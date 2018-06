Andy Freire presentó su renuncia a la banca de legislador

Andy Freire presentó su renuncia a la banca que ocupaba desde diciembre pasado en el Parlamento local, la cual entrará en vigencia el 1 de julio próximo. La carta publicada en la red social Facebook dice así.

En el día de hoy he presentado mi renuncia como legislador de la honorable Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de julio. Estaré volviendo al mundo emprendedor tanto privado, en donde asumiré un rol activo como Director de Trocafone, como social, ayudando a los emprendedores y PyMEs a crecer e innovar.

Trocafone.com es un emprendimiento que co-fundé en 2014, que busca revolucionar el uso de teléfonos celulares inteligentes en Latinoamérica a partir de reciclar viejos celulares y hacerlos accesibles a quienes no tienen los medios económicos para acceder a uno nuevo. De esta forma damos acceso a los que menos tienen a la que probablemente sea la mayor herramienta de avance tecnológico del siglo y al mismo tiempo reciclamos residuos tecnológicos generando empleos de calidad en el proceso. Trocafone ha creado más de 200 empleos en los últimos 3 años y planea generar al menos 100 nuevos empleos en el futuro próximo a partir de una inversión que acaba de recibir de Aihuishou, la empresa líder del rubro en China, y que requiere de mi involucramiento directo (Más info: https://goo.gl/wRs5B7).

Por otro lado, seguiré colaborando con el gobierno de la Ciudad ad honorem como asesor senior del programa internacional de voceros de la ciudad de Buenos Aires y como Director en el Pro Capital del programa de desarrollo emprendedor en ciudades.

Han sido tres años como funcionario público a dedicación exclusiva, actividad que confieso nunca pensé que iría a desarrollar. Cuando Horacio generosamente me convocó para contribuir a su equipo, acepté bajo la firme creencia de que uno de los desafíos que tenemos como país es que más gente de lo privado contribuya en lo público y viceversa. Esa aparente “muralla impenetrable” de que o “sos político” o “no sos político” creo que es uno de los paradigmas que debemos cambiar para que podamos construir una mejor Argentina. Durante mi gestión como ministro y legislador aprendí muchísimo de los maravillosos talentos ocultos que van cada día a trabajar para mejorarle la vida a la gente, de la vocación pública genuina de muchos políticos del espacio del que soy parte; aprendí de mis errores y de algún que otro acierto. Ver un Planetario o un Autódromo renovado, ver más y más empresas instalándose en el sur de la ciudad, ver un Ecoparque o Parque de la Innovación que con paciencia serán nuevos paradigmas de modernidad para la ciudad, ver miles de emprendedores en los barrios más vulnerables sumar herramientas para salir adelante o el turismo crecer sostenidamente 18 meses ininterrumpidos, ver un juego olímpico que viene pronto y que será fuente de orgullo para todos los argentinos o ver como integramos tecnología en la vida cotidiana de las personas (como saber cuándo llegara el próximo colectivo a la parada o tener la historia clínica online al ir a un hospital público), son impactos que sólo desde lo público uno puede generar.

Quiero agradecer a Horacio por haberme animado a sumarme a su equipo e invitar a todos los que no hicieron nada aún en lo público, que lo consideren para su futuro. Tal vez no sea a tiempo completo pero todo aporte genuino para mejorarle la vida a la gente suma. Y llena el alma.