulgaria Corazón que miente

Burkina Faso Marimar

Burundi Mar de amor

Costa de Marfil Rubí

Camerún Rubí

Cabo Verde El Rico y Lázaro

Chad Más sabe el diablo

Chile Contra viento y marea

Colombia Sin senos sí hay paraíso

República del Congo Rubí

República Democrática del Congo Las dos caras de Ana

Costa Rica Yo soy Betty la fea

Croacia El amor no tiene precio

Cuba Señora Acero

Curazao La mujer del Vendaval

Chipre La Tempestad

República Checa Esmeralda

República Dominicana Tierra de reyes

Ecuador Sin senos sí hay paraíso

El Salvador Sin senos sí hay paraíso

Equatorial Guinea La doña

Estonia La malquerida

Etiopía Pasión y poder

Francia La doña

Guayana Francesa​ A que no me dejas

Polinesia Francesa Vino el amor

Gabón Marimar

Gambia Corazón Valiente

Georgia Prisionera

Ghana Que te perdone Dios

Grecia La mentira

Guadalupe Rubí

Guatemala Yo soy Betty la fea

Guinea Marimar

Haití Más sabe el diablo

Honduras Amor real

Hungaria El privilegio de amar

Irán El Rostro de Analía

Iraq Niña amada mía

Israel Rebelde Way

Italia Corazón salvaje

Jordania El Rostro de Analía

Kazajistán Rosa Salvaje

Kenia Simplemente María

Kosovo La madrastra

Kuwait María Mercedes

Kirguistán Prisionera

Latvia El hotel de los secretos

Líbano María Mercedes

Lesoto Mi corazón insiste en Lola Volcán

Libia El Rostro de Analía

Lituania Mi destino eres tu

República de Macedonia El amor no tiene precio

Madagascar El cuerpo del deseo

Malaui Mi corazón insiste en Lola Volcán

Malasia Rosalinda

Malí Una Maid en Manhattan

Martinica Rubí

Mauritania Cuidado con el ángel

Mauricio ¿Dónde está Elisa?

Mayotte La Patrona

México​ Teresa

Moldavia Rosa Salvaje

Montenegro Rebelde

Morocco Velo de novia

Mozambique Despertar contigo

Namibia Mi corazón insiste en Lola Volcán

Nicaragua Amor real

Níger La Patrona

Nigeria Soy tu dueña

Palestina Cuidado con el ángel

Panamá Yo soy Betty la fea

Paraguay El clon

Perú Que bonito amor

Polonia Amarte es mi Pecado

Portugal Chocolate con pimienta

Puerto Rico La candidata

Réunion A que no me dejas

Romania Mi pecado

Rusia Muñeca Brava

Ruanda Mar de amor

Arabia Saudita El Rostro de Analía

Senegal Una Maid en Manhattan

Serbia Amar otra vez

Eslovaquia Esmeralda

Eslovenia Amores verdaderos

España Madre luna

Sudán El Rostro de Analía

Suazilandia Mi corazón insiste en Lola Volcán

Siria Kassandra

Tayikistán Corona de lágrimas

Tanzania El Rostro de Analía

Togo Rubí

Túnez Secreto de amor

Turkmenistán​ Prisionera

Uganda Una Maid en Manhattan

Ucrania Rosa Salvaje

Estados Unidos Sin senos sí hay paraíso

Uruguay Un gancho al corazón

Uzbekistán La usurpadora

Venezuela Teresa

Yemen El Rostro de Analía

Zambia Soy tu dueña

Zimbabue Una Maid en Manhattan

Fuente All Home Connections