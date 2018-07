Volatilidad de los mercados y cotización del dólar

Junio es un mes estacionalmente expansivo en términos monetarios. Entran a terciar desde el pago de salarios y aguinaldos hasta compromisos impositivos. Todo ello afecta el comportamiento de la demanda y la oferta monetaria. Sin embargo, mientras la base monetaria está creciendo a tasas del 32% interanual (3,8% mensual), lo que parece alinearse con las expectativas inflacionarias, la demanda de dinero muestra inquietantes signos de agotamiento. En realidad, la fatiga que está mostrando la demanda de dinero no solo refleja la huida del peso por el efecto inflación sino también el deterioro de las expectativas de la mano de la creciente incertidumbre sobre la macro y la micro.

El 60% de los asalariados y el 40% de los hogares no llegan a cubrir el costo de la canasta básica que determina el umbral de pobreza, según reveló el informe sobre Evolución de la Distribución del Ingreso del Indec, para el primer trimestre del año.

Los números no dejan de ser alarmantes porque se trata de un recorte temporal previo a la crisis cambiaria y a la devaluación del peso, lo que hace augurar que incluso empeorarán en la próxima medición.

Según las escalas de ingreso individual, seis de cada diez asalariados, más de 8,3 millones de personas, tenían ingresos mensuales de entre 15.000 y 16.200 pesos, mientras la Canasta Básica Total tenía en marzo pasado un costo de 17.867 pesos.



En medio de una nueva disparada de la cotización del dólar, el economista Aldo Pignanelli criticó al equipo económico del Gobierno y consideró que si no hay cambios en las políticas el precio de la moneda estadounidense “no tiene techo”.

“En estas circunstancias el dólar no tiene techo. Si no cambian el modelo esto va a continuar, porque al que no le creen es al modelo. El mercado se pone nervioso rápido pero tranquilizarlo lleva meses”,

Las subas estaban pactadas en 3% cuando el dólar estaba a $25. El litro de súper en Capital ahora cuesta $27.82.

Por su parte, Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres, calcula que la volatilidad de los mercados podría continuar por un tiempo más, esencialmente hasta las vacaciones de verano del hemisferio norte, al tiempo que anticipó que la inflación para este año se ubicaría en un piso de 27%.

HACIA UNA META SIN META

La “estrategia” del Banco Central “no da resultado”, por lo cual se debe cambiar, sostuvo el analista financiero Christian Buteler, quien también advirtió que el tipo de cambio se fue “de las manos”.

El dólar se disparó el viernes a $29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria, a pesar de que la autoridad monetaria subastó fondos del FMI y de las reservas por U$S 450 millones, en un intento por equilibrar la demanda.

“Me parece que el tipo de cambio se ha ido de las manos, perdieron el control en abril y nunca más estuvieron al mando de la situación”, resaltó Buteler.

Según su consideración, las medidas que tomó el Banco Central “capaz no son incorrectas, como tasas y encajes, pero el tema es que se aplicaron mal y de forma desordenada”.

“No hubo un mensaje claro al mercado y por eso el dólar sigue subiendo. Capaz tiene tres o cuatro días de calma, pero luego vuelve a escaparse”, insistió.

De ese modo, resaltó que “esta estrategia no da resultado, hay que cambiarla”.

“De todo lo que aplicaron, lo único que dio resultado fue la oferta de cinco mil millones de dólares”, destacó Buteler.

Además, apuntó: “Es fundamental tener un tipo de cambio estable”, mientras consideró que en la actualidad hay “caída de actividad, empresas complicadas para poder financiar, problemas con la cadena de pagos y cheques rechazados”.

“En este momento, subir las tasas no tendría efecto”, estimó y analizó que subastar todos los días cien millones de dólares no sirve porque “se pierden y no se logra el efecto deseado”.

Ante la marcada suba del dólar, sostuvo que “la demanda no es que sea abrumadora”, aunque aclaró que hubo una “desaparición de la oferta privada”.

“Está la sensación de que mañana el dólar puede estar más caro. Se percibe que va a estar más caro que hoy”, alertó.

En tanto, resaltó que “hasta ahora, el que compró, ganó siempre” y apuntó: “Ves que siempre vas perdiendo contra el dólar, por lo cual ya no hay tasa que pague esta inseguridad”.

“El poder está del lado del Banco Central, pero mientras siga actuando de la misma manera es raro que haya diferentes resultados”, analizó.

LA AFIP PRESIONA A LOS MAS GILES. GILASTRUNES QUE PAGAN LA FIESTA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que desde este domingo, y hasta el 20 de este mes, los contribuyentes al Monotributo deberán recategorizarse en forma obligatoria.

El ilegal

4 cotizaciones y ninguna flor

el oficial, el blue o negro clásico, el guille, y el liqui fuga.

4 cotizaciones hay en esta casa,

4 cotizaciones y ninguna flor.

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?

¿Odian el perfume, odian el color?

“Es un problema comunicacional”

6,7, 8 programa del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner

En Hollywood te pueden pagar 1.000 dólares por un beso, pero sólo 50

centavos por tu alma.

