Nuevo CD de MusicaQuantica Voces de Cámara, uno de los coros más importantes del país.

Nuevo Disco: MusicaQuantica Voces de Cámara

Música Quantica- Voces de Cámara, lanzó a fines de junio su segundo disco -primero físicamente-, una obra que reúne materiales de Monteverdi, Dallapiccola, Ralph Vaughan Williams, y Randall Thompson, entre otros célebres compositores de diferentes épocas, escogidas por la vinculación entre sus textos y el tratamiento musical que los destaca. La presentación oficial tuvo lugar en la Usina del Arte de Buenos Aires y el disco está disponible a través del sello Pulso70.

Elegido en julio por el Club del Disco, dicen: “Un repertorio delicioso y exigente a la vez, que incluye el lirismo de Petrarca en Monteverdi, el costumbrismo, el humor absurdo y también una fuerte espiritualidad. El coro, que se define como Voces de Cámara, está integrado por cantantes adultos jóvenes. El disco fue grabado en la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires, un ámbito mágico por el entorno -se trata de una enorme y antigua sala de altos techos-. El audio es óptimo: la palabra se comprende con claridad y no suena como si se tratara de una catedral.

Un bello arte caligráfico completa la obra. Un gran esfuerzo (que contó con colaboradores que ayudaron a que fuera posible la edición física) que dará sus frutos”.

Sello discográfico Pulso 70

Productor artístico Diego Lenger

Arte del disco RoballosNaab Caligrafía

Grabación, edición y mastering De la Rana Emiliano Navazo

Repertorio:

1) Ecco mormorar l’onde – Claudio Monteverdi (Torcuato Tasso)

2) Zefiro, torna e’l bel tempo rimena – Claudio Monteverdi (Francesco Petrarca)

Due cori di Michelangelo Buonarroti il giovane – Luigi Dallapiccola

3) Il coro delle Malmaritate

4) Il coro dei Malammogliati

Nonsense madrigals – Goffredo Petrassi (Edward Lear – Carlo Izzo)

5) I. C’era una signorina

6) II. C’era un vecchio musicale

7) III. C’era un vecchio di Rovigo

8) IV. C’era una signorina di Pozzillo

9) V. C’era una vecchia di Polla

10) Silence and music – Ralph Vaughan Williams (Ursula Wood)

The Peaceable Kingdom – Randall Thompson (Pr. Isaiah)

11) I. Say ye to the righteous

12) II. Woe unto them

13) III. The noise of a multitude

14) IV. Howl ye

15) V. The paper reeds by the brooks

16) VI. But these are they that forsake the Lord

17) VII. Have ye not known?

18) VIII. Ye shall have a song

Acerca de MusicaQuantica Voces de Cámara

Es uno de los coros más destacados de nuestro país. Fundado en 2006, ha sido distinguido nacional e internacionalmente en numerosas oportunidades incluyendo Grand Prix y Premio del Público en Ave Verum (Baden, Austria 2012) y Grand Prix y Premio del Público en Florilege Vocal (Tours, Francia 2012). Realizó dos Giras Europeas (2012-2013) ofreciendo conciertos en Austria, Alemania, Italia y Francia. Finalista del European Grand Prix en 2013, Arezzo, Italia. En 2014 participó como invitado del X° Simposio Mundial de Coros en Seúl, Corea. Participa asiduamente de los principales ciclos de Bs As y alrededores como Teatro Colón de Bs As, Teatro Argentino de La Plata, Centro Cultural Kirchner, Teatro Gran Rex (Mozarteum Argentino), Auditorio de Belgrano (Festivales Musicales de Buenos Aires) y Usina del Arte. En 2018 presenta su disco MusicaQuantica Voces de Cámara editado por el sello Pulso70.

Integrantes:

Sopranos: Agustina Medel, Victoria Sambuelli, Gisela Iuretig, Mariana Colombo, Milca Touceda

Altos: Valeria Bodnarin, Amorina Dip, Mercedes Atadia, Fernanda Godoy San Martín, Camila Pérez Lacha

Tenores: Emmanuel Maripillan, David Quiroga, Leandro Servín, Gastón Dvoskin, Federico Caruso

Bajos: Juan José Domínguez, Santiago Tiscornia, Germán Beltritti, Claus Fischer, Tomás Argumedo Vallesi, Naim Munier

Acerca de Camilo Santostefano

Sus versátiles y personales interpretaciones abarcan repertorios a capella, sinfónico corales y ópera desde el Renacimiento hasta el estreno de obras contemporáneas. Director y fundador de MusicaQuantica Voces de Cámara, Coro de la Universidad Nacional de las Artes, Coro del Colegio Nacional de Buenos Aires y Lírica Lado B. Como director y capacitador se ha presentado en Argentina, Uruguay, Colombia, Austria, Alemania, Francia, Italia, Gales, USA, Suecia y Corea.