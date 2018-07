Se roban 5.000 celulares en Argentina en forma cotidiana, denunciados formalmente.

Robar o hurtar un celular debería ser un delito gravisimo, dado las penurias que provoca. Los Legisladores y la Justicia se encargan de que tu robo o hurto sea más delicioso, un caso de bullying que te hace el Estado cuando te roban o hurtan tú celular. Las Empresas te esperan con su nueva “promoción”. Robar un celular debe tener la pena máxima, por que indigna que te roben tu información. Los que sufrieron estos casos, generalmente lo publican en FB, para que tus amigos se enteren y que el caso quede ahí. ¿A donde va tu celu?… va al mercado legal de repuesto de celulares.

Por día se roban 5.000 celulares en Argentina. Los robos callejeros de teléfonos celulares en la Argentina llegan ya a un promedio muy alto, en la mayoría de los casos por falta de cuidado de las víctimas al exhibir sus aparatos en la vía pública, lo que es algo normal, por culpa de la irresponsabilidad de las autoridades, sacar un celular en la calle es un grave problema a la seguridad. Estas solo, por que a partir de ahora veras como el estado que se le paga para hacerte la vida más fácil, te la va a complicar sin celular y aplaudiendo dándole más derechos a los ladrones. Los robos se dan en la mayoría de los casos por falta de cuidado de las víctimas al exhibir sus aparatos en la vía pública. Luego de una baja en las cifras de este delito, la problemática resurgió con fuerza en el primer semestre del 2018 y se teme llegar a los siete mil hechos diarios en poco tiempo. Las víctimas de los robos callejeros de equipos de telefonía celular no tienen la responsabilidad en los hechos, pero la verdad es que estamos ante un escenario muy complejo en relación a esta problemática, que registra muchos casos de violencia extrema cuando la gente intenta impedir los robos.

ALGO QUE NUNCA FUNCIONA

Loss matices de la ley sin celular.

Diferencias entre hurto y robo

Hurto

Cuando alguien, con ánimo de lucro, toma un bien ajeno sin la voluntad del propietario. Los hurtos están considerados delitos, independientemente del valor del objeto robado. Un ejemplo de hurto sería el robo de una cartera o móvil sin que el propietario se de cuenta.

Los castigos del hurto varían en función del bien sustraído:

-Delito leve de hurto: cuando el valor del bien sustraído es menor a 400€. Multa económica de 1 a 3 meses.

-Delito básico de hurto: cuando el valor del bien sustraído es superior a 400€. Penas de prisión de 6 a 18 meses.

Las penas de los hurtos pueden ser agravadas si se inutilizan los sistemas de alarma o si el bien tiene un valor artístico y cultural.

Principales diferencias entre hurto y robo

Robo

Cuando alguien, con ánimo de lucro, toma un bien ajeno utilizando fuerza en las cosas o violencia e intimidación. Por ejemplo, si alguien utiliza la fuerza para entrar a una casa a robar.

Los castigos del robo varían en función del bien sustraído:

-Robo con fuerza: tiene unas penas de prisión de 1 a 3 años, pudiendo elevarse de 2 a 5 años cuando se entra en una casa habitada o en un local o edificio abierto al público.

-Robo con violencia e intimidación de las personas: las penas son de 2 a 5 años de prisión, pudiendo elevarse de 3 y 6 meses hasta 5 años si se entra en una casa habitada o en un local o edificio abierto al público.

Si queres hacer la denuncia en la Justicia por el robo del Celular, el estado te castiga, entra a la web que no anda en https://www.argentina.gob.ar/seguridad/tucelu

¿Qué hago si me roban o pierdo el celular?, te jodes. por que nadie te va a ayudar y la data que publicamos es para demostrar la irracionalidad del estado, en un derecho humano que en estas épocas es esencial.

Tenés que hacer la denuncia ante tu empresa de telefonía móvil. Primero es informarte, generalmente a los clientes el estado les da la espalda y se ponen del lado de las empresas, la atención es malisima y no conectan con la víctima. Así que a pesar de que te damos link, estas solo y sin celular. Podes ir a gritar y quejarte en ENACOM. Ente Nacional de Comunicaciones. Perú 103. CABA. ó los Teléfono 0800-333-3344 de 8 a 18 horas. Ir a esta oficina es lo mismo que la nada misma,hasta los empleados se pueden poner violentos.

http://enacom.gob.ar/contacto_c1

En este centro lo que menos hacen es informarte, te hacen perder tiempo y completar formularios presentando el DNI.

CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA “DR. MARCO AURELIO ANDRADA”, México 571 – CABA. [email protected], como no les gusta laburar tenes que ir en forma Presencial: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00hs, por lo que vemos la atención al público no es para gente que trabaja, es solo para gente que tiene la posibilidad de ir de 10 a 14 laburan solo los ñoquis, de antemano te comentamos que la atención es horrible pero a nivel horrible.



Para consultar qué hacer en caso de robo o pérdida de tu celular.

Resolución 2459/2016, Art. 4. Ente Nacional de Comunicaciones.

¿Dónde tengo que hacer la denuncia si me roban o pierdo el celular?

Cada empresa de telefonía móvil tiene que poner a tu disposición distintos canales de contacto para que hagas la denuncia. Pueden ser:

Atención personalizada.

Atención telefónica con un número único y gratuito.

Sitio web.

Cualquier otro medio.

Consultá con tu compañía los medios que te brinda para que puedas hacer la denuncia.

Resolución 2459/2016, Art. 6. Ente Nacional de Comunicaciones.



¿Qué tiene que hacer la empresa de telefonía móvil si recibe una denuncia por robo o pérdida de celular?

La empresa de telefonía móvil que recibe una denuncia por robo, hurto o pérdida de celular tiene que bloquear la línea telefónica y el IMEI que es el código de identificación que tiene cada celular.

Resolución 2459/2016, Art. 5. Ente Nacional de Comunicaciones.

¿Qué es el bloqueo de la línea telefónica?

El bloqueo de línea telefónica es la imposibilidad de cursar tráfico, es decir, de hacer y recibir llamadas, enviar y recibir SMS o el uso de datos móviles de la línea de telefonía móvil.

Resolución 8507- E/2016, Art. 2. Ente Nacional de Comunicaciones.

¿Se puede desbloquear un celular robado?

Sí. Un celular con denuncia de robo, hurto o pérdida se puede desbloquear. Para rehabilitarlo tenés que haber hecho la denuncia cuando te lo robaron o lo perdiste. Además, la empresa de telefonía móvil tiene que hacer un proceso de identificación y validación de la identidad del usuario. Para eso, te pueden pedir: número de denuncia, que te presentes personalmente a la empresa con el equipo u otros requisitos.

Resolución 2459/2016, Arts. 17 y 18. Ente Nacional de Comunicaciones.

¿Puedo hacer la denuncia ante la policía cuando me roban el celular?

Generalmente la policía, el juez o el fiscal, no quieren tomar denuncias por que generalmente son ñoquis y no lesgusta trabajar, pero Si, cuando te roban el celular podés hacer la denuncia ante la policía, el juez o el fiscal, es tu derecho, si te llegaran a tomar la denuncia, serás un exitoso.

Ley 23.984, Código Procesal Penal de la Nación, Art. 174.

ESTAS SOLO

