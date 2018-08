FMI-Lebac-Banco Central subastará U$S 500 millones para contener el dólar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes a las entidades financieras que el martes realizará una subasta por 500 millones de dólares. La entidad que preside Luis Caputo pondrá a disposición de los bancos esa cantidad de divisas, el mismo día en que tendrá lugar un megavencimiento de Lebac.

La colocación se realizará bajo las mismas condiciones utilizadas en las subastas anteriores realizadas por el BCRA.

Este lunes, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, decidió discontinuar la subasta de los dólares que fueron prestados al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por exceso de liquidez en pesos.

“El Ministerio de Hacienda informa que en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado, ha instruido al Banco Central a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente”, dijo la cartera en un comunicado.

Por su parte, el Banco Central elevó del 40 al 45% la tasa de referencia y aseguró que continuará en ese nivel hasta octubre próximo.

El dólar trepó este lunes al nuevo récord de $30,68 para la venta, según el valor promedio difundido por el Banco Central, en otra tensa jornada financiera que obligó al Gobierno a adoptar una batería de medidas para frenar la corrida.

Según informó el Banco Central en la mañana del lunes, la moneda norteamericana se vendía a 31,20 pesos en el Banco Galicia; 30,80 pesos en los bancos Itaú e ICBC y a 30,50 pesos en el Banco Nación.

En sólo dos jornadas, el billete norteamericano acumuló un crecimiento de dos pesos. Según informó el Banco Central, el valor más alto de cierre de la moneda norteamericana lo registró el Banco Galicia a $30,90, mientras que el más bajo lo registró el Banco Nación a $30,45.

De acuerdo con los valores informados por el BCRA, se registraron los siguientes cierres: Banco Macro, a $30,80; Banco Ciudad, a $30,75, y Patagonia y Santander, a $30,70.

El Banco Central elevó 500 puntos básicos la tasa de interés de referencia, para ubicarla en el 45 por ciento anual por temor a que la inflación se vuelva a recalentar, y prometió no volver a bajarla hasta octubre.

“En respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica, el Comité de Política Monetaria (COPOM) resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria a 45%”, dijo la autoridad monetaria en un comunicado.

Asimismo, para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el COPOM se compromete a no disminuir el nuevo nivel de tasa de política monetaria al menos hasta el mes de octubre.

El Banco Central anunció una serie de medidas para la “eliminación gradual” del stock de Lebac, que asciende a casi 1 billón de pesos, y garantizó que asegurará la disponibilidad de dólares “para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios”.

De ahora en más, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac -una de ellas se realizará mañana- “será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias”, de acuerdo con lo dispuesto.

Para el organismo, cuando culmine este proceso, “el stock de instrumentos emitidos por el Banco Central será significativamente inferior al actual y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local”.

Y aseguró que esta decisión “permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía”.

La autoridad monetaria puntualizó que, del monto total de Lebac, la mitad está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

En un comunicado, el Banco Central indicó que, de ahora en más, el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias.

Por caso, en la licitación que se realizará mañana, se ofrecerá un máximo de 230 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios, contra un vencimiento estimado de 330 mil millones de pesos en manos de los mismos.

“El monto ofrecido se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el Banco Central estima que será eliminado durante diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan”, añadió el organismo.

Además, para las entidades bancarias, el Banco Central sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ): estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización.

En tanto, las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de LEBAC por cuenta y orden de terceros no bancarios; no podrán vender sus LEBAC remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias, según lo dispuesto.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de LEBAC.

La primera licitación de Letras del Tesoro será este miércoles y estos instrumentos “servirán como alternativa de inversión en pesos”, puntualizó la autoridad monetaria.

Y añadió que Hacienda “desarrollará un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario”.

En este marco, subrayó que “asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, a lo largo de esta operación mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes”.