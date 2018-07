Polémica fotografía de Brooke Shields exhibida en el Malba generó críticas

El arte fue mutando a la par de los diferentes procesos históricos del hombre, pero, aún en el 2018, todavía parece no quedar muy en claro cuál es el límite de la expresión. Igual el arte es solo para las clases medias acomodadas que no tienen nada que hacer por que no trabajan y están con tiempo libre para hacer “arte”.

Una polémica fotografía de Brooke Shields que fue exhibida en el Malba generó una catarata de críticas en las redes sociales. En la misma se puede ver a Shields, de apenas 10 años, posando completamente desnuda y maquillada. La controversial imagen ya había sido censurada en Londres.

La imagen en sí pertenece a una muestra del famoso fotógrafo norteamericano Richard Prince. Que es considerado uno de los referentes de la fotografía contemporánea, cuya obra revolucionó los cánones del medio artístico en la segunda mitad del siglo XX.

a fotografía original fue tomada en 1975 por el fotógrafo comercial Gary Gross para una publicación de Playboy llamada Sugar ‘n’ Spice. La misma fue tomada con el consentimiento de la madre de la niña, que en ese momento era prácticamente desconocida.

Cuando la joven alcanzó el estrellato, ya en la década del 80, Prince decidió tomar una imagen de la fotografía para convertirla en arte. La tituló “América espiritual” y la definió como “una foto extremadamente complicada de una niña desnuda que parece un niño, hecha para parecerse a una mujer”.

En 2009 la pieza fue censurada en el Tate Modern Museum de Londres, tras recibir una advertencia de la Policía local debido a que “podía quebrar las leyes de obscenidad”.

Uno argumenta que cualquier cosa puede ser arte y que esta debe ser transgresora a sus tiempos, y el otro sostiene que incluso en lo que a expresión se refiere hay un límite. Ambas posturas se pusieron a la vista con la exhibición de una foto de una niña desnuda en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

La imagen en cuestión fue tomada en 1983 por el fotógrafo Richard Prince y retrata a otra foto de 1973, capturada por Gary Gross para una publicación de Playboy llamada Sugar ‘n’ Spice, en la que se muestra la actriz estadounidense Brooke Shields (de tan sólo 10 años por aquel entonces) con el torso desnudo, parada dentro de un jacuzzi, con el cuerpo cubierto de aceite, luciendo maquillaje y joyas.



Lucia Florencia Palma

@feelikeahostage

QUEREMOS LAS FOTOGRAFÍAS DE RICHARD PRINCE AFUERA DEL MUSEO MALBA.

EXPONE UNA FOTO CON ALUSIÓN A LA PORNOGRAFÍA INFANTIL (y la modelo de la foto siendo menor de edad le hizo juicio a la madre por obligarla a posar en esas fotos).

No todo es arte. Basta.

La imagen se exhibió en una exposición del reconocido fotógrafo norteamericano Richard Prince. La fotografía, originalmente tomada en 1975 por Gary Gross para una publicación de Playboy, fue hecha con el consentimiento de la mamá de la actriz, quien en ese momento era desconocida.

Una vez que Brooke Shields se hizo famosa, el Prince decidió tomar la imagen de la fotografía para convertirla en una obra de arte a la que tituló “América espiritual” y a la que definió como “una foto extremadamente complicada de una niña desnuda, hecha para parecerse a una mujer”.

Si bien la fotografía original fue tomada con el consentimiento de la madre de Shields para dar a conocer a su hija en el ambiente hollywoodense, la obra de Prince, titulada “América Espiritual”, no quedó exenta del escándalo: en 2009 fue censurada en el Tate Modern Museum de Londres luego de recibir una advertencia de la policía porque “podía quebrar las leyes de obscenidad”. En aquel momento, fue reemplazada por una foto de la misma actriz, ya de adulta y usando una bikini, sacada por el mismo artista y bautizada “América Espiritual IV”.

Casi una década después del mencionado episodio, la imagen llegó a nuestro país, pero no sin provocar ruido en redes sociales. “Difundamos para que se cancele la exposición”, pidió la modelo Sol Cardiello. “Queremos las fotografías de Richard Prince afuera del museo Malba. Expone una foto con alusión a la pornografía infantil”, señaló la historietista Lucía Florencia Palma. Y a estos, se sumaron miles de mensajes más apuntando en la misma dirección.

“América Espiritual” yace colgada en una de las salas principales del Malba desde el miércoles pasado (27/6) como parte de un conjunto de trabajos de Prince (Panamá, 1949) y Cindy Sherman (Estados Unidos, 1954), dos referentes de la fotografía contemporánea, cuya obra revolucionó los cánones del medio artístico en la segunda mitad del siglo XX.

“Su intención es generar este debate”, argumentaron voceros del museo MALBA para defender su iniciativa de exponer la imagen.