Pensando en él. “Una coproducción Argentina-India” Rodada en 35mm y dirigida por Pablo César.

“Una coproducción Argentina-India”

Rodada en 35mm y dirigida por Pablo César.

Sinopsis

Dos historias se entrecruzan a través del tiempo. En el presente Félix, profesor pesimista e indolente se topa con un libro que lo deslumbra, mientras imparte clases de geografía en un centro de detención de menores. En el pasado Rabindranath Tagore, poeta bengalí autor del libro que ha llegado hasta Félix, recala en la Argentina y es hospedado por Victoria Ocampo, con quien vive un breve e inocente romance. Mientras Félix se obsesiona más y mas con la historia del poeta y la periodista, el mismo va acercándose a las nociones espirituales sobre las cuales Tagore funda una revolucionaria escuela en la India. A partir de las lecturas de los libros de Tagore y de Ocampo recorremos los sucesos que acercan y alejan a estas notables personalidades de la cultura universal que se debaten entre el cariño y el extrañamiento. Félix se propone viajar a la India y experimentar en carne propia el método de enseñanza que Tagore soñó para toda la humanidad. Paralelamente la historia de amor platónico entre el Maestro bengalí y la joven argentina llega a un punto de definición: tras el encuentro en Buenos Aires vuelven a juntarse años más tarde en Paris. Allí se despiden por última vez, siguiendo cada uno su propio camino pero afirmando su amor imposible y su mutua admiración.

Tráiler: https://vimeo.com/216705022

Estreno 23 de agosto

Elenco en Argentina

ELEONORA WEXLER – VICTORIA OCAMPO

HECTOR BORDONI – FÉLIX MAZZOLA

JERÓNIMO TOUBES – LEONARD ELMHIRST

CONSTANZA NACARATO – FANI

LUCAS POSE – CHUCKY

FABIO ZURITA – AMAYA

PABLO (chucho) FERNANDEZ – CHAPARRO

FABIAN GANDUGLIA – JUANILLO

MAYRA URBAN – ADELIA

MARIA SOLEDAD CASALI – ENFERMERA

HECTOR FRANCISCO SANCHEZ – OFICIAL 1

PATRICIO IANTORNO – OFICIAL 2

EZEQUIEL BURGUEÑO – OFICIAL 3

LEONARDO STAFFOLANI – PERITO

SERGIO MEYER – TRANSEÚNTE

Artistas invitados

NILDA RAGGI – MADAME R

HARRY HAVILLIO – TEÓFILO

ARIEL BONOMI – BIBLIOTECARIO

Elenco en India / Cast in India

VICTOR BANERJEE – RABINDRANATH TAGORE

RAIMA SEN – KAMALI

BIKRAMJEET KANWARPAL – RATHINDRANATH TAGORE

SOUMYADIP SARKAR – ABHIK

BRATIN CHATTOPADHYAY – PRAKASH

PARTHA CHAKRAVORTY – KALIMOHAN

SUBESH PODDAR – RICKSHAW DRIVER

SURAJ KUMAR

THOMAS FRANCIS

Director: PABLO CÉSAR

Guión: JERÓNIMO TOUBES

Una coproducción

CÉSAR PRODUCCIÓNES (Argentina)

JOHNSONS -SURAJ FILMS INTERNATIONAL (India)

Productor ejecutivo: PABLO BALLESTER

Coproductor: SURAJ KUMAR

Director de fotografía y cámara: CARLOS ESSMANN

Montajista / Editor: LILIANA NADAL

Director de sonido

EMILIANO MONSEGUR BORENSZTEJN ASA

“QUETZAL SONIDO”

Banda Original de sonido compuesta e interpretada por

GABRIEL CARBONE Y FERNANDO SANDE

“HYPERBOREI”

Productores ejecutivo en India: POONAM DAS

Asesoria cultural sobre India y R. Tagore

Prof: GUSTAVO CANZOBRE

Asesoria cultural sobre R. Tagore y Victoria Ocampo

Prof. SHAMU GANGULY

Equipo técnico en Argentina

Asistente de dirección: BRAIAN BROWN

Jefe de producción: FABIO ZURITA

Director de arte: SEBASTIAN SABAS

Vestuario: ANA MARKARIAN

Maquillaje: VALERIA BREDICE

Peinado: OSCAR RODRIGUEZ

Post Producción Estudio Quetzal Sonido

Filmada en 35mm con Kodak Vision 3 – 5219 & 5203 Color y Double X Eastman 5222 blanco y negro.

Shot in 35mm with Kodak Vision 3 – 5219 & 5203 color and Double X Eastman 5222 Black & White.

Cámara Arri Lite y lentes anamórficos Elite

Cámara Super 8 mm Beaulieu 4008 2M II