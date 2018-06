Enemigo invisible. Jornada de concientización sobre el monóxido de carbono

Vida y Salud

Salud Con el objetivo de difundir el tema en la población y fomentar acciones preventivas se realizó una charla con expertos en la temática.

El 21 de junio fue instaurado como el “Día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono”, teniendo en cuenta que en esa fecha inicia el invierno y con ello los mayores riesgos por intoxicación y muertes causadas por el monóxido de carbono. La diputada Mercedes De las Casas (VJ) encabezó el evento realizado junto a especialistas en la temática para concientizar y prevenir sobre este gas mortal.

La legisladora De las Casas celebró la importancia del encuentro y sostuvo: “La falla puede suceder en cualquier circunstancia, debemos concientizarnos sobre este enemigo invisible que está presente en muchos lugares. El monóxido si no mata deja secuelas de por vida”.

También estuvo presente en el salón Montevideo la diputada Carolina Estebarena (VJ), que expresó su preocupación por el tema y afirmó: “Si hay prevención se pueden salvar vidas. Deseo que las jornadas de difusión puedan servir para concientizar”.

La médica toxicóloga del Hospital Fernández y del establecimiento Toximed, Dra. Victoria Di Nardo, y el jefe del área de operaciones y especialista en capacitación de Metrogas, Damián Maese, participaron de la mesa principal y expusieron sobre qué es y los riesgos que implica ingerir monóxido de carbono, las causas de los accidentes, estadísticas a nivel nacional y recomendaciones para prevenir accidentes, entre otros temas.

Enemigo invisible

El monóxido de carbono (CO) no tiene olor, no es visible y no se siente, por lo que se lo conoce como “el asesino invisible”. Es un gas muy venenoso producto de la combustión incompleta originada por el mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación o artefactos en lugares inadecuados.

Una vez inhalado, el CO llega a los pulmones para luego incorporarse a la hemoglobina del glóbulo rojo presente en la circulación sanguínea, desplazando al oxígeno y generando carboxihemoglobina. El primer lugar afectado es el cerebro, por eso los síntomas iniciales son mareos, náuseas y vómitos, y en segundo lugar el corazón, incrementando el riesgo de que se produzcan arritmias cardíacas, infarto de miocardio e incluso el fallecimiento.

Según un relevamiento realizado por Ente Regulador de Gas (EnerGas), los accidentes por intoxicaciones por CO son producidos en un 87% por calefones, 8% por calefactores y 5% por cocinas. Se estima que más de 1.600 personas se intoxicaron en el país por inhalación de CO durante el 2015 y que al menos 200 mueren cada año por esta causa.

La mayoría de las intoxicaciones son consecuencia del mal estado de las instalaciones en las viviendas, pero también son frecuentes los casos por exposición a gases de escape del auto y menos común por inhalación de humo durante un incendio.

Ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono se recomienda retirar a los afectados del ambiente contaminado hasta un lugar donde puedan respirar aire limpio y fresco, además de llamar a la ambulancia de inmediato, abrir puertas y ventanas y apagar la fuente emisora de monóxido de carbono.

Imágenes