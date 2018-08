Pichetto: “Macri y Cristina son funsionales entre sí y se necesitan mutuamente”

El senador de la Nación por el Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto lanzó este jueves 09/08 su precandidatura presidencial de cara al 2019. Fue en el teatro Metro de La Plata, frente a importantes dirigentes de las ocho secciones electorales, legisladores nacionales del Peronismo Federal y dirigentes del sindicalismo.

Al comienzo de su discurso, Pichetto afirmó “el debate de este tiempo es por la identidad. la propuesta ideológica, aunque parezca difícil en el 2018 nuestra propuesta no tiene nada que ver con alianzas ligadas al viejo Partido Comunista, troskismo o los que piensan que rompiendo todo existe la posibilidad de volver al poder. No somos esa izquierda”, y agregó “queremos diferenciarnos de Unidad Ciudadana”.

El senador añadió “si no instalamos liderazgos firmes y un propuesta, el peronismo corre riesgo de diluirse. Hay que expresar lo que sentimos y queremos. Hay un presidente al que no se lo menciona y que trabajó por la reconstruccion en el peor momento del país, que es Eduardo Duhalde. El primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo virtudes que después no se concretaron, con grandes ministros de Economia como Roberto Lavagna y Miguel Peirano”.

“Tengo la convicción de ser candidato para que volvamos a ser poder en la Argentina. A mi no me tiembla el pulso ni tengo miedo escénico. No ando con vueltas”, agregó Pichetto, ante el aplauso de los tres mil presentes.

Asimismo, afirmó “este gobierno tuvo un periodo de gestion económica pésimo, con fuerte intervesionimso del Estado, hacía imposible que la Argentina creciera. Inflación, aumento del gasto público en los ultimos meses de la presidencia de Cristina Kirchner y ahora con Mauricio Macri, aumento del endeudamiento externo, pérdida del poder adquisitivo y devaluacion del 40%”. “Ambos modelos económicos han fracasado. Son funsionales entre sí y se necesitan mutuamente”.

“No somos la avenida del medio, ni una alternativa sin rumbo ni corazón. Somos el futuro, el proyecto político nacional para recuperar Argentina”, añadió.

Pichetto también se refirió a las Fuerzas Armadas. “Nuestro proyecto representa la unidad nacional. Hay que recuperar las FFAA con fuerte presencia territorial. Hoy están desmoralizadas, con sueldos miserables. Nuestro proyecto son Fuerzas Armadas para la Democracia y para la defensa nacional. Debemos trabajar para reforzar la seguridad pública y terminar con las zonas liberadas”.

Por último, Pichetto afirmó que “el Estado está por encima de las creencias, tiene que garantizar derechos. Este siglo es el de la mujer y de los jóvenes. Uno de los paradigmas en el mundo pasa por el reconocimiento de estos derechos. El congreso estará a la altura de la circunstancias para responder a eso”.

Estuvieron presentes el diputado Diego Bossio, los senadores de la Nación Carlos Caserio (Córdoba), Alfredo Luenzo (Chubut), Carlos Espínola (Corrientes), Rodolfo Urtubey (Salta), el ex ministro de Economía Miguel Peirano y los diputados MC, Humberto Roggero, Eduardo Camaño, Raúl Álvarez Echague, Gilberto Alegre, Luis Basile, Damaso Larraguru, Liliana Gurdulich de Correa, el senador MC Walter Barrionuevo.

Pichetto fue varias veces candidato a gobernador de Río Negro: en 2007 perdió con el candidato apoyado por el entonces presidente Nestor Kirchner, el radical K Miguel Saiz, mientras que en 2011 se quedó fuera de la Gobernación a manos de Carlos Soria y en 2015 perdió contra Alberto Weretilneck, quien logró la reelección.