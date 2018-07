LA ACADEMIA TANGO CLUB

Beruti 4643 – Palermo – CABA

A metros de Plaza Italia, en pleno Palermo, se inauguró el mes pasado La Academia Tango Club, un nuevo espacio abierto a lo mejor del género, con una programación destacada de miércoles a sábados y una oferta gastronómica de calidad.

Entre las figuras que darán sus conciertos en agosto están Luis Salinas, Nestor Marconi con su quinteto, Rodolfo Mederos en trío junto al Negro Falótico y, entre otros artistas, Diego Schissi interpretando la obra de Mores contenida en “Tanguera”, el flamante disco que grabó en vivo en La Usina. No faltarán las mejores orquestas milongueras, como Color Tango, y los nuevos sonidos del género con Ramiro Gallo.

La Academia Tango Club es una de las nuevas sedes del Festival y Mundial de Tango 2018. En el marco de este evento tanguero, el más importante de la Ciudad, presentará sus propias Orquestas: actuarán Las Típicas Canyengue, Maroma, Suburbana, Oriyera, Barricada, Enroque y La Guardia Criolla. Habrá cantores invitados y muchas novedades más.

A sólo un mes de la inauguración, ya han pasado por su escenario figuras de gran trayectoria, como Víctor Lavallén y el Quinteto Real; incluso el maestro Daniel Barenboim fue parte de la platea y hasta le dedicó unas palabras a La Academia Tango Club!

La Academia Tango Club es un proyecto que nació hace seis años de la mano del bandoneonista Rodolfo Roballos y de la violinista Soledad Grigera. Todo arrancó con la conformación de una Orquesta Escuela, con la idea de ser un espacio de crecimiento individual y grupal en el marco de una comunidad de jóvenes que quisieran tocar el mejor tango posible. Con el correr del tiempo se convirtió en un fenómeno muy particular que incluye al día de hoy siete orquestas típicas, una orquesta de guitarras y una orquesta semillera para principiantes. Y ahora también cuenta con “casa propia” en Palermo (CABA), con un escenario que pretende reunir -en una programación de excelencia- destacados solistas, grupos y orquestas que muestren lo mejor del Tango. Acompaña la propuesta un servicio gastronómico de calidad y atendido por sus propios músicos.

Programación agosto 2018:

Miércoles 1/08: La Milonga de La Academia Tango Club

Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires

Clase de baile 21h (**) – Milonga 22.30h – Orquesta 0.30h. Entrada $150 (*)

La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, nace en el año 2008, como una propuesta musical renovadora del tango bailable. Dirigida por Javier Arias, la Orquesta retoma el legado estilístico de la Orquesta de Carlos Di Sarli. Su repertorio abarca tangos clásicos, tangos nuevos, valses, milongas, milongas-candombes y folclore argentino. Tiene editados tres discos de estudio y realizo tres giras europeas, giras por Brazil y por Argentina. En Buenos Aires se presentaron entre otros en el Festival y Mundial de Tango Buenos Aires, Centro de exposiciones, C. C. Torcuato Tasso, Teatro San Martin, Teatro 25 de Mayo, Milonga la Viruta, Salon Canning, etc.

Jueves 2/8: Tango ConTempo

Nicolás Ledesma Orquesta Típica y Cuarteto Entre Ríos

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $200 (*)

Pianista, director y compositor, Nicolás Ledesma nació en General Pico, provincia de La Pampa. Estudió piano con Horacio Salgán durante dos años. También estudió armonía con Guillermo Iscla, Juan Carlos Cirigliano y Manolo Juárez. Formó parte de numerosas orquestas y agrupaciones con músicos históricos de la historia del tango, tales como Leopoldo Federico. Realizó numerosas grabaciones junto a Fernando Suárez Paz, Pascual Marmone, Julio Pane, la Selección Nacional de Tango, el Café de los Maestros, Gary Burton y Rubén Blades, entre otros. Como solista, lleva grabados cuatro álbumes, de los cuales el último, Cuando llora la milonga, fue galardonado con el premio Grammy Latino como mejor álbum de tango en 2016. La orquesta de Nicolás Ledesma, formada en 2012, está integrada por músicos de primer nivel, presenta temas propios y arreglos de clásicos del Tango.

