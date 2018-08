Estreno de “Acusada” la película de Gonzalo Tobal, protagonizada por Lali Espósito

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018. Rei Cine, K&S Films, Piano y Telefe tienen el agrado de presentar el nuevo poster de “Acusada”, la película de Gonzalo Tobal, protagonizada por Lali Espósito, que ha sido seleccionada para la Competencia Oficial del Festival Internacional de Venecia y para la Sección Contemporary World Cinema del Festival de Toronto.

Acusada se estrena en todo el país el 13 de septiembre y tendrá su estreno mundial en el Festival de Venecia en donde será la única película argentina seleccionada para la Competencia Oficial del mencionado Festival, junto a películas de directores de la talla de Alfonso Cuaron, Ethan y Joel Coen, Olivier Assayas, Jacques Audiard, Yorgos Lanthimos, Laszlo Nemes y Mike Leigh.

“Acusada” es protagonizada por Lali Espósito como el personaje de Dolores Dreier y Leonardo Sbaraglia e Inés Estevez interpretan a sus padres. Completan el elenco principal Daniel Fanego, Gerardo Romano y Gael García Bernal.

El director Gonzalo Tobal dirigió previamente su ópera prima “Villegas” protagonizada por Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi que se estrenó en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cannes 2012 – Función Especial. Previamente desarrolló una exitosa carrera como director de cortometrajes con los que participó y recibió premios en el Festival de Cannes en 2007 y 2010.

“Acusada” cuenta la historia de Dolores Dreier, quien vivía la vida de una joven estudiante hasta que su mejor amiga apareció brutalmente asesinada. Dos años después, ella es la única acusada por el crimen en un caso de gran exposición mediática que la ha puesto en el centro de la escena: todo el mundo tiene una opinión acerca de su inocencia o culpabilidad.

Dolores se prepara para el juicio aislada en su casa, mientras la familia Dreier funciona como un equipo dispuesto a todo para defender a su hija. No alcanza con el mejor abogado, sus padres someten a un control obsesivo todo: cómo luce, qué hace, cuánto come y con quiénes se junta.

Pero a medida que el proceso avanza y la presión aumenta, aparecen la sospecha y los secretos en el seno familiar. Acorralada y cada vez más sola, Dolores pone en riesgo la estrategia justo cuando un error sería fatal.

“Acusada” es la primera producción conjunta entre las productoras Rei Cine (“Zama”, “La Reina Del Miedo”, “Temporada De Caza”), K&S Films (“El Ángel”, “El Clan”, “Relatos salvajes”), la mexicana Piano y Telefe. Warner Bros. Pictures distribuirá “Acusada” en Argentina y Latinoamérica. “Acusada” se estrena en todo el país el 13 de septiembre.

Sobre Kramer & Sigman Films

K&S Films es una productora de cine fundada por Oscar Kramer y Hugo Sigman hace más de una década. Integrada por un equipo de productores de gran experiencia, K&S Films tiene como meta principal crear proyectos innovadores y originales, con directores notables, y propuestas narrativas capaces de interesar al público local e internacional. Entre sus títulos destacados se encuentran El Angel, de Luis Ortega, La Cordillera, de Santiago Mitre, Cien Años de Perdón, de Daniel Calparsoro; El Clan, de Pablo Trapero; Relatos Salvajes y Tiempo de Valientes, de Damián Szifron; Truman, de Cesc Gay; Séptimo, de Patxi Amezcua; El Último Elvis, de Armando Bó; Crónica de una Fuga, de Adrián Caetano. Además, ha brindado servicios de producción en Argentina para realizaciones internacionales de primer nivel como The Pope, Operation Finale, The Revenant, Focus, Lucky Luke y On the Road, entre otras.

www.ks-films.com

Sobre Rei Cine

Rei se ha consolidado como hogar y plataforma para los realizadores más innovadores de la región. Involucrados en todas las etapas creativas, su objetivo principal es el de acercar talento y contenido latinoamericano al mercado internacional. Su filmografía incluye: La Reina del Miedo (2018, Valeria Bertuccelli), Zama (2017, Lurecia Martel), Temporada De Caza (2017, Natalia Garagiola), Los Perros (2017, Marcela Said), El Teatro De La Desaparición (2017, Adrián Villar Rojas), Madly (2016, Gael García Bernal, Mia Wasikowska, Sebastián Silva & otros), Mata-me Por Favor (2015, Anita Rocha da Silveira), Historia Del Miedo (2014, Benjamin Naishtat), Dólares de Arena (2014, Laura Guzmán & Israel Cárdenas), Lo Que El Fuego Me Trajo (Adrián Villar Rojas, 2013), Carmita (2013, Laura Guzmán & Israel Cárdenas), Leones (2012, Jazmín López) y Villegas (2012, Gonzalo Tobal).Todas las películas han sido distribuidas de forma internacional y estrenadas en festivales como Cannes, Berlín o Venecia.

Sobre Piano

PIANO es una casa productora y distribuidora de cine fundada en 2011 por Julio Chavezmontes y Sebastián Hofmann para impulsar películas originales y arriesgadas. Sus producciones se han exhibido en los principales festivales del mundo, donde han recibido más de 50 premios internacionales. Algunos títulos destacados de la productora son Halley, Eco de la Montaña, Tenemos la Carne, y Tiempo Compartido, galardonada en la pasada edición del festival de Sundance con el premio a Mejor Guión. Piano ha realizado películas con coproducción con Alejandro González Iñárritu, Carlos Reygadas, Charles Gillibert, Luis Miñarro, Michael Fitzgerald y Lisa Cortés entre otros cineastas destacados. Como distribuidora, ha lanzado en México títulos como The Square, Beach Rats, I’m not a Witch, Eisenstein en Guanajuato, y Dólares de Arena, consolidándose como una de las principales promotoras de cine independiente en México.

Ficha técnica

Director: Gonzalo Tobal

Guion: Gonzalo Tobal, Ulises Porra Guardiola

Producida por Rei Cine, Kramer & Sigman Films

Productores: Hugo Sigman, Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Matías Mosteirín, Leticia Cristi, Axel Kuschevatzky.

Co productor: Julio Chavezmontes

Productores ejecutivos: Micky Buyé, Javier Braier

En coproducción con Telefé y Piano

Distribuida por: Warner Bros. Pictures

Directora de Producción: Carolina Agunin

Director de fotografía: Fernando Lockett

Director de Arte: Sebastián Orgambide

Director de Sonido: Guido Berenblum

Montaje: Alejandro Carrillo Penovi

Música original: Rogelio Sosa

Vestuarista: Laura Donari

Maquillaje: Angela Garacija

Peinado: Jorge Palacios

Jefa de producción: Mariana Ponisio

Coordinador de post producción: Ezequiel Rossi, Andrea Bendrich

Casting: Natalia Smirnoff, Mariana Mitre, María Laura Berch