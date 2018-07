El “IPA Day” se festeja en Desarmadero con 16 de las mejores variedades

El 2 de agosto se festeja el Día de la IPA y Desarmadero dedicará 16 de sus 27 canillas a este particular estilo que cada día suma nuevos adeptos.

Buenos Aires, julio de 2018 – Desarmadero es el bar de cervezas artesanales que se impone en Palermo, con 27 canillas por donde desfilan las más destacadas microcervecerías del país y el extranjero. El 2 de agosto, día en que los fervientes cerveceros de todo el mundo festejan el “IPA Day”, 16 de sus canillas serán dedicadas exclusivamente a este estilo tan especial, caracterizado por la marcada presencia de lúpulo y ese amargor característico, que cada vez se hace más presente en las pizarras de bares y cervecerías.

De 18 hs al cierre, amigos y parejas cerveceras podrán elegir entre 16 de las mejores IPAs de productores como Juguetes Perdidos, Sir Hopper, Minga, Strange Brewing e Itzel (quien dirá presente con 5 IPAs diferentes, algo nunca hecho hasta el momento). Así, se podrán degustar diversas alternativas con distinto nivel de tomabilidad, graduación alcohólica, presencia cítrica, cuerpo y amargor, adaptándose al gusto de cada fan.

Como todos los días, el Happy Hour estará disponible de 18 a 20:30 hs. con pintas a $70, ideal para aprovechar al caer la tarde.

Para acompañar, Desarmadero ofrece una amplia carta con platos de impronta casera como ravioles de cordero fritos, buñuelos de acelga, tortilla de papas, empanadas de osobuco y de hongos, sándwiches varios y hamburguesas artesanales, entre muchas otras opciones.

Desarmadero:

Dirección: Gorriti 4295, Palermo – CABA

Días y horarios de apertura: lunes de 18 a 2 am, martes de 18 a 1 am, miércoles y jueves de 18 a 2 am, viernes de 18 a 3 am, sábado de 13 a 3 am y domingos de 13 a 1 am.

Happy Hour: desde la apertura hasta las 20:30 hs

Medios de pago: Efectivo y todas las tarjetas de crédito y débito

Take Away de Crowlers

Facebook: www.facebook.com/desarmaderobar

Instagram: www.instagram.com/desarmaderobar