Formado en el año 2016, el Cuarteto Entre Ríos combina sonoridades del tango y del chamamé, abriendo una nueva senda en el paisaje tanguero actual. El grupo está integrado por Adrián Enríquez (piano), Marco Antonio Fernández (bandoneón), Diego “Dipi” Kvitko (guitarra) y Nicolás Sacarías (contrabajo)

Viernes 3/8: De gala

Néstor Marconi Quinteto

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $250 (*)

Néstor Marconi es considerado uno de los más importantes bandoneonistas del mundo. Desde comienzos de los años 70 su nombre estuvo asociado al de grandes figuras como Enrique Mario Francini, Horacio Salgán, Astor Piazzolla y Héctor Stamponi. También se presentó como solista de importantes orquestas sinfónicas. Tocó junto a Martha Argerich, y lidera su trío y su quinteto. Con esta última formación se presentará en La Academia, junto a Pablo Agri (violín), Leonardo Marconi (piano), Juan Pablo Navarro (contrabajo) y Esteban Falabella (guitarra) donde ofrecerá nuevas composiciones dedicadas a los músicos que integran el grupo, así como también un repaso de las piezas y arreglos más destacados de su carrera.

Sábado 4/08 Orquestas de La Academia Tango Club. Concierto & Milonga:

Orquesta Típica Oriyera y Orquesta Típica Barricada.

Clase de baile 20.30h (**) – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $150 (*)

Miércoles 8/08: La Milonga de La Academia Tango Club

Color Tango

Clase de baile 21h (**) – Milonga 22.30h – Orquesta 0.30h. Entrada $150 (*)

La Orquesta Color Tango de Roberto Álvarez es, desde 1989, uno de los principales referentes de la escena tanguera. Desde sus comienzos y de manera ininterrumpida, viene actuando en los más importantes teatros y festivales de tango de todo el mundo y ha recibido numerosas distinciones.

Su repertorio está formado por composiciones y arreglos propios, además de interpretaciones de grandes éxitos de la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Los 11 discos editados de Color Tango son escuchados y bailados en todas las milongas del mundo, realizándose ediciones especiales en países de Norteamérica, Europa y Asia

Jueves 9/8: Tango ConTempo

Nuevo Quinteto Ramiro Gallo y Suarez & Torres

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $200 (*)

Fundado en el año 2000, el grupo interpreta un repertorio integrado por composiciones de Gallo. Referente indiscutido de la escena actual del Tango, Ramiro Gallo es sin duda uno de los compositores más prolíficos de la actualidad. Con su quinteto, han grabado variedad de discos de estudio, han hecho giras por el país e internacionales y han compartido escenario con las más prestigiosas agrupaciones. En el 2015 fue ternado por los premios Carlos Gardel, como mejor álbum de Orquesta de Tango, con El cielo no queda tan lejos. En los últimos años, el grupo cambia su nombre original (Ramiro Gallo Quinteto) por el de NUEVO QUINTETO RAMIRO GALLO, consolidando la nueva formación con el ingreso de Federico Santisteban y Lautaro Muñoz en bandoneón y contrabajo respectivamente, quienes se suman a Adrián Enríquez (piano) y Santiago Vera Candioti (guitarra eléctrica), además de Gallo en violín y dirección.

Leda Torres y Paula Suárez se reunieron con una idea clara y de no tan sencilla concreción: la de traducir al piano la sonoridad de un quinteto, de una orquesta y hasta la de un bandoneón solista. De formación tanto académica como popular, se han dedicado a comprender la música desde un lugar más empírico y lúdico que la tradición popular demanda, siendo pianistas, arregladoras y emprendedoras de diversos proyectos musicales guiados por el entusiasmo de conocer y renovar la música argentina. Su repertorio abarca adaptaciones de arreglos de orquestas originales; nuevos arreglos de obras tradicionales; y nuevas composiciones.

Viernes 10/8: De gala

Luis Salinas

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $250 (*)

Guitarrista, cantante y compositor, Luis Salinas es sinónimo de Guitarra en todo el mundo. Con una enorme trayectoria y un sin fin de grabaciones discográficas, ocupa un lugar trascendental en la música. Su talento y versatilidad lo llevaron a tocar junto a los más grandes músicos y a presentarse en las salas y festivales más prestigiosos a nivel nacional e internacional.

Sábado 11/08 Orquestas de La Academia Tango Club. Concierto & Milonga:

Orquesta Típica Maroma y Orquesta de Guitarra La Guardia Criolla.

Clase de baile 20.30h (**) – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $150 (*)

Miércoles 15/08: La Milonga de La Academia Tango Club

Orquesta Típica Pichuco

Clase de baile 21h (**) – Milonga 22.30h – Orquesta 0.30h. Entrada $150 (*)

La Orquesta Típica “Pichuco” pone en escena el particular estilo de Anibal Troilo y su Orquesta Típica. Con sus arreglos originales realizados para la formación por grandes maestros del tango, buscaran trasladarlos a la época dorada del tango llevando como invitados a los mejores exponentes del canto de la escena tanguera existente.

