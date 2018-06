SushiClub ofrece dos combinados especiales para disfrutar durante el Mundial Rusia 2018

En esta Copa Mundial de Fútbol, SushiClub juega con dos combinados a precio promocional con las piezas más pedidas por sus fans, disponibles en pedidos online para Take Away desde el jueves 14 de junio hasta el domingo 15 de julio.

Buenos Aires, junio de 2018 – Se acerca el Mundial de Rusia 2018 y SushiClub ideó dos combinados para pedidos online en Take Away con bebida incluida, que permitirán acompañar a la Selección de fútbol de Argentina desde cualquier lugar, sin tener que preocuparse por el menú del día.

Con la calidad que distingue a todos sus productos, SushiClub propone el combinado “Moscú” de 15 piezas + una Coca Cola de 600cc ($318). Y para compartir de a dos ofrecen la opción “San Petersburgo” que incluye 30 piezas + 2 botellas de Coca Cola de 600cc ($578). Dos propuestas perfectas para deleitarse mientras se observa la transmisión desde la oficina o la comodidad del hogar.

Los combinados incluyen las piezas más aclamadas por los fanáticos de Sushiclub, elaboradas con productos nobles y frescos, como el Buenos Aires Roll (relleno de salmón, langostinos, palta y queso crema, con salmón por fuera y salsa de sésamo), Placer Real (sin arroz, relleno de palta, palmito y queso crema, envuelto en lámina de tamago y salmón, bañado con salsa de maracuyá y crocante de batata) y Honey Roll (relleno de salmón cocido saborizado, bañado con reducción de miel y jengibre, recubierto de crocante de batata), entre otros clásicos.

Ambos estarán disponibles hasta el domingo 15 de julio para pedir desde www.sushiclub.com.ar/PedidosOnline y retirar en locales adheridos de CABA, GBA e Interior. Para mayor información, ingresar a www.sushiclub.com.ar/beneficios.

Combinados “Moscú” y “San Petersburgo” de SushiClub: Menús promocionales válidos todos los mediodías desde el jueves 14 de junio hasta el domingo 15 de julio, comprando online y retirando el pedido en espacios SushiClub seleccionados que se encuentran abiertos al mediodía. No combinable con otros beneficios y descuentos vigentes (excepto Galicia Eminent). Excluye postre de obsequio web. Excluye salón y delivery.

Sucursales en CABA, GBA e Interior – Direcciones en www.sushiclub.com.ar/nuestros_espacios

Teléfono: 0810-222-SUSHI (7874)

Servicio de Take Away

Web: https://www.sushiclub.com.ar/

Facebook: https://www.facebook.com/sushiclubargentina

Instagram: https://www.instagram.com/SushiClub_ar/