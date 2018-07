Borracho a 140 km provocó un choque múltiple en Palermo

Manejó borracho y provocó un choque múltiple en Palermo y provocó un desastre.

Manejó borracho y provocó un choque múltiple en Palermo

Sucedió alrededor de las seis de la mañana en el cruce de avenida del Libertador y Dorrego. El responsable del siniestro iba a más de 140 km/h. No hubo víctimas

Un hombre que condujo su auto en estado de ebriedad provocó un choque múltiple con cinco vehículos involucrados durante esta mañana, en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo a las primeras informaciones, el sujeto manejaba por la avenida Dorrego a más de 140 kilómetros por hora, y en el cruce de avenida del Libertador colisionó con los rodados que se encontraban estacionados.

Agentes de la Policía de la Ciudad y Tránsito porteño se encuentran en la zona para desviar el tráfico y realizar pericias.

La Unidad Fija (UF) es el instrumento de medición que regula el valor de las multas. Antes, las sanciones a infracciones de tránsito debían ser impartidas a través de una ley, un proceso legislativo que quedaba desfasado ante el avance sistemático de la inflación. Por eso la Legislatura de la Ciudad creó un sistema de indexación automática, mediante una restructuración del Código de Faltas en 2013. Fundó entonces un nuevo método de cálculo: asociar el precio de venta al público del medio litro de nafta de mayor octanaje en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino ubicada en la Avenida del Libertador al costo de la UF.

No llevar casco en la Ciudad de Buenos Aires merece una pena de 1.300 pesos (100 UF)

Una resolución de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad actualizó en cada semestre el valor de la unidad fija. Tras el aumento de la nafta, el precio de la UF se estableció en 13 pesos, un 16,6% más de su estándar anterior, cuando equivalía a 11,15 pesos. Tras la publicación en el Boletín oficial del 9 de febrero, el nuevo esquema de medición ya se encuentra en vigencia. De modo que la adecuación de las unidades fijas a costa de la inflación disparó el precio de las multas.

La multa por mal estacionamiento cuesta 100 unidades fijas o, según el valor actual, 1.300 pesos

La multa más común es la de mal estacionamiento. La más cara, el exceso de velocidad. Ambas aumentaron. Estacionar en un lugar indebido cuesta 100 UF: la sanción ascendió de 1.115 a 1.300 pesos, pero se duplica en caso de obstruir el acceso a una rampa de discapacitados, una bicisenda o una parada de colectivos. El pago voluntario reduce la pena un 50 por ciento. La medida de los 100 UF también castiga el no uso del cinturón de seguridad, hablar por teléfono celular al volante, no llevar puesto el casco, no respetar la prioridad peatonal.

Superar la velocidad máxima permitida en hasta 20 km/h en calles o avenidas, o 40 km/h por encima del límite en vías rápidas merece una sanción de 150 UF o 1.950 pesos. En el caso de circular más rápido que estas velocidades, la multa asciende a 250 UF o 3.250 pesos. La circulación a más de 140 kilómetros por hora podrá ser penada con multas que van desde los 5.200 (400 UF) hasta los 52 mil pesos (4.000 UF), según la graduación de la pena y la interpretación del juzgado o el concurso de faltas. Las penas se agravan si el conductor que comete la infracción está prestando servicios a bordo de un taxi, un remís, un transporte público o de escolares. En sentido opuesto, por no respetar las velocidades mínimas, la sanción es de 910 pesos (70 UF).