Jueves 16/8: Tango ConTempo

Juan Pablo Gallardo Orquesta y José Pepo Ogivieki

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $200 (*)

El pianista, compositor, arreglador y director de orquesta Juan Pablo Gallardo se presenta junto a su agrupación de 30 músicos en escena realizando composiciones propias y nuevas versiones de los clásicos de siempre.

Pianista, arreglador y compositor, José Pepo Ogivieki ha sido parte de las más diversas agrupaciones junto a los más grandes del género y ha acompañado a los más prestigiosos cantantes.

Viernes 17/8: De gala

José Pepe Trelles

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $250 (*)

Cantante, interprete y compositor, José “Pepe” Trelles es sin duda una de las figuras más sobresalientes del Tango y la música popular. Realizó un sin fin de presentaciones y giras por todo el mundo y participó con los mas grandes artistas de todos los tiempos. Integró el Octeto electrónico de Astor Piazzolla y se presentó en las salas más prestigiosas de todo el mundo.

Sábado 18/08 Orquestas de La Academia Tango Club. Concierto & Milonga:

Orquesta Típica Canyengue y Orquesta Típica Enroque.

Clase de baile 20.30h (**) – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $150 (*)

Miércoles 22/08: La Milonga de La Academia Tango Club

Chino Laborde y Analía Goldberg Orquesta Típica

Clase de baile 21h (**) – Milonga 22.30h – Orquesta 0.30h. Entrada $150 (*)

La carismática figura de Walter Chino Laborde, cantor representante de la actualidad del tango, transita un repertorio con clásicos que abarcan desde los 40′, 50′, 60’s y tangos actuales. La orquesta se conforma en el 2015, junto a la dirección de la pianista , directora y compositora Analía Goldberg, con quienes vienen trabajando juntos a través de una década en diferentes conjuntos y agrupaciones tangueras como Analia Goldberg Orquesta, Ojos de tango y G:P:L trío.

Jueves 23/8: Tango ConTempo

Tango de Batuta y Bernardo Baraj

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $200 (*)

El guitarrista Julián Hermida y el bandoneonista Daniel Ruggiero junto con el contrabajista Pablo Motta proponen la interesante propuesta Tango de batuta. Un proyecto que abre el género a una estética camarística, pero con un enfoque dirigido a un repertorio de composiciones originales.

Saxofonista, compositor y arreglador, Bernardo Baraj es una de las figuras indiscutidas de la música popular argentina. Transitó por géneros musicales diversos, entre ellos el jazz, tango, folklore y el rock, fundador de la banda Alma y Vida del Trio Vitale-Baraj-Gonzalez, ha tocado y grabado con muchísimos de los músicos contemporáneos consagrados: Sandro, el Flaco Spinetta, Charly García, Rubén Rada, Adriana Varela, Mercedes Sosa, Jorge Navarro, Lito Vitale, Fats Fernández, entre otros.

Viernes 24/8: De gala

Rodolfo Mederos Trío & Negro Falótico

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $250 (*)

Bandoneonista, compositor y arreglador. Con más de 60 años de fecunda carrera, ha forjado un estilo colmado de esencia, raíces hondas y de destacado buen gusto. Ha tocado con artistas de la talla de Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Daniel Barenboim, Enrique Morente, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, entre tantos otros. Se presentará con su trìo conformado por Armando De la vega en Guitarra y Sergio Rivas en el contrabajo, con la inconfundible de voz del “Negro” Falótico.

Sábado 25/08 Orquestas de La Academia Tango Club. Concierto & Milonga:

Orquesta Típica Suburbana y Orquesta Típica Barricada.

Clase de baile 20.30h (**) – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $150 (*)

Miércoles 29/08: La Milonga de La Academia Tango Club

Los Reyes del Tango

Clase de baile 21h (**) – Milonga 22.30h – Orquesta 0.30h. Entrada $150 (*)

La orquesta típica “Los reyes del tango” fue creada en junio de 1992 cultivando el estilo del maestro Juan D’arienzo de las décadas del 40 y 50. Está integrada por ocho músicos argentinos que formaron parte de las grandes formaciones del Tango. Han logrado reconocimiento a nivel mundial en diversas milongas y festivales.

Jueves 30/8: Tango ConTempo

Los Greco Septeto y Santiago Vera Candioti Cuarteto

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $200 (*)

Lautaro y Emiliano Greco son dos figuras sobresalientes de la escena de Tango actual. Con composiciones propias y arreglos de temas clásicos con una mirada moderna, presentan su flamante septeto. Emiliano Greco (piano y dirección), Lautaro Greco (bandoneón y dirección), César Rago (violín), Bruno Cavallaro (violín), Pablo Motta (contrabajo), Nicolás Enrich (bandoneón), Karmen Rencar (cello).