Marilyn Monroe

Dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso

valor y el mismo tamaño.

Jorge Luis Borges

EL QUE APUESTA AL DOLAR, PIERDE

Advertencia lanzada en 1981 por el ministro de Economía Lorenzo

Sigaut. Al poco tiempo, el gobierno devaluó el peso con respecto del

dólar y el que apostó al dólar, ganó

“El que deposito dólares recibirá dolares”

Eduardo Duhalde

“Nadie prohíbe ahorrar en dólares”

Sbatella

“Este lunes el dólar estará a $5,10 en casas de cambio”

De Aníbal Fernández: el dolar el lunes abrio $5.90

“Se piensa en dólares porque en los últimos 50 años no nos defraudó”

Rogelio Frigerio

“En realidad, nosotros no tenemos dólares”

Guillermo Moreno:

“la única cotización legal del dólar es la que fija al BCRA y que hoy ha sido de 4,49 pesos”.

Florencio Randazzo: el mercado le contesto con cuatro cotizaciones diferentes y a su propio amigo Aníbal Fernández que lo ubico a $5,10. Randazzo a Aníbal: “Hablar de dólar paralelo es hablar de ilegalidad”

“No es legal la compra venta de moneda extranjera, es un ilícito y allí estaremos nosotros para ver si esa operación deja un margen de ganancia”, dijo Ricardo Echegaray titular de la AFIP.

“el dólar es el elemento más fácil o el más corriente”

Blejer

Frigerio: “No hay ninguna posibilidad de una corrida bancaria”. febrero, 2018, en Mayo 2018el dolar corrió al Gobierno hasta atrincherarlo.

El dolar es inevitable, el sufrimiento es opcional.

Decalogo: Diez mensajes secretos en el billete de un dólar

Los aficionados a las teorías conspirativas conocen muchas historias sobre la simbología usada en el billete de un dólar, un sencillo papel que se convirtió en un ícono de los últimos dos siglos.

1. We Need A Revolution

2. Holy Sh!t

3. Trust No One

4. Reality Sucks

5. Freedom Land

6. Live Free Or Die

7. Lest We Forget

8. Love and Hate

9. The Kids Are Alright

10. Dont Tread On Me

El dolar

Muchas veces he oido hablar de los simbolos ocultos del billete americano, el DOLAR.

Para empezar tome un billete de 1 Dolar entre mis manos, y comence a verlo con atención. En el frente del billete todo parece estar en orden, pero si miramos con mucha agudeza visual podremos encontrar en el angulo superior derecho, a la izquierda del Nº 1, un pequeño, diminuto, casi imperceptible buho.

Recordemos que el Buho es un el simbolo de los “Illuminati”, una deidad mesopotámica llamada Moloch, asociada a Satanás y a quien los banqueros y jerarcas mundiales rinden culto todos los años en el “Soto Bohemia”, de California, vestidos con las ropas del Ku Klux Klan.

Ok, de este lado, parece no haber mas… creo.

Ahora dando vuelta el billete, la primera imagen que impresiona es esa piramide con un ojo en su parte superior.

La llamada “Piramide con el Ojo que todo lo ve”, símbolo de la Masonería y del dios egipcio “Horus”.

En su parte inferior observamos la leyenda “Novo Ordo Seclorum”, traducido sería:

“Nuevo Orden Mundial” y en inglés se dice “New World Order”.

Arriba, leeréis “Annuit Coeptus”, que significa “nuestra empresa es exitosa”

En la base de la pirámide podemos encontrar escrito en números romanos el año 1776 ( MDCCLXXVI ), en concordancia con el año de la independencia de los Estados Unidos, pero…. tambien el año en que el sacerdote jesuita de origen judío, Adam Weishaupt, fundó esta orden, Los Iluminati.

La piramide, posee 13 escalones, y este dato seria irrelevante si no notamos que en el sector derecho, ese aguila, simbolo americano, posee en una de sus patas, igual cantidad de flechas (13) y … en su otra pata sostinene una rama con 13 hojas.

Mucho mas curioso es ver que sobre el aguila hay una estrella de David compuesta de 13 pequeñas estrellas.

Podemos encontrar 13 barras en el escudo que aparece en el pecho del aguila.

También hay 13 estrellas de la Chevron en el sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que aparece a la derecha de Washington, que cubre la palabra “ONE.”

El numero 13 aparece repetitivamente en los billetes de Dollar, debido a que 13 es la cantidad de estados que se independizaros de Inglaterra, para formar lo que hoy conocemos como Estados Unidos, pero resulta que para los masones es el número de la transformación.

Y como final, el aguila, este bello animal, pero que ademas de aparecer en los billetes de Dollar, fue durante muchos años uno de los principales simbolos del Nazismo.

Además, hay otro símbolo relacionado con los masones: En la piramide del billete, se puede formar la estrella de David si se unen las letras A en Annuit, la S en Coeptis, la N en Novus, la O en Ordo y la M en Seclorum. Bien ordenadas estas letras, forman la palabra Mason.

Realmente muchos simbolos, imagenes, palabras, que nos dejan mucho que pensar.