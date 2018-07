Juntan firmas para que Sampaoli renuncié y done los 20 millones de dólares

A través de la plataforma change.org están juntando firmas para que Sampaoli renuncie y done ese dinero a clubs, escuelas y barrios que realmente lo necesitan. Porque si hay renuncia, no hay rescisión del contrato. Y si eso pasa, esta vuelta y muchas otras más, las #PagaSampaoli.

“Estampá tu firma antes de que Tapia, Angelici, Moyano y todos los que nos quieren A.F.A.nar estampen la suya en un cheque por 20 millones de dólares a nombre de Sampaoli. Una suma que podemos aprovechar para dar vuelta muchas otras cosas.” comentó Jorge Varela, impulsor de la campaña y CEO de Humo Rojo.

La creativa agencia de publicidad Humo Rojo, comenzó la iniciativa en la web de change.org para qué los 40 millones de argentinos que fuimos defraudados y estamos indignados con la cláusula del contrato de nuestro todavía DT, puedan hacer justicia.

Suma tu firma en: https://bit.ly/2KIY4bq

No somos una agrupación. Somos un grupo de argentinos que sintió lo que todos. Somos las víctimas de una bochornosa conducción que nos dejo sin mundial, sin Messi y sin futuro para nuestro fútbol.

Sí. Quedarnos afuera nos dolió.

Pero mucho más nos duele ver como la palabra dolor se convierte en dólar dejando a 40 millones de argentinos con otros deseos sin cumplir, ¿o no creés que los 20 palos verdes de la cláusula de Jorge Sampaoli podrían ser más útiles calefaccionando escuelas, mejorando clubes carenciados o arreglando rutas, que pagando la cuenta de un all inclusive de un estresado ex DT de la Selección Argentina?

Si sos uno de los millones de argentinos indignados con la cláusula del contrato de nuestro todavía DT, es el momento de hacer justicia.

Compartí esta iniciativa y estampá tu firma antes de que Tapia, Angelici, Moyano y todos los que nos quieren A.F.A.nar estampen la suya en un cheque por 20 millones de dólares a nombre de Sampaoli. Una suma que podemos aprovechar para dar vuelta muchas otras cosas.

Porque si hay renuncia, no hay rescisión del contrato. Y si eso pasa, esta vuelta y muchas otras más, las #PagaSampaoli