Colectivo de la línea 93 en Las Heras y Salguero se prendió fuego

Se prendió fuego un colectivo de la líne 93 en Las Heras y Salguero.

Fue en la esquina de Las Heras y Salguero a eso de las 19 horas de ayer. Los bomberos trabajaron durante más de media hora para controlar el fuego

Momento de tensión en Palermo: Un micro de la línea 93 quedó totalmente destruido al prenderse fuego en el cruce de Las Heras y Salguero del barrio porteño. El tránsito estuvo interrumpido por cerca de media hora hasta que los bomberos lograron extinguir el fuego.

Tanto el chofer como los pasajeros se autoevacuaron. No se reportaron heridos ni víctimas fatales. Los bomberos de la ciudad de Buenos Aires buscan determinar las causas del siniestro.

El incendio generó una impactante columna de humo negro que podía verse a varias cuadras de distancia.

SEGUROS

Diariamente hacemos desplazamientos en medios de transporte público colectivo (autobús, metro, tren de cercanías, etc.) y no suele pasar, pero ¿y si hay un accidente y nos vemos obligados a pasar unos días de baja? ¿Y si al parar el autobús lo hace fuera de la isleta prevista y nos rompemos un hueso al bajar, debido al escalón? El transportista tiene una responsabilidad que la ley cubre por medio de un seguro de contratación obligatoria: el Seguro obligatorio.

¿POR QUE? COCHES VIEJOS Y SIN MANTENIMIENTO 2017

Por medio de una resolución del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, el Gobierno autorizó la circulación de micros de pasajeros con más de diez años de antigüedad. La Ley de Tránsito prohíbe de manera experesa que se utilicen vehículos con más de una década de servicio, pero a partir de ahora las unidades fabricadas en 2004, 2005 y 2006 podrán usarse incluso para viajes de larga distancia y trayectos internacionales.

La resolución publicada en el Boletín Oficial no explica el motivo para dilatar este permiso, que se estableció por razones de seguridad. Tan sólo se menciona que es una “medida destinada a no resentir los servicios de transporte por automotor de pasajeros”. Esto sugiere que las empresas de transporte no estarían dispuestas a renovar sus unidades, como se hacía en el pasado, aunque el texto no es claro.

Desde el Gobierno se informó en el 2017 que las unidades alcanzadas por esta exención deberán realizar una la Revisión Técnica Obligatoria cada cuatro meses. ELcoche de la línea 93 ¿Estaba en regla?.