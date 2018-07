Llegó la ola polar a la Ciudad

La segunda semana de vacaciones de invierno comienza con frío polar, con mínimas de 3° en Capital Federal y de 1° en localidades del conurbano bonaerense. El pronóstico indica que se avecina una nueva ola polar para todo el país, al menos hasta el martes.

El martes será el día más frío de esta próxima ola polar, con una mínima que se prevé en 1° C y una máxima de 12° C, con nubosidad en aumento hacia la noche y vientos provenientes del Río de la Plata que superarán los 14 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias en toda la semana.

En el conurbano se esperan temperaturas más bajas este lunes. En Avellaneda, por caso, la mínima está en 1° y la máxima en 10°. Lo mismo en Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Ciudad Evita, Merlo, Morón, El Palomar. También en La Plata.

Lunes: Cielo parcial a algo nublado, donde predominarán los vientos moderados del sector sur. Baja sensación térmica. Mínima 3°C – Máxima 10°C.

Martes: Cielo parcialmente nublado con vientos leves de direcciones variables, cambiando al sector este. Mínima 3°C – Máxima 11°C.

Miércoles: Cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector este. Por la tarde, los vientos leves cambiando al sector sur. Mínima 6°C – Máxima 13°C.

Jueves: Cielo parcialmente nublado con vientos leves del sudeste. Mínima 9°C – Máxima 15°C.

El invierno es una de las cuatro estaciones de clima templado. Esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos del Ecuador. En algunos países de la zona intertropical se utiliza el término de estación lluviosa para denominar a una época de mayor precipitación y pluviosidad.

El invierno es la estación más fría del año,1​ y sus características son inevitablemente definidas en contraste con las otras estaciones del año; ya que durante los días invernales las temperaturas son más bajas y hay menos horas de luz solar. Estas características se acentúan a medida que nos alejamos de los trópicos y nos acercamos a los círculos polares.

En algunas regiones del planeta, según su latitud, altitud y determinadas condiciones meteorológicas, se puede observar la caída de nieve.

En los países ecuatoriales donde solo hay dos estaciones a lo largo del año, se le conoce como la “temporada de lluvias”.

En la mitología griega, Hades, dios del inframundo, rapta a la bella Perséfone para hacerla su esposa. Zeus le ordena a Hades que la devuelva y se la entregue a Deméter, diosa de la tierra y su madre. Sin embargo, Hades engaña a Perséfone y le hace comer semillas de granada, comida del inframundo que la obliga a quedarse allí para siempre. Deméter, sin su hija Perséfone no tiene felicidad por lo tanto no cuida a la tierra. Zeus, viendo que la tierra quedaba desolada, las plantas se secaban y morían, llega a un acuerdo para que Perséfone pase seis meses con Deméter y seis meses con Hades. Durante el tiempo en que su hija está con Hades, Deméter se entristece y provoca el otoño y el invierno.