En el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 5735/GCBA, BAMILONGA anuncia la apertura de la convocatoria a subsidios 2018 para personas humanas o jurídicas que organizan milongas; los salones milonga habilitados o con trámite iniciado y los Clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas/culturales en los diferentes barrios de CABA, y realicen Milongas.

La convocatoria permanecerá abierta por el período que se extiende desde las 10 horas del 19 de julio, hasta las 17 horas del 21 de agosto de 2018

Desde el 19 de julio hasta el 21 de agosto permanecerá abierta la convocatoria para BAMILONGA, uno de los regímenes de subsidios de Impulso Cultural.

El tango y sus milongas son para Buenos Aires sinónimos de su identidad cultural, reconocidos no sólo en el ámbito local sino también en todo el mundo; son un ícono de la expresión artística porteña.

BAMILONGA es una propuesta para consolidar las iniciativas y encuentros sociales que los promueven, tomándolos como un bien cultural que potencia todo el ecosistema artístico.

BAMILONGA está destinado a todo aquel que tenga interés y motivación en generar o continuar con algún espacio de divulgación de la actividad milonga, en cualquiera de sus tres líneas: Organizadores de Milongas, Salones de Milongas y Clubes y Asociaciones.

Para facilitar el acceso de todos los interesados en participar, la presentación se hará por Internet, a través del sistema TAD (Trámites a Distancia).

Para más información, los aspirantes pueden comunicarse al 4323-9400 int. 7933/7930, escribir a [email protected] o acercarse personalmente a Av. de Mayo 575, piso 4, of. 408, de lunes a viernes de 10 h a 15 h.

Salones de Milonga

Características y requisitos

La línea Salones de Milonga, comprende 4 sub-líneas [Desarrollo de Actividades; Modificaciones Arquitectónicas; Instalación de equipamiento y/o refacciones menores; Funcionamiento del espacio]. Está dirigida a personas humanas o jurídicas que organizan milongas.

Los salones de milonga deberán estar habilitados o con trámite iniciado según la Ley 2.323

Para solicitar un subsidio del Régimen BAMILONGA, se deberá presentar la documentación detallada en las Bases y Condiciones de la convocatoria vigente y la documentación adicional obligatoria, que se detalla a continuación:

Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior (en caso de corresponder).

Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de realización de las actividades programadas en el salón milonga. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por lo menos nueve (9) meses al año.

Copia del plano de obra donde conste el espacio destinado a la actividad milonga no oficial, con la debida intervención del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.

Porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial el solicitante lo deberá indicar en su declaración jurada cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, y deberá anexar un plano graficando los sectores afectados a tales actividades, y los que no lo están.

Cronograma de ejecución presupuestaria para la instalación de equipamiento y/o refacciones menores (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada.

Además deberá adjuntarse de acuerdo a cada sub-línea:

Desarrollo de Actividades

-Descripción detallada de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de realización de la/s actividad/es programada/s en el salón milonga. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza, la exhibición de bailarines y la música en vivo.

Modificaciones Arquitectónicas

-Detalle de la/s modificación/es arquitectónica/s propuesta

Instalación de equipamiento y/o refacciones menores

-Detalle de la instalación de equipamiento/s y/o refacción/es menor/es propuesta/s.

Funcionamiento del espacio

-Factura/s de servicio/s del/los rubro/s requerido/s destinado/s a solventar los gastos de funcionamiento del espacio, correspondiente/s al mes/bimestre anterior.

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a establecimientos inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas No Oficial, y cuya actividad principal sea la Organización de Milongas. Se entiende por actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo menos nueve (9) meses del año.

Registro BAMILONGA

Características y beneficios

Para solicitar un subsidio del Régimen BAMILONGA, es requisito encontrarse inscripto en el Registro de la Actividad Milongas No Oficial, o inscribirse al momento de la primera solicitud.

Podrán inscribirse:

Las personas físicas o jurídicas que organizan milongas

Los salones milonga habilitados o con trámite iniciado según la Ley 2323

Los Clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas conforme a la resolución 878/06

-La inscripción al registro deberá ser actualizada cada dos años. La falta de actualización anual implicará la baja automática del registro.

