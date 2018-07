Por medio de la presente queremos hacer manifiesto lo que esta sucediendo en el mercado de la Seguridad Privada, cuestión que como sociedad nos preocupa y por esa razón sentimos que tenemos la necesidad y obligación de comunicar.

El mercado de la Seguridad Privada sufre desde hace muchos años una serie de distintas irregularidades que vienen siendo arrastradas gobiernos tras gobierno. Desde el rubro tuvimos la esperanza de que este Gobierno le encontrara soluciones, pero lamentablemente no fue así.

Entre las irregularidades más serias del mercado podemos enumerar: la presencia de empresas de seguridad truchas; y la existencia de las mal autodenominadas cooperativas, ya que no todos los miembros que las conforman reciben los mismos puntos de coparticipación siendo solamente un negocio espurio para pocos y abusándose de los integrantes que las conforman.

Ambos tipos de empresas obtienen beneficios por medio de una competencia absolutamente desleal, ya que por ser empresas truchas o “cooperativas”, estas no tienen ningún tipo de compromiso con el fisco, a los integrantes no se les paga cargas sociales, etc. y al irse el integrante no recibe indemnización, ya que se va con una miseria que es de la coparticipación que le dicen que le corresponde.

Otra irregularidad realmente muy grave y extremadamente preocupante para la sociedad en su conjunto, es el de las portaciones ilegales que hay en dicho mercado paralelo de la seguridad, ya que este tipo de empresas truchan, duplican o mismo andan armadas sin ningún tipo de habilitación de las armas y los que las portan. Las empresas legales y habilitadas, con todos los papeles en regla afrontan gastos altísimos y con tiempos burocráticamente lentos como los que se mueve el ANMAC, generando perjuicios enormes para empresas del rubro, clientes que las contratan y como dijimos, la sociedad en su conjunto.

Por todos estos motivos, les agradeceríamos su difusión para poder abrir los ojos a la sociedad y alertar a nuestros gobernadores, que con la situación que se está viviendo en el país, en vez de ser fieles colaboradores a la mejora de la seguridad, muy por el contrario, generan un gran aporte a la inseguridad nuestra cotidiana.

Saludo cordialmente.

Juan Carlos Bruno Moreno