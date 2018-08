La quietud: Estrenan la nueva película de Pablo Trapero

Producida por Matanza Cine, en co-producción con Sony Pictures International Productions y Telefe una compañía de Viacom, la película se centra en La Quietud, una idílica estancia familiar donde Mia (Martina Gusman) creció con sus padres. Una situación inesperada la obliga a reunirse con su hermana Eugenia (Berenice Bejo), quien regresa tras años viviendo en Paris. El reencuentro ocurre bajo la mirada implacable de su madre, Esmeralda (Graciela Borges). Un nuevo giro hará que el marido de Eugenia, Vincent (Edgar Ramírez) llegué a La Quietud y junto a Esteban (Joaquín Furriel), escribano y amigo de la familia, se sumerjan en una trama íntima repleta de secretos. Pero muy pronto Mia y Eugenia enfrentarán una verdad capaz de cambiarlo todo.

ESTRENO

30 DE AGOSTO

FICHA TÉCNICA

Director: Pablo Trapero

Guión: Pablo Trapero

Producida por: Matanza Cine

En co-producción con Sony Pictures International Productions y Telefe una compañía de Viacom

Distribuida por United International Pictures

Ventas internacionales: Wild Bunch

Director de Fotografía: Diego Dussuel

Director de Arte: Cristina Nigro

Vestuario: Monica Toschi

Maquillaje: Marisa Amenta

Direccion de producción: Luz Tarantini

Montaje: Alejandro Brodersohn

Director de Sonido: Fede Esquerro

Asistente de Dirección: Fernando Alcalde

Película HD 4K color

https://www.uip.com.ar/laquietud/

PABLO TRAPERO

Director, guionista, productor – Argentina

“La frontera entre la realidad y la ficción nunca será definitiva. La vida diaria está cargada de momentos absurdos e inverosímiles que no comprendemos. En la vida real, puede suceder que tengamos que enfrentarnos a situaciones que superan la ficción. Por eso creo en la ficción, porque es una realidad”

Pablo Trapero nació en Argentina en 1971. En 1999, dirigió su primer largometraje, Mundo Grúa, que recibió el Premio de la crítica en Venecia. “El Bonaerense”, su segunda película, fue proyectada en Cannes en 2002 en la selección Un Certain Regard. Ese año, fundó Matanza Cine, una productora independiente que produce sus propias películas y la de jóvenes directores argentinos. Presentó Familia Rodante en 2006 en Venecia y Nacido y Criado en 2006 en Toronto. En 2008, Leonera, En Competición en el Festival de Cannes, reveló el talento de Martina Gusman, musa, actriz y productora del director.

Regresó a Cannes con Carancho (2010) y Elefante blanco (2012), presentadas en Certain Regard. Pablo Trapero también ha participado en prestigiosos festivales como jurado en Venecia, San Sebastián y Lucarno. En 2014 fue designado Presidente del Jurado de Un Certain Regard .En 2015 fue condecorado por el Ministerio de Cultura de Francia como Chevallier L´Ordre des Arts et des Lettres.

Hoy en día es considerado como uno de los principales representantes del cine latinoamericano.

Filmografía

2015 EL CLAN

Ficción Color

Producción, Guión y Dirección

2012 ELEFANTE BLANCO

Ficción 35mm Color

Producción, Guión y Dirección

2011 – JAM SESSIONS 7 DIAS EN LA HABANA

Ficción Color

Guión y Dirección

2010 CARANCHO

Ficción 35mm Color

Producción Guión y dirección

2008 LEONERA

Ficción S35mm Color

Producción Guión y Dirección

2006 NACIDO Y CRIADO

Ficción S35mm color

Producción Guión y Dirección

2004 FAMILIA RODANTE

Ficción S16mm a 35mm color

Producción, guión y dirección

2002 EL BONAERENSE

Ficción 35 mm color

Producción, guión y dirección

2001 NAIKOR

Documental DV CAM

Producción, guión y dirección

1999 – MUNDO GRUA

Largometraje 16mm

Producción, guión y dirección

1995 – NEGOCIOS

Cortometraje 16mm.

Producción, guión y dirección

1992 – MOCOSO MALCRIADO

Cortometraje 16mm.

Producción, guión y dirección

ACERCA DE SONY PICTURES ENTERTAINMENT

Sony Pictures Entertainment (SPE) es una filial de Sony Entertainment Inc., que es una filial de Sony Corporation con sede en Tokio. Las operaciones globales de SPE abarcan producción, adquisición y distribución de películas; producción, adquisición y distribución de televisión; redes de televisión; creación y distribución de contenido digital; operación de instalaciones de estudio; y desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías de entretenimiento. El grupo de películas de SPE incluye las películas de Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, Sony Pictures Animation y Sony Pictures Classics. Para obtener información adicional, visite http://www.sonypictures.com.

ACERCA DE VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS AMERICAS

Viacom International Media Networks Américas, una unidad de Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), es propietario y opera el portfolio de marcas de entretenimiento de la compañía, que incluyen MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Co-medy Central, Paramount Channel, Vh1, Telefe y sus respectivas propiedades en América Latina (incluyendo Brasil); el portfolio de Tr3s en Estados Unidos, el cual se enfoca en una amplia audiencia de estadounidenses hispanos; acuerdos de programación de VIMN en Canadá con Corus Entertainment para Nickelodeon y Bell Media para MTV y Comedy Central. Adicionalmente, VIMN Américas cuenta con una participación mayoritaria en Porta Dos Fundos, uno de los mayores creadores de contenido de comedia en Brasil. El negocio multiplataforma de la compañía incluye una amplia gama de productos incluyendo las apps móviles, MTV Play, Nick Play, Comedy Cen-tral Play, Mi Telefe y Telefe Noticias; productos on-demand, Nick First y My Nick Jr., y productos de SVOD, Noggin, además de múltiples sitios web.