“Teatro Bombón”, el festival de obras cortas bajo la curaduría de Monina Bonelli y Cristian Scotton

Hasta el 24 de junio, los domingos de 18:00 a 21:00 hs., se presentará en Milion la décima edición de “Teatro Bombón”.

El festival, que se volvió el otro clásico del domingo y desafió el descanso con frenética actividad teatral, retorna a la cartelera porteña.

La 10º edición de “Teatro Bombón” es una retrospectiva de la que participarán 19 directores que ya participaron en ediciones anteriores. Una oportunidad única para degustar de la síntesis potente y voluptuosa de la obra corta.

Milion invitó a Cristian Scotton y Monina Bonelli a reponer el festival que se transformó en un fenómeno del teatro independiente. Con una estructura edilicia bellísima, Milion es el espacio ideal para esta edición aniversario.

TEATRO BOMBÓN

“10° Edición”

Festival de obras cortas

Curadoría de Monina Bonelli y Cristian Scotton

Toto Castiñeiras, Marcelo Savignone, Alejandro Ullúa, Pablo D´Elía, Peter Pank, Pablo Lugones, Amparo González Solá, Mariano Stolkiner, Analía Fedra García, Natalia Casielles, ​Santiago Gobernori, Lorena Vega, Horacio Banega, Sebastián Suñé, Lala Mendia, Cristian Scotton, Adrián Canale, Andrea Garrote, Pablo Rotemberg, Martín Seijo

presentan bombones teatrales para degustar hasta el 24 de junio de este año.

Elegido como una de las Mejores Propuestas Teatrales del 2014 por el Diario La Nación.

Elegido como Mejor Ciclo Teatral por los Premios Planeando sobre BUE 2014.

Nominación Premios Florencio Sánchez 2014 -Sebastián Suñé-

Nominación Revelación Masculina Premios ACE 2015 -Victorio D’Alessandro-

Premio Trinidad Guevara 2015 como Mejor Producción Teatral Privada.

¡Vení y armate un festín de bombones teatrales: podés ver una, dos, tres ó más obras!

AGENDA

10º Edición »»» Periodo: Hasta el 24 junio.

Lugar: Milion (Paraná 1048, CABA)

Reservas: Alternativa Teatral

Entrada por obra: $120

Combos en valores de dos o más obras: 1 obra $120 | 2 obras $200 | 3 obras $270 | 4 obras $320

PROGRAMACIÓN

Menú teatral a la carta:

Descargá las fichas técnicas de cada obra en este link

Junio

18:00 y 19:00 hs.: “Todos o ninguno”. Sala Living. Danza – De Pablo Rotemberg.

18:00 y 19:00 hs.: “Satánica”. Sala Ático. Teatro – De Andrea Garrote.

18:00 y 19:00 hs.: “Sector Peluquería”. Sala Habitación. Teatro – De Sebastián Suñé.

18:30 y 19:30 hs.: “Nuestros hijos”. Sala Comedor. Teatro – De Adrián Canale.

19:30 y 20:30 hs.: “Desapariciones”. Sala Vestidor. Teatro – De Martín Seijo.

20:00 y 21:00 hs.: “Amigas para siempre”. Sala Ático. Teatro – De Cristian Scotton.

20:00 y 21:00 hs.: “Coro municipal de niños”. Sala Living. Teatro musical – De Lala Mendia.

FICHA TÉCNICA Teatro Bombón

Curaduría: Monina Bonelli, Cristian Scotton.

Producción: Monina Bonelli, Cristian Scotton, Sol Salinas.

Producción Técnica: Federico Fernández Coria, Lucas Coiro.

Boletería: Luciano Ricio.

Salón de delicias: MILION

Foto: Laura Castro

Estilismo: Federico Castellón Arrieta.

Diseño gráfico y web: Bernardo + Celis.

Prensa: Octavia Comunicación

Redes: Gael Policano Rossi.

