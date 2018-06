Argentina empata ante Francia por 1-1 en Kazán

Argentina empata ante Francia por 1-1 en el final del primer tiempo, los goles fueron de penal marcado por Griezmann y Di María desde fuera del área. Todo el domino era francés en el inicio, con una argentina que la pasaba mal y no podía tener la pelota.

Los primeros minutos no fueron nada fáciles para la selección que no encontraba los caminos y sintió como un golpazo el gol de Griezmann. Los argentinos debieron hacer frente a lo incesantes ataques franceses que no lograron terminar en gol a pesar de las chances clarísimas.

Argentina intentó presionar en los últimos minutos el primer tiempo, pero la defensa francesa supo bloquear cada llegada y la falta de un nueve de área perjudicó a cada llegada en ataque.