PedidosYa se expande ofreciendo delivery de kioscos

La firma de entregas a domicilio es una de las más populares de Argentina por su innumerable cantidad de restaurantes asociados. Pero en la actualidad innovó todavía más, incluyendo la posibilidad de comprar productos como chocolates, barras de cereales y helados entre otros. Una muy buena opción para aquellos que tienen un “antojo” a altas horas de la noche, o en particular para los que sufren mucho de este durísimo invierno.

Este avance es posible gracias a la alianza que firmaron con la cadena de drugstores Open25 HS! que cuenta con varios locales en el barrio de Palermo, así como en toda la Capital Federal. Se trata de otra de las exitosas campañas que lleva adelante PedidosYa, que también sorprendió a muchos con la incorporación de algunas farmacias en su repertorio.

Considerando el amplio stock de los locales de Open25, no sería extraño que en el futuro sumen todos sus productos a la venta a través de delivery, aunque por el momento no hay ningún indicio que lo confirme. Todo dependerá del éxito de esta nueva incorporación, que parece tendrá una muy buena llegada al ofrecer una comodidad que no existía antes.

Es que en términos prácticos, la mayoría buscamos que la tecnología sume comodidad a nuestras vidas y esta aplicación viene a hacer precisamente eso, llenar un hueco que antes estaba vacío. Según la mayoría de los expertos eventualmente la mayoría de los aspectos de nuestras vidas tendrán algo que ver con los teléfonos, es que cada vez suman más posibilidades, que las empresas están aprovechando de la mejor manera.

Es sin dudas otra de brillantes campañas que propulsa PedidosYa, en el sentido que de esta forma seguramente sumará una gran cantidad de clientes en su plataforma. Es que este concepto se asocia muy bien con el nuevo paradigma de nuestra era, que apunta a conseguir todo de forma más fácil, sin tener que enfrentarse al frío o a un posible robo en altas horas de la noche.

Suena a un golpe de timón de la firma de delivery a domicilio, pero todo lo contrario, apunta a ganar más público no sólo en la zona de Palermo, sino en todo Buenos Aires. Es que en términos reales, la empresa sigue ofreciendo a los miles de restaurantes que tiene asociados, por lo que podremos pedir al mismo tiempo algo de un drugstore pero también comida.

El futuro sólo puede ser mejor en términos de comodidad, ya que eventualmente ni siquiera requerirá que una persona nos acerque la comida, sino que un drone la dejará en la puerta de nuestra casa y recibiremos un alerta. Algunas firmas de correo internacionales, así como empresas de venta de electrónicos están sumando estos aparatos en sus entregas de forma experimental, con muy buenos resultados. Es que además de ser muy seguros y volar con un muy eficiente piloto automático, también acortan muchísimo los tiempos de entrega, ya que no se enfrentan al tráfico como las motos.