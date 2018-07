Nancy Pazos denunció que su papá estaba en la lista de aportantes de Cambiemos.

Hipocresía de un partido político u coalición, es hipócrita cuando pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. Cambiemos vendió honestidad y hoy son el Hazmereir. En las calles de Buenos Aires se comenta que este es un regalo desde adentro de Cambiemos, por los recortes que también le llego a tropa amiga, a una importante S.A. que las dejaron fuera y que también pagaron la Cena.

La periodista Nancy Pazos denunció que encontró a su papá anotado en la lista de aportantes para la campaña política de Cambiemos.

El padre de la periodista Nancy Pazos y el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido figuran como aportantes de Cambiemos.

No pueden ser tan horribles!!!! 😂😂😂 como van a poner de aportante de campaña a mi papá???? 😂😂😂 Son horribles!!!! pic.twitter.com/zQEZprelSU — 💚NancyPazosenla990💚 (@NANCYPAZOS) 19 de julio de 2018

Se trata, según ella misma explicó, de un jubilado de 72 años que no está relacionado con la política ni tiene los ingresos necesarios para dar dinero.

La periodista se mostró indignada en las redes sociales. Ahí compartió la captura en donde figura su padre, Horacio Alberto Pazos. “No pueden ser tan horribles”, apuntó en uno de sus tuits.

Pazos contó que se enteró gracias a su hermana. “Yo no me había tomado el trabajo de buscar, hasta que ella me escribió y me avisó. No lo podía creer, en un momento pensé que se trataba de otra persona”, explicó indignada.

La periodista aclaró que su papá se jubiló hace dos años y que trabajó durante mucho tiempo como empleado municipal del Gobierno de la Ciudad, pero que nunca estuvo involucrado en la política. “Siempre está justo de plata, no tiene sentido ese aporte”, resaltó.

Según nómina completa de aportantes de Cambiemos a la que accedió la periodista, figura que Horacio Alberto Pazos donó en tres ocasiones. “Primero, durante la campaña electoral de Cambiemos en 2015. Es decir, para las elecciones presidenciales de Mauricio Macri. En esa instancia, por 20 mil pesos en efectivo”, destacó. Luego, dos años después, “también se registró que aportó para la campaña oficialista en la Provincia de Buenos Aires en dos cuotas iguales de 5.750 pesos”. En total, su papá habría entregado 31.500 pesos.

Pazos, que calificó la situación como “desilusionante”, se sorprendió por la “falta de cuidado” del Gobierno. “El dinero negro de la política es moneda corriente y mucho más durante las campañas. Pero lo que más me indigna es que hayan sido tan desprolijos, teniendo tantos amigos empresarios que pueden poner la cara”, dijo con ironía.