Comunicación web: Alternativateatral

PRENSA

10° edición

Brando, Leni Gonzalez: ” Domingos, por fin, diferentes, si se los pasa estas petits fours de media hora, horneadas por Monina Bonelli y Cristian Scotton, los creadores del festival de obras cortas realizadas por artistas del circuito off que nació en 2014 en La casona Iluminada, y ahora, en su décima temporada, después de un hiato de casi dos años, presenta una retrospectiva de grandes éxitos en el bar Milion, un edificio ideal para el diálogo entre el espacio y la ficción”.

La Nación, Leni Gonzalez

La Agenda, Ingrid Sarchman

La butaca Web, Agustín Arosa

Buenos Aires Connect, Santiago Hamelau

Espectáculos de acá, Joaquín Chemille

Geoteatral, Cristian Domínguez

Holley, Stanley The Bubble

Marta Casale, El espectador compulsivo

Ediciones anteriores (selección)

​La Nación, Ideas, Diana Fernández Irusta​

​Clarín, Juanjo Santillán

La Nación. Moira Soto

La Nación. Alejandro Cruz

La Nación. Alejandro Cruz

Clarín Espectáculos. Juanjo Santillán

Clarín. Juanjo Santillán

Revista Ñ, Clarín. Ivanna Soto

Suple Sí!, Clarín. Juan Göttling

Página 12. Carolina Prieto

Página 12. Verónica Gago

Radar, Página 12. Mercedes Halfón

La Nación Espectáculos

Tiempo Argentino. Mercedes Méndez

“TEATRO BOMBÓN”

“Teatro Bombón” es el festival de obras cortas creado en 2014, producido y curado por Monina Bonelli y Cristian Scotton. En cada edición se invitó a distintos artistas a crear obras originales de hasta 30 minutos de duración, en torno a la arquitectura de La casona Iluminada, un edificio art noveau de tres pisos con distintos espacios.

De abril a junio, Milion es “la casona” que alberga las 19 obras cortas de Teatro Bombón.

La estética y la temática de las piezas-bombón es diversa, e incluye obras de teatro, danza y música, que se presentan en forma simultánea para alrededor de 20 espectadores por sala. Desde su creación, “Teatro Bombón” ha realizado 9 ediciones y más de 1000 funciones.

Este festival invita al espectador a degustar estos bombones teatrales que se presentan de manera simultánea, armándose un menú personal a la carta con las propuestas que le interese.

En el 2016, “Teatro Bombón” se volvió itinerante y salió a recorrer las rutas teatrales. Participó de los siguientes festivales: Festival Internacional de Artes Escénicas Cielos del Infinito; Festival de Teatro en Espacios inesperados de Vicente López. Por otra parte, “Teatro Bombón” salió a hacer escuela y cruzó el río, realizando un Workshop en Montevideo en la INAE (Instituto Nacional de Artes escénicas), y, además, realizó un ciclo en Defensores de Bravard.

Algunos de los artistas que ya participaron en “Teatro Bombón” son Ciro Zorzoli, Maruja Bustamante, Carlos Casella, Andrea Garrote, Pablo Rotemberg, Gustavo Tarrío, Silvio Lang, Monina Bonelli, Santiago Gobernori, Dennis Smith, Cristian Scotton, Lorena Vega, Mariano Stolkiner, Celia Argüello Rena, Lisandro Rodríguez, Analía García Fedra, Alejandro Casavalle, Sebastián Suñé, Pablo Lugones, Amparo González Solá, Hernán Morán, Martín Seijo, Fiorella Cominetti, Marcelo Zeballos, Laura Figueiras, Carla Rímola, Fernando Ocampo, Sagrado Sebakis, Peter Pank, Marcos López, Moro Anghileri, Alejandro Ullua, Nelson Valente y la Cía. Banfield Teatro Ensamble, Facundo Rubiño, Natalia Casielles, Alfredo Staffolani, Irene Goldszer, Pedro Antony, Laura López Moyano, Juan Manuel Branca, Lorena Ballestrero, Pablo Messiez, Helena Tritek, Jorge Eiro, Rakhal Herrero, Horacio Banega, Gustavo Lesgart, Diego Faturos, Santiago Loza, Pablo Seijo, Vanesa Maja, Gael Polícano Rossi, Pablo D´Elía, Manuel Atwell, Paula Pichersky, Juan Manuel Branca, Moro Anghileri, Corina Fiorillo, Roberto Perinelli, Mecha Fernández, Adrián Canale, Pedro Antony, Osqui Guzmán, Marcelo Savignone, Toto Castiñeiras, Andrés Binetti, entre otros.

