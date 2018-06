Llega Victrola a la Argentina de la mano de Grupo Núcleo

El distribuidor y fabricante presenta a la empresa y sus soluciones en el país. Victrola es marca Registrada de RCA. Se destaca su bandeja tocadiscos con Bluetooth.

Buenos Aires, 19 de Junio de 2018.- Grupo Núcleo, distribuidor y fabricante de tecnología, anunció la realización de un acuerdo estratégico para la distribución de Victrola en Argentina.

“Elegimos a Victrola para la distribución, una marca de primer nivel, reconocida en el mundo y que cuenta con productos distintos. No solo son reproductores de vinilos con tecnología Bluetooth, sino que además son productos decorativos vintage,” dijo Maximiliano Gonzalez Kunz, CEO de Grupo Núcleo y agregó: “Victrola es una de las patentes de tecnología con más de 90 años de historia en EEUU. El nombre de la empresa pasó a ser el genérico del producto en su momento logrando que a los gramófonos los renombren como Victrolas (o Vitrola en algunos países), dando cuenta de su posicionamiento, historia y de la fuerza de su branding”.

“Victrola tiene muchas variantes, pero el lineal más importante, lo podemos destacar con sus bandejas tocadiscos con Bluetooth y salida RCA. Vamos a contar con modelos que van desde 3 soluciones a 1, hasta productos que tienen 9 en 1, incorporando reproductor de CD, reproductor de casete, grabador del vinilo a CD en formato MP3/4 y en algunos productos incluyen Radio FM. También tendremos una Rocola muy interesante que va a sorprender a los usuarios,” afirmó Sergio Balsamo, Gerente de Compras de Grupo Núcleo y subrayó: “Victrola nos aporta una excelente opción en una línea de productos, que no estamos comercializando. Con la marca tenemos un contrato de exclusividad para Argentina y contemplamos un plan de negocios a largo plazo. Las expectativas son importantes, es un lineal pensado con foco para las cadenas Retail, donde todas ellas van a poder encontrar productos que van a poder trabajar cómodamente y que salen del estándar de lo ofrecido en el mercado.”

“Elegimos a Grupo Núcleo por su profesionalismo, seriedad, penetración en el canal retail y sus años de experiencia. Estamos convencidos de que la empresa es ideal para nuestros objetivos, y que harán un trabajo de la envergadura que esto representa, Es un acuerdo a largo plazo con cobertura en todo el país, y con una amplia variedad de soluciones. Pretendemos cubrir las dos áreas más importantes y en crecimiento de la música. La Bandeja Giradiscos, la única categoría que en el 2017 presentó crecimiento en algunos países de más del 45%,” explicó Jose Waijman, Latin American Sales Director de Victrola. Y destacó: “El streaming es la realidad de hoy, todos tenemos música en nuestros teléfonos, esto hace que un equipo de audio sin BT sea algo incompleto. Un Victrola te agrega no solo un tocadiscos, sino una solución de BT para ese equipo que no lo poseía. Todo en un solo equipo. Las soluciones que ofrecemos combinan, audio a través del uso del Vinilo, existe hoy un nuevo récord de producción de todas las discográficas, Radio, BT, salida de RCA para conexión a los equipos existentes y un diseño único y atractivo que hace que estos productos sean parte de la decoración del hogar. Desde la radio más simple con estilo retro hasta los modelos más actuales pasando por los de los años 50’ y llegando a la categoría profesional. Victrola cubre el espectro completo del mercado y el gusto de diferentes clientes. Nadie ofrece la variedad de productos de Victrola en esta categoría, por esto es que bajo los estrictos análisis de NPD en USA Victrola ha capturado el 39% del mercado en esta categoría.”

Algunas soluciones de Victrola

“En breve vamos a anunciar la disponibilidad de la bandeja/tocadiscos, con BT incorporado y salida RCA, modelos que van de 3 en 1, a 9 en 1 incorporando, CD player, pasacassette, grabador del vinilo a CD en formato MP3/4 con microchip incorporado (no necesitan computadora para el procesamiento), USB player y Radio FM, entre otras características,” concluyó Sergio Balsamo.

Acerca de Grupo Núcleo

Grupo Núcleo es una empresa de capitales argentinos, fundada en Mar del Plata en 1996, se especializa en la fabricación y comercialización de productos, insumos y accesorios tecnológicos con desarrollo nacional e internacional. La empresa cuenta con más de 200 empleados, entre los que se destacan, profesionales y especialistas en tecnología que brindan atención personalizada y servicio post-venta.

Grupo Núcleo posee tres centros logísticos en Argentina, uno se encuentra ubicado en su Fábrica de Chaco 1670, Mar del Plata con más de 5.000m², la misma cuenta con un robot para la fabricación de memorias y placas electrónicas, y con un sector de armado y ensamble de notebooks, tablets y PCs de la marca PCBOX. Los departamentos que funcionan en el edificio son: Administración y Finanzas, Créditos, RRHH, Ventas (Retail, Reseller y Corporativo), Armado y Ensamble, RMA, SMT, Logística, Compras, Marketing y Diseño, Sistemas, y Auditoría.

El centro de logística y distribución en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en Av. Brasil 3237, en el barrio de Parque Patricios, con un depósito de 2000m², showroom, salón de ventas, y áreas de Comercio Exterior, Marketing, Corporativo, Logística y Producción.

El centro de logística y distribución Córdoba se ubica en General Paz 1536, Teléfono 0351 4728928 con un espacio de 400 mts2, con oficinas, depósito y personal con capacidad para abastecer al todo el NOA y CUYO.

PCBOX, INTEL, MICROSOFT, LG, HP, LENOVO, ALCATEL, ASROCK, ACER, ASUS, WD, AMD, BROTHER, EPSON, LOGITECH, GIGABYTE, SEASONIC, MOULINEX, DIVOOM, SANDISK, CRUCIAL, AEROCOOL, KANY, GMX y TOTOLINK son algunas de las marcas que importa y distribuye la compañía.

Grupo Núcleo lanzó en 2011, PCBOX, su propia marca y el desarrollo de productos propios mediante el ensamblado de computadoras (Pc y All in one, notebooks, netbooks y tablets), con garantía a nivel nacional y con más de 200 servicios oficiales en Argentina. Marcas líderes como Intel y Microsoft, reconocen a la planta de ensamblado PCBOX como una planta modelo en el país y participan activamente en la capacitación de los técnicos que trabajan en la empresa, incorporación de maquinarias y visitas que garantizan y certifican la mejora continua. Para mayor información puede ingresar a www.gruponucleo.com.ar

Acerca de Victrola

Victrola es marca Registrada de RCA y sus Grupos internacionales. Innovative Technolgy está localizado del Port Washington, NY con oficinas en diferentes puntos de USA y su oficina de logística de desarrollo de producto en Hong Kong. Con más de 16 años en el mercado doméstico firmaron un acuerdo internacional con RCA para la distribución exclusiva a nivel mundial en 2017. La compañía es una fuerza dominante como lo marcan las estadísticas, con más de 40.000 puntos de venta en USA y Canadá y es número uno y líder en la categoría de bandejas giradiscos. Más información en www.victrola.com