El Senado aprobó los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner

El Senado aprobó por unanimidad esta noche en general los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner ordenados por el juez federal Claudio Bonadio.

Con 67 votos a favor, la Cámara alta aprobó el dictamen que autoriza los allanamientos y pide al juez Bonadio que cuide “el derecho a la intimidad” de la senadora del Frente para la Victoria.

Sin embargo, en la votación en particular hubo divisiones respecto del pedido del kirchnerismo de incluir las condiciones que había puesto la ex mandataria: 47 senadores votaron a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 lo hicieron en contra.

Cristina Kirchner había pedido incluir en ese punto un pedido al juez para que no haya cámaras en los procedimientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes, entre otros.

El Senado sesionó para tratar la autorización solicitada por el juez Claudio Bonadio para allanar tres domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner, que estuvo presente en el debate pero no en el momento de reunir el quórum. En cambio, los senadores de su bloque Marcelo Fuentes, María de los Ángeles Sacnun, Inés Pilatti y Anabel Fernández Sagasti sí bajaron al recinto para dar inicio a la sesión.

La senadora del Frente para la Victoria (FPV-PJ) manifestó el último martes a sus pares a través de una carta que no tiene “ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio” pero puso una serie de condiciones sobre las cuales no había acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Una de esas condiciones fue que no hubiera cámaras durante los procedimiento para que no se difundieran imágenes, y otra que estuvieran presentes un senador o senadora designados por ella durante el allanamiento.

DOMICILIOS

Los operativos serán en: Recoleta, ubicado en Juncal 1306, el de Río Gallegos en la calle Mascarello 441, y el de El Calafate en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches.

Cristina Krichner fue una de las últimas oradoras de la sesión y basó su defensa en críticas hacia el Gobierno. También dejó en claro que no está arrepentida de nada: “No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para poder persuadir o convencer de que lo que estábamos haciendo, con errores o aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y la posición de la República Argentina”.

Ninguno de los requerimientos pedidos con la ex mandataria quedó aprobado. De hecho el segundo punto, que disponía que el magistrado “deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro”, fue rechazado por el Frente para la Victoria y otros peronistas.

El artículo completaba que debían respetarse “los derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la intimidad; ello así advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos, en el marco de medidas de orden restrictivo como la presente y en particular atención a tratarse de una senadora de la nación que fue dos veces presidente de la República”.