-Se podrá registrar vía TAD durante el período en que la convocatoria se encuentre abierta; fuera de este plazo, la inscripción se deberá realizar personalmente.

Exenciones y Créditos

Los inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas no Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan exentos de los siguientes gravámenes:

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos

La Contribución por Publicidad en todas sus formas

Los Derechos por Delineación y Construcción

La Tasa por Servicio de Verificación de Obra

El Derecho de Timbre

El Derecho de Instalación y Tasa por Servicio de Verificación de Cajas de Escaleras y el de Instalaciones Sanitarias Internas

La Tasa Ambiental

El gravamen por Desinfectación y Desinfección de Tanques de Agua Potable

Organizadores de Milongas

Características y requisitos

La línea Organizadores de milongas, está dirigida a personas humanas o jurídicas que organizan milongas.

Para solicitar un subsidio del Régimen BAMILONGA, se deberá presentar la documentación detallada en las Bases y Condiciones de la convocatoria vigente y la documentación adicional obligatoria, que se detalla a continuación:

Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior (en caso de corresponder).

Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha y lugar de realización de las actividades programadas. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por lo menos nueve (9) meses al año.

Cronograma de ejecución presupuestaria para cumplimiento de la propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro expresado en moneda nacional). Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada.

Clubes y Asociaciones

Características y requisitos

La línea Clubes y Asociaciones, comprende 4 sub-líneas [Desarrollo de Actividades; Modificaciones Arquitectónicas; Instalación de equipamiento y/o refacciones menores; Funcionamiento del espacio]. Está dirigida a personas humanas o jurídicas que organizan milongas.

Para solicitar un subsidio del Régimen BAMILONGA, se deberá presentar la documentación detallada en las Bases y Condiciones de la convocatoria vigente y la documentación adicional obligatoria, que se detalla a continuación:

Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial correspondiente al año anterior (en caso de corresponder).

Propuesta anual de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de realización de las actividades programadas en el salón milonga. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza (talleres de capacitación, formación, clases de tango, entre otros), la exhibición de bailarines y la música en vivo. Se aceptarán aquellas presentaciones que se comprometan a la realización de un mínimo de cuatro (4) actividades mensuales vinculadas con la milonga no oficial, por lo menos nueve (9) meses al año.

Copia del plano de obra donde conste el espacio destinado a la actividad milonga no oficial, con la debida intervención del área competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.

Porcentaje del edificio que se encuentra afectado a actividades de milonga no oficial el solicitante lo deberá indicar en su declaración jurada cuando en un mismo edificio se realicen actividades de milonga y otras que no lo sean, y deberá anexar un plano graficando los sectores afectados a tales actividades, y los que no lo están.

Cronograma de ejecución presupuestaria para la instalación de equipamiento y/o refacciones menores (detallando rubros aplicados y monto correspondiente por cada rubro, expresado en moneda nacional). Detallar en dicho cronograma el monto total solicitado conforme la descripción efectuada.

Además deberá adjuntarse de acuerdo a cada sub-línea:

Desarrollo de Actividades

-Descripción detallada de la propuesta de actividad milonga no oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando fecha de realización de la/s actividad/es programada/s en el salón milonga. La propuesta podrá incluir toda actividad vinculada con el objeto de protección, fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la transmisión del baile y de sus valores a través de la enseñanza, la exhibición de bailarines y la música en vivo.

Modificaciones Arquitectónicas

-Detalle de la/s modificación/es arquitectónica/s propuesta

Instalación de equipamiento y/o refacciones menores

-Detalle de la instalación de equipamiento/s y/o refacción/es menor/es propuesta/s.

Funcionamiento del espacio

-Factura/s de servicio/s del/los rubro/s requerido/s destinado/s a solventar los gastos de funcionamiento del espacio, correspondiente/s al mes/bimestre anterior.

La solicitud de subsidio para funcionamiento sólo será otorgada a establecimientos inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas No Oficial, y cuya actividad principal sea la Organización de Milongas. Se entiende por actividad principal a la realización de tres (3) milongas semanales, en por lo menos nueve (9) meses del año.