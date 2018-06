Ginecoestética: qué prefieren las argentinas

Ya sea para verse y sentirse mejor a nivel estético o funcional, en nuestro país crece la demanda de procedimientos de estética ginecológica. De qué se tratan, quiénes los solicitan y cuáles son los más novedosos.

No es una simple moda, ni son tratamientos pensados para satisfacer a alguien más. El protagonismo actual de la mujer en todas las esferas alcanza también a su intimidad, en un contexto en el que ciertos temas ya no son tabú. “Hoy, la zona genital cobró una importancia exponencial, las mujeres se animan, se muestran más. En la mayoría de los casos son personas quieren verse bien y sentirse mucho mejor”, dice la Prof. Dra. Andrea Miranda, médica esteticista, directora de la clínica integral CipSalud y de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI), desde donde capacita a médicos en estas técnicas.

La especialista explica los alcances de este tipo de tratamientos: “Son muchas las situaciones que no tienen que ver no solo la calidad sexual, sino la calidad de vida en general. Por ejemplo, una consulta habitual es por una hipetrofia de los labios menores que requiere una labioplastia reductiva. Por otro lado, tenemos pacientes que transitan la menopausia y manifiestan que disminuyó su líbido, sienten dolor con la penetración debido a la sequedad de la mucosa vaginal y suben de peso por los cambios hormonales. Generalmente traen consigo una baja autoestima.”

En este sentido, el trabajo interdisciplinario de los médicos es clave y el abordaje holístico de la paciente, fundamental. “Dentro del equipo nosotros tenemos una ginecóloga que supervisa los procedimientos, brindamos orientación nutricional para que no canalice estas emociones a través de la comida. Más allá del procedimiento en sí, hay un trabajo conjunto y un seguimiento continuo para mejorar su autoestima”, dice Miranda que, además, es médica nutricionista y coach ontológico.

¿Cuáles son los tratamientos más demandados en el consultorio?

Según la doctora, las consultas más frecuentes son por:

✓ Rejuvenecimiento vaginal

Muy demandado por las pacientes jóvenes, se realiza con láser sobre la mucosa de las paredes de la vagina.

✓ Labioplastía reductiva

Se realiza principalmente en casos de hipertrofia de los labios menores. “Son pacientes que manifiestan que, al mantener relaciones sexuales, el labio menor ingresa y sufren un desgarro. O si hacen actividad física ese labio que se encuentra más crecido les molesta, les duele y se irrita”, explica Miranda.

✓ Incontinencia urinaria

Para estos casos se utiliza un láser diodo con excelentes resultados en pocas sesiones; se logra la reposición de la uretra lo que evita las pérdidas y que siga avanzando el cuadro de incontinencia. “Desde la primera sesión las pacientes sienten una gran mejoría, generalmente requiere unas cuatro, tienen una duración de 15 minutos, sin necesidad de anestesia ni reposo.”

✓ Disminución de la líbido o dolor funcional mientras se mantienen relaciones sexuales

Se trata con láser o con la aplicación de un chip de testosterona, que tiene múltiples beneficios.

✓ Depilación Definitiva

Existe la posibilidad de realizar implante capilar, pero la tendencia sigue siendo la depilación progresivo definitiva. “Son muy pocas las personas que aún quieren mantener el vello, 3 de cada 10 lo mantienen en los labios mayores, el resto busca una depilación al 100%”.

¿Qué otros procedimientos se pueden realizar en la zona íntima?

Otras alternativas de estética ginecológica son la liposucción o lifting del monte de Venus, la reconstrucción del himen, el blanqueamiento perianal o la ampliación del “punto G”. Consultada por esta última, la Dra. Miranda dice: “Está dirigida a pacientes que quieren mejorar su calidad de vida sexual, generalmente no sienten orgasmos o quieren sentirse más satisfechas y satisfacer a la pareja.”

En este sentido, explica: “El “punto G” no está descripto anatómicamente, pero es una zona muy erógena para la mujer donde el estímulo es mucho mayor. Lo que hacemos es colocar allí un botón de ácido hialurónico y, gracias a esa elevación, durante la penetración habrá un mayor roce y sensibilidad. Los resultados son muy buenos, nosotros aplicamos una dosis de prueba que dura unos días y siempre vuelven para aplicarse la dosis duradera.”

¿La sensibilidad se ve afectada?

Una preocupación habitual es la pérdida de sensibilidad en la zona luego de someterse a un procedimiento como los descriptos. Miranda derriba este mito: “Los tratamientos estéticos no pueden afectar en absoluto la sensibilidad del área. Incluso, algunos como el láser o la carboxiterapia lo que buscan es la angiogénesis, es decir, la generación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, con una mejor circulación, voy a tener una mayor lubricación. Siempre que estén realizados por profesionales idóneos y especialistas en el tema, no habría ningún inconveniente”, dice.

¿Quiénes pueden hacérselo?

Estos tratamientos prueban ser efectivos en cualquier etapa de la vida de la mujer, sea en sus años fértiles, premenopausia o menopausia. No es recomendado para quienes cursen un embarazo o estén amamantando. “Por supuesto que todo va a depender de cada caso particular, según la evaluación de las características de la paciente y los antecedentes personales y patológicos, pero en general, no presentan contraindicaciones”.

El tratamiento más novedoso

Actualmente, uno de los tratamientos más novedosos y que obtiene los mejores resultados es el uso de peptonas, también conocidas como lizados, hidrolizados o proteolizados. Producto de la desintegración en laboratorio de moléculas proteicas organoespecíficas, regulan las funciones orgánicas de modo natural y armónico. En ginecología estética, favorecen el equilibrio del eje neuroendócrino total de la mujer, colaboran para la estabilidad de la salud cutánea, orgánica y hormonal otorgándole, al mismo tiempo, una sensación de rejuvenecimiento total al organismo, físico y mental.

Se administran en forma de mesoterapia y se complementan con apoyo domiciliario en cápsulas, gotas o fórmula bebible. ““Una de las más interesantes es la fórmula energética sexual femenina, que está compuesta por peptonas de placenta, cerebro e hipófisis. Este reactivado neuroendócrino revitaliza y es efectivo para pacientes con disminución de la líbido, dolor funcional al momento de mantener relaciones sexuales, falta de orgasmos, frigidez o frente a una vejez prematura u osteoporosis”, finaliza la doctora.

ASESORÓ:

Prof. Dra. Andrea R. Miranda (MN 149.634)

Médica Nutricionista, especialista en obesidad y trastornos alimentarios. Médica Esteticista, especialista en modelación médica corporal y tratamientos antiage y orthomolecular.

Profesora Universitaria. Coach Ontológico Profesional. Autora del libro “¿Yo soy mi peso?” (Editorial Almaluz, 2011).

Speaker en Congresos Nacionales e Internacionales.

