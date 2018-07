Espacio Pla presenta Apariencia del derrumbe curada por Merlina Rañi

Espacio Pla presenta Apariencia del derrumbe, una muestra de Guido Corallo con la curaduría de Gabriela Cárdenas, que se sucederá en la planta baja articulándose con la muestra estable de la planta alta La faz de la tierra, curada por Merlina Rañi.

Apariencia del derrumbe es una muestra sobre las formas en las que una imagen puede fallar, o más bien, sobre la búsqueda deliberada de esa falla. No se trata, por lo tanto, de un mero error, sino de una anomalía específica, que tiene lugar en el espesor de un umbral muy acotado que suele ser identificado como el borde del caos: la zona de transición que separa los comportamientos regulares de los completamente caóticos.

Allí encuentran su equilibrio los atributos contradictorios de ambos extremos. Es, sin embargo, un equilibrio inestable, que resulta de una tensión dinámica. Los dibujos de Corallo que componen esta muestra son expresiones de esta búsqueda intencionada, controlada y determinista para hacer emerger la imagen justa: aquella en la que se reconoce el instante preciso de transformación entre su origen regular y su devenir caos. Podemos tal vez pensar que esta construcción de una falla es un movimiento que arranca a la imagen del patrón geométrico perfecto para acercarlo al mundo real, como el paso más pequeño posible en dirección a la figuración que, sin llegar a ella, nos habilita ya a imaginar o sospechar nuestra propia versión de esos mundos posibles, imaginarios, virtuales. Por su parte, La faz de la tierra se presenta como un ejercicio curatorial de Merlina Rañi en torno a la obra del artista Eduardo Pla, apuntando directamente a la imagen como interfaz del mundo, y la emergencia de un imaginario “virtual” derivado de la producción de imágenes y entornos digitales. Un recorrido por algunas piezas visuales del artista, producidas en diferentes épocas y con diferentes métodos, se complementa con el reboot de la video-instalación Videomundo Virtual, una obra realizada en el año 1995 para el 50 aniversario de las Naciones Unidas. En esta ocasión la instalación se presentará con seis nuevos videos seleccionados a partir de una convocatoria internacional, que invita a curadores y artistas a reflexionar sobre el concepto de Globalización y la distancia entre dos momentos de la historia: 1995 y 2018. Mes a mes se presentarán 6 videos nuevos.

Sobre Guido Corallo (Buenos Aires, Argentina, 1978). Artista y Programador. En el año 2001 comenzó la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) donde desarrolló tareas de investigación en los Laboratorios de Dispositivos Moleculares y de Neurociencia Integrativa. Durante éste período se dedicó también a la docencia, capacitación y a la divulgación científica. Tras haber realizado diversos trabajos web, en 2007 decidió volcarse completamente a la programación, en particular a proyectos relacionados con el arte y la interactividad. Actividades que hoy en día continúa realizando a partir del desarrollo de proyectos independientes. Su trabajo ronda conceptos como generatividad, complejidad, propiedades emergentes, modelado de sistemas naturales, agentes autónomos e inteligencia artificial. Su trabajo audiovisual y producción artística ha sido exhibido individual y colectivamente en el Centro Cultural Kirchner, Festival PlusCode (Centro Cultural San Martin), Blanco Galería, Alpha Centauri Galería, Bienal Internacional de Arte Digital The Wrong, entre otros. Sobre Eduardo Pla (Buenos Aires, 1952-2012). Precursor en el abordaje de los sistemas electrónicodigitales como forma de expresión artística, su sólida formación incluye estudios de arquitectura, comunicación audiovisual, diseño y urbanismo (entre 1970 y 1974). En 1984 obtiene un Master en Dirección Artística en el Instituto Europeo di Design en Milán (Italia), capital internacional del diseño. Incursiona desde una época muy temprana en la realización de videoclips (Blue Monday, de la paradigmática banda inglesa New Order), el uso de video graphics y animación 3D, siendo un adelantado en el uso de estas tecnologías y cuestionándose la posibilidad óptica-filosófica de otras realidades. Este artista polifacético, también se vincula con la moda a través del diseño de telas realizadas digitalmente. Pla se sumerge en el campo ilimitado del arte tecnológico más sofisticado enriqueciendo la percepción del espectador con nuevas formas de interacción. Sus obras pictóricas y geométricas generan fascinantes efectos ópticos a través de la utilización del color y la luz, dos elementos principales de la visión.

Sobre Espacio Pla Las muestras Apariencia del derrumbe de Guido Corallo, con la curaduría de Gabriela Cárdenas y La faz de la tierra del artista Eduardo Pla, curada por Merlina Rañi, se podrán ver desde su inauguración el 13 de julio a las 19.30 hs. hasta el 1 de septiembre, de miércoles a sábados de 16 a 20hs. o con cita previa. Espacio Pla se dedica a la gestión de la obra de Eduardo Pla (1952-2012), artista argentino pionero del arte digital. Mediante la promoción y exhibición de artistas argentinos que utilicen tecnología y nuevos medios para el desarrollo de su obra; cursos y talleres de formación en nuevos medios; visitas guiadas a escuelas y a la comunidad en general, busca ser un punto de referencia en el arte digital en Buenos Aires. Abierto de miércoles a sábados de 16 a 20 hs. Malabia 1841, Loft 2, CABA I 4833 5838 [email protected] I www.espaciopla.com