Llega la 9º edición del Green Film Fest, del 30 de agosto al 5 de septiembre en Cinemark Palermo.

Llega la 9º edición del Green Film Fest, Cultura en armonía con el planeta, del 30 de agosto al 5 de septiembre en Cinemark Palermo.

El Festival Internacional de Cine Ambiental tiene como objetivo concientizar a través de la cultura utilizando el cine como medio para acercarle a la gente información y entretenimiento, y lograr la sensibilización en temas fundamentales para nuestra calidad de vida.

Este año, según pudo saber Palermonline Noticias, el Festival celebra su 9na edición con una programación que ofrecerá 11 películas internacionales de primer nivel: Jane; La ballena franca; Rewilding Iberá; Felinos de África; Before the flood; Osos; Thank you for the rain; Food Coop; Cotton Road; The age of consequences; The reluctant radical.

Green Film Fest propone disfrutar de las mejores producciones audiovisuales a nivel internacional, mientras se toma conciencia y se aprende sobre temas fundamentales para la calidad de vida del planeta y de las personas. El festival ofrece una cuidada selección de las mejores y más recientes producciones cinematográficas de contenidos ambientales que trabajan temáticas diversas como: cambio climático, crisis energética, alimentación, arquitectura, movilidad, residuos y reciclaje, conservación y naturaleza, acciones de sustentabilidad. La selección de filmes abarca los diversos formatos de documental, ficción, animación y reality, intentando de esta manera llegar a un amplio espectro de público.

Green Film Fest es producido por Green Tara Producciones, y cuenta con el auspicio y apoyo de diversa cantidad de instituciones y empresas que comparten los valores del Festival.

PROGRAMACIÓN

SEMILLERO GREEN FILM FEST

Semillero Green Film Fest es un Concurso Nacional de Cortometrajes de temática ambiental. Su objetivo principal es fomentar la creatividad y apoyar la realización nacional independiente de obras audiovisuales, cuyo contenido esté referido a la temática ambiental.

En su 8º edición, la selección de las obras estará a cargo de un jurado de especialistas en cine, ambiente y cultura, conformado por Graciela Borges, Marcos Carnevale, René Mauricio Valdés, Damasia Ezcurra, Luis Pavesio y Betsabe Zanlongo.

El jurado será el responsable de elegir, entre todos los trabajos recibidos, las obras más destacadas. De esa preselección, surgirá el cortometraje ganador del concurso.

El cortometraje ganador será exhibido en la 9º edición del Green Film Fest en Cinemark Palermo y se proyectará en Fundación Temaikèn. Además, el ganador recibirá 2 Biopases y 4 invitaciones especiales para realizar visitas detrás de escena de los ambientes del Bioparque Temaikèn y de su Hospital Veterinario. La Universidad del Cine brindará una beca dentro de su programa espacio-cursos y True Subtitles otorgará el subtitulado al cortometraje al inglés. Por último, el cortometraje ganador será transcripto a DCP.