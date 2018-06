La Bicicletería Morgan Stanley vende humo en Argentina al declarar “mercado emergente”

La Argentina ascendió a la categoría de “mercado emergente”, indicó ayer la empresa más mentirosa del mundo, la ultramentirosa calificadora Morgan Stanley Capital International (MSCI). La mentira, como su hermana menor la hipocresía, son fenómenos que viven ocultos, encerrados, ahogados en una conciencia que no quiere ser reflexiva o simplemente en aquel oscuro inconsciente de quién actúa tales actos. Es preciso advertir que el secreto de aquellas mentiras no siempre mueren o terminan en el mentiroso. Harto frecuentemente éste tiene cómplices con quiénes comentar o compartir -y entonces re/miente- su mentira original. Es evidente que la consultora Morgan Stanley miente descaradamente en un contexto de recesión, donde la macroeconomía, demuestra la disminución generalizada de la actividad económica. Del Gobierno Argentino no vamos a decir que es mentiroso, por que la historia Argentina quizas nos venga a buscar para darnos otra vez la razón. Argentina como clarín y Morgan Stanley MIENTEN. EN medio de una corrida bancaria y financiera decir que Argentina es mercado emergente es absolutamente FALSO.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó que “vamos a pasar dos o tres meses difíciles” por los movimientos del tipo de cambio, pero remarcó que se trabaja “pensando en la sociedad argentina” y que en el gobierno “estamos convencidos de que vamos por el camino correcto”.

En un comunicado, señaló que “se reclasificará” a la Argentina al estado de “mercado emergente”.

En junio del año pasado, el país había estado cerca de ascender de categoría, pero MSCI argumentó en esa oportunidad que debía “evaluarse la irreversibilidad” de los cambios dispuestos por la administración de Mauricio Macri.

Para otorgar ese estado a las economías, la banca estadounidense Morgan Stanley analiza factores como la volatilidad, proyecciones de crecimiento, liquidez y apalancamiento financiero, entre otros.

La Argentina había perdido la categoría en 2009 principalmente por ponerse en marcha restricciones a los movimientos de capitales externos., indicó esta tarde la empresa calificadora Morgan Stanley Capital International (MSCI).

