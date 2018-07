Marcos Ayala y su compañía de baile

“Tango in the Shadows”

Por primera vez en Buenos Aires, llegan al Teatro Ludé

Estreno: 17 de Julio a las 20:00hs.

Localidades: Desde $400 por Plateanet o en boleterías del teatro.

Fechas: 17, 24, 31 de Julio y 7 de Agosto – a las 20hs.

Luego de una extensa gira por Rusia, Israel y países bálticos, el coreógrafo e intérprete Marcos Ayala presenta por primera vez en Buenos Aires, su espectáculo con 12 bailarines en escena: “Tango in the Shadows”.

Este musical de tango, lleva hacia las dualidades del ser humano. Mundos opuestos, luz y sombra, verdad y mentira, ingenuidad y astucia en cuatro únicas presentaciones en el Teatro Ludé (Montevideo 842).

Marcos Ayala y Paola Camacho encarnan el universo de dos seres que, como un destello de luz se encuentran y se ponen a prueba a sí mismos, entregándose quizás, hasta el borde de sus propios límites. Sentimiento puro que impulsa a ser parte de algo nuevo y maravilloso, una transformación asombrosa. Un todo que atrae y hace temer a la vez, como el avance de un huracán devastador.

“Tango in the shadows” convoca a una experiencia de absoluta comunión con la música rioplatense abordando sentimientos que son parte sustancial del tango, moviéndose entre la luz y la oscuridad.

ACERCA DE MARCOS AYALA

Su nombre ya forma parte de los grandes artistas masculinos del tango escénico y sus espectáculos reafirman su propia impronta. Sabe, como pocos, imbricar el lenguaje tradicional del tango con las actuales tendencias artísticas de medio, llevando así sus propuestas a los escenarios del mundo. Reconocimientos y premios tanto nacionales como internacionales fueron apuntalando su carrera como bailarín, como ser nombrado; “Campeón Mundial de Tango” (Japón 2006) o ser proclamado por la crítica especializada como “Autentica Revelación del Tango” por su protagonismo y actuación en el Musical “Chantecler Tango” (Argentina; 2012-2014 y Francia; 2013) entre otros. Mientras que por sus trabajos coreográficos obtuvo dos “Latin Ace Award” uno por su trayectoria y el otro por su obra; “Tango Lovers” que fuera considerada, “Mejor Espectáculo Musical del Año” (New York; USA 2015). En el 2016 su obra “Tango Buenos Aires” subió a escena y a lo largo de 50 funciones en distintos escenarios del mundo fue aplaudida tanto por la crítica profesional como por el público en general. Por esta obra obtiene también una nominaciones a los Premios Estrella de Mar (2016) como mejor espectáculo de Danza. En el 2018 una nueva apuesta dentro del lenguaje musical, crea “Tango in the Shadows” que junto a su compañía la presentan en Rusia e Israel a lo largo de 35 funciones cosechando nuevamente la ovacionadas del público local.

FICHA TÉCNICA

“Tango in the Shadows”

Coreografía y Dirección | Marcos AYALA

Bailarines principales | Marcos Ayala y Paola Camacho Cuerpo de baile | Graciela Caló, Luciana Francheli, Sabrina Nogueira Yesica Lozano Elias, Mirisol Karazey Cebeyra, Federico Paleo, Matias Vidoni, Eber Burger, Nicolas Minoliti, Facundo Karazey Cebeyra

Dramaturgia | Ignacio Gonzalez Cano

Vestuario | Lidia Benítez (1er. Acto) – Walter Delgado (2do.Acto)

Zapatos | ARZA, Dancing Shoes Artisanal

Máscaras artísticas | José Vivas

Fotografía | Federico Paleo

Música incidental y edición |Richard Cappz

Dirección técnica y Producción | Cristian Tateossian

Prensa y Comunicación | Tommy Pashkus Agencia

Producción Comercial | Ary Hovassapian