El Guitarrista Santiago Vera Candioti presenta su cuarteto, con composiciones propias y arreglos de clásicos del género. Santiago a Vera Candioti en Guitarra, arreglos y composición. Shino Ohnaga, en Piano. Perla Flores, en violín y Damián Foretic, en bandoneón.

Viernes 31/8: De gala

Diego Schissi Quinteto

Sala desde 20.30h – Reservas hasta 21.15h – Concierto 22h. Entrada $250 (*)

Pianista, arreglador y compositor. Desde 2009 dirige el Diego Schissi Quinteto, una de las propuestas más originales e innovadoras de la escena del tango actual. Integrado por Diego Schissi en piano y composición, Guillermo Rubino en violín, Santiago Segret en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra y Juan Pablo Navarro en contrabajo, el ensamble interpretará las piezas de “Tanguera”, un nuevo disco tributo a la obra de Mariano Mores grabado en vivo en la Usina del Arte.

(*) Menores de 25 años tienen 50% descuento en el precio de la entrada.

(**) La clase de baile tiene un costo de $50 por persona.

Acerca de La Academia Tango Club:

El proyecto tiene su origen en 2013: con la fuerte convicción de que la única forma de aprender a tocar es tocando, el bandoneonista Rodolfo Roballos junto a la violinista Soledad Grigera abrieron una convocatoria para formar una orquesta escuela. Se aproximaron siete músicos al primer ensayo y, lejos de desanimar a estos dos enormes gestores culturales, los motivó a trabajar con toda la fuerza en perfeccionar y amalgamar las diversas experiencias musicales que estos músicos traían.

Con el esfuerzo como único motor, el proyecto fue creciendo bajo el lema de tocar como profesionales. A esa primera orquesta típica le siguió el armado de otra, y luego otra y otra más, siempre en el marco del concepto de “comunidad” de artistas.

La Academia Tango Club ofrece cursos de armonía, arreglos, composición, fraseología y rítmica con los mejores exponentes del género, como Rodolfo Mederos, Juan Pablo Navarro, Ramiro Gallo y Horacio Romo, entre otros.

Las orquestas de La Academia Tango Club fueron apareciendo paulatinamente en la escena del tango porteño, realizando presentaciones propias y también acompañando a grandes exponentes del género como grupo soporte.

Nunca hubo lugar para hacer las cosas más o menos, jamás ser una “orquesta escuela” fue una excusa para sonar de manera no profesional. La búsqueda siempre fue, y seguirá siendo, tocar por encima de las propias capacidades. “Solo de la exigencia puede salir un producto que haga honor a nuestra música ciudadana que logró en su época de oro un nivel altísimo de ejecución, arreglos y composición. Con este objetivo es que se trabajan dentro del espacio los diferentes estilos que hicieron grande a este género como Pugliese, Troilo, Salgán, Di Sarli, Gobbi o D’Arienzo, entre otros”, apuntan sus fundadores.

La Academia Tango Club ha realizado con sus Orquestas innumerables presentaciones en Buenos Aires (desde el ND Teatro, el CCK y el Torcuato Tasso hasta el Festival y Mundial de Tango), giras por el país e incluso visitas al exterior, donde -por ejemplo- abrió la “Melbourne Tango Orchestra” en Australia. Allí viajan periódicamente los docentes a capacitar a los músicos locales y dirigen de forma remota los ensayos para que esa orquesta, del otro lado del mundo, tenga también la misma calidad de aquellas que suenan de este lado.

Ahora es tiempo de inaugurar la casa propia: La Academia Tango Club, que hoy cuenta con más de 140 músicos jóvenes –muchos de ellos tienen además a su cargo la atención al público durante los conciertos-, abre sus puertas al nuevo espacio cultural donde tocan sus propias orquestas y también los mejores exponentes del género de nuestro país y del mundo. Y donde se ofrece un variado menú casero que contempla todos los gustos, desde carnes y pastas hasta platos vegetarianos y próximamente comidas aptas para celíacos.

La Academia Tango Club es una comunidad de orquestas: Orquesta Típica Canyengue, Orquesta Típica La Maroma, Orquesta Típica Suburbana, Orquesta Típica Oriyera, Orquesta Típica Barricada, Orquesta Típica Enroque, Orquesta Típica La Reserva, The Melbourne Tango Orchestra y Orquesta de Guitarras La Guardia Criolla. Sus integrantes apuntan: “Somos una comunidad destinada al fomento, la difusión y la valorización del Tango como patrimonio cultural de la humanidad; buscando su divulgación, experimentación y expansión, y proporcionando oportunidades de formación y práctica profesional”.

En septiembre de este año La Academia Tango Club presentará su primer disco de estudio, un álbum doble grabado por el legendario Jorge Portugués Da Silva