SOBRE ILU

ILU es una asociación civil creada por Monina Bonelli y Cristian Scotton para la creación de actividades artísticas vinculadas a las artes escénicas en cruce con otras disciplinas. “Teatro Bombón” es uno de sus primeros proyectos creados por la dupla Bonelli-Scotton, artistas y fundadores del Centro La Casona Iluminada (Bs. As. y Costa Rica).

Monina Bonelli

Artista, curadora y gestora cultural en Artes Escénicas. Egresada en Actuación y Dramaturgia de la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático).

Como actriz trabajó en el circuito público e independiente de Bs.As. en obras como “La Sirena”, “Hundan el Belgrano”, “Paraná Porá”, “En Familia”, “Sacco y Vanzetti”. Fue becaria Antorchas, ganadora del premio Luisa Vehíl, nominada al premio Florencio Sánchez y ACE y mención Premio Rozenmacher.

Desde 2005 forma una dupla de gestión creativa con Cristian Scotton. Fue programadora del Teatro El Cubo, fundadora de La Casona Iluminada y creadora de “Teatro Bombón”, festival permanente de obras cortas, recibiendo el premio Trinidad Guevara a mejor producción privada. Desde 2013 es asesora en escénicas de Bienal Arte Joven Buenos Aires.

Actualmente integra el Departamento de contenidos del Centro Cultural Recoleta y está a cargo del Centro Cultural 25 de Mayo.

Cristian Scotton

Es gestor cultural, actor y dramaturgo.

Egresado de la Carrera de la Licenciatura de Actuación del IUNA. Ha realizado estudios con diferentes referentes de las artes escénicas como: Mauricio Kartún, Daniel Casablanca, Ariel Barchilón, Maricel Álvarez entre otros. Como actor en “E.S.N.O.B.” de Cristian Morales en Vera Vera, “Lucinda la Gauchita” de María Romano en el C. C. de la Cooperación, “Alguien de algún modo” de Ciro Zorzoli en el Portón de Sánchez, “Criminal” de Javier Daulte dirigida por Guillermo Flores en el C.C. Borges y “Saturnalia” de Gael Polícano Rossi en La Casona Iluminada, entre otras. Como autor junto a Pedro Antony estrenó: “Una Sola” en el C. C. Borges, “4 Hermanos” en Ciudad Cultural Konex, “T.R.E.S.” en El Elefante, “Noches de verano” en el Teatro El Cubo y el C.C. Adan Buenos Aires y “El Colegio” en Ciudad Cultural Konex. Como gestor cultural trabajó en el Teatro El Cubo, Ciudad Cultural Konex, y eventos como el Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires, Picnic Bs As, entre otros. Desde 2013 a la actualidad es asesor en artes escénicas de la Bienal Arte Joven Buenos Aires. En 2014 crea junto a Monina Bonelli el Festival Permanente de Obras Cortas “Teatro Bombón”, realizando a la fecha 9 ediciones. Desde el 2016 es parte del departamento de contenidos del Centro Cultural Recoleta.

SOBRE MILION

En el corazón de Recoleta, un barrio que alguna vez albergó a las familias más aristocráticas del país, hoy se encuentra el restaurante y bar “Milion”, un lugar que conserva la magia de antaño y el calor de hogar en una casona de tres pisos con ambientes cargados de seducción y estilo. De diseño neoclásico francés, esta mansión fue construida a hace más de cien años. A manera de columna vertebral, una escalera espiralada nos invita a recorrer los distintos espacios que conforman esta imponente edificación que resalta el esplendor del academicismo del siglo XIX. En la planta baja hoy funciona el bar de tapas que se extiende hasta el gran árbol de nísperos y el antiguo garaje o atelier transformado en un mini cine.