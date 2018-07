The Clubhouse será la casa de la edición del evento Come Wine With Us del mes de Julio

El próximo 19 julio Sorrel Moseley-Williams y Eugenia Villar serán las sommeliers encargadas de realizar Come Wine With Us, un pop-up wine bar, un evento mensual dando la posibilidad de degustar vinos a un precio inigualable en lugares encantadores.

Buenos Aires, julio 2018 – Una nueva edición del pop-up wine bar, Come Wine With Us, organizado por las sommeliers Sorrel Moseley-Williams (UK) y Eugenia Villar (ARG), vuelve al corazón de Palermo Soho.

El bar itinerante – nombrado en una nota en la revista prestigiosa Vogue en junio –vuelve a un rincón preferido y distinguido: The Clubhouse. En un nuevo horario, a partir de las 18h, los #winelovers pueden esperar una carta de 12 diversos vinos de regiones y estilos diferentes como el Old Vines Malbec de Matías Riccitelli Wines, Mara Merlot de Ernesto Catena Vineyards y el nuevo Red Blend de Las Perdices.

Un evento ideal para los aficionados del mundo del vino además sommeliers y enólogos, donde tendrán la oportunidad de degustar y descubrir una selección de vinos de cepas no tan conocidas, de diferentes regiones y etiquetas que recién se lanza al mercado – solo por copa. Los #winelovers debería reservar su lugar (no se cobra admisión) vía el sitio web www.comewineba.com.

Se cuenta con la presencia del sommelier invitado Martín Westerdahl de Finca El Boleado (Traslasierra, Córdoba).

Participan en la edición 19 de julio las siguientes bodegas: Teho, Matías Riccitelli Wines, Ernesto Catena Vineyard, Las Perdices y Rutini, entre otras.

Dirección: The Clubhouse, Costa Rica 4651, Palermo Hollywood

Horario: 18h-23h

Copas a partir de $80.

No se cobra entrada. Entrada solo por lista.

RVSP: www.comewineba.com

Instagram + Facebook: @comewinewithusba

Fotos: Damián Liviciche