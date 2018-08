Festival Nueva Opera de Buenos Aires en el Planetario

Kopernikus de Claude Vivier (1948-1983)

Pieza de cámara para siete cantantes y siete instrumentistas

Fechas: Jueves 2 y viernes 3 de agosto 20:30h

Sábado 4 de agosto 21.30h

Lugar: Planetario Galileo Galilei

Av. Sarmiento y Av. Casares, CABA

Entrada gratuita, sujeta a capacidad de la sala. Reservas http://www.planetario.gob.ar/

Kopernikus es subtitulada por su compositor como una “ópera-ritual de muerte”. La obra fue encargada por la Universidad de Montreal, y se completó entre los años 1978 y 79. Lejos de aferrarse a una trama tradicional del género, se presenta como una serie de escenas por los que la protagonista, Agni, atraviesa una evolución hasta llegar al estado de espíritu puro. En esta transición incesante hacia la iluminación, la niña es iniciada en los misterios de la vida y la muerte por personajes como Mozart, Lewis Carroll, Tristán e Isolda, y el mismo Copérnico. Ellos son guía y consuelo para Agni, en los momentos críticos de su (in)existencia.

Vivier compuso la música de Kopernikus para un ensamble de siete cantantes y siete instrumentistas, que recorren -estética, dramática y técnicamente- junto a Agni la búsqueda de un “más allá”.

La segunda edición del FNOBA presenta una producción site-specific de Kopernikus para el Planetario de la Ciudad. El ensamble se compone por cantantes de Estados Unidos (Ensamble Meridionalis) y músicos locales, dirigidos por Sebastián Zubieta. La puesta estará a cargo del artista visual Sergio Policicchio, con proyecciones en video y una instalación centrada en la materialidad de la luz.

Sobre el compositor

Claude Vivier (1948-1983) fue un compositor canadiense, alumno de Karlheinz Stockhausen. Desarrolló su carrera entre Europa y su país natal. En su corta carrera produjo un corpus de cuarenta y nueve obras, todas en un estilo muy particular. En la segunda mitad de la década del 70’, el compositor inició un período centrado en la composición para grandes formas. En esta etapa compuso su ópera Kopernikus, acompañada por sus reflexiones sobre el rol del artista en la sociedad y su proceso de auto-descubrimiento. En 1981 recibe por parte del “Canadian Music Council” el Premio a Compositor del Año.

Con el apoyo de la Mid Atlantic Arts Foundation, a través del programa US Artists International, en colaboración con el National Endowment for the Arts, la Andrew W. Mellon Foundation y la Howard Gilman Foundation. Con apoyo de la Embajada de Canadá en Argentina

Elenco:

Katharine Dain (coloratura)

Amy Goldin (soprano)

Hai-Ting Chinn (mezzo-soprano)

Kirsten Sollek (contralto)

Christopher Herbert (barítono)

Joseph Beutel (barítono)

Steven Hrycelak (bajo)

Violín: Daniel Robuschi

Trompeta: Julián Goldstein

Trombón: Damián Stepaniuk

Oboe: Michelle Wong

Clarinete 1: Federico Landaburu

Clarinete 2: Alejandro Cancelos

Clarinete 3: Sebastián Tozzola

Dirección musical: Sebastián Zubieta

Dirección de escena: Sergio Policicchio

Sobre FNOBA

Creado como un evento bienal y con la intención de expandir el campo de la ópera contemporánea, FNOBA busca llegar a compositores y directores innovadores, así como también a nuevos espacios, nuevas obras y nuevas audiencias. Su primera edición tuvo lugar en 2016 con sede en cinco salas de la Ciudad (CCK, Usina del Arte, Salón Dorado del Teatro Colón, CETC y Teatro 25 de Mayo). La edición 2018 cuenta con el apoyo de Americas Society (US), Instituto Francés, Pro Helvetia, Fundación Williams, Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Centro Cultural Espacio para la Memoria Haroldo Conti, Biblioteca Nacional, Mecenazgo Cultural, entre otras. La presente edición del FNOBA se realizará del jueves 2 al miércoles 15 de agosto.

FNOBA somos:

Director

Miguel Galperin

Productor general

Ignacio Llobera

Coordinación técnica

Patricio Tejedor

Productores

Luciana Rico

Gabriel Noacco

Gonzalo Bao

Andres Knob

Rocío Gómez Cantero

Colaboración equipo Fundación Williams

Martin Oliver

Roxana Martín

Mariana Fernández

Rocío Gómez Cantero

Comunicación y contenidos

Virginia Chacon Dorr

Contacto:

https://www.facebook.com/FNOBAOK/

http://www.fundacionwilliams.org.ar/

[email protected]