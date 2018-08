Thelonious: Homenaje a Burt Bacharach, a cargo de Laura González y Ernesto Amstein

Una nueva fecha de “BACHARACH BY NIGHT” homenaje al compositor Burt Bacharach, con arreglos originales, a cargo de la cantante Laura González y el trío del pianista y arreglador Ernesto Amstein: van a presentarse por primera vez en la trasnoche de Thelonious el Sábado 1º de Septiembre a las 23:50hs.

BACHARACH BY NIGHT

LAURA GONZÁLEZ & ERNESTO AMSTEIN Trío

SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE

23:50hs

(Medianoche)

en

THELONIOUS CLUB

Nicaragua 5549. Palermo, CABA.

Entradas $ 200

Anticipadas en:

Link entradas

https://bue.tickethoy.com/entradas-musica/bacharach-by-night-laura-gonzalez-ernesto-amstein-trio-en-thelonious-club

Links videos YouTube:

Raindrops keep falling on my head

Close to you

Con arreglos frescos y originales entre el jazz moderno y la música pop, la cantante Laura González se une al trío del pianista Ernesto Amstein, para repasar el repertorio del genial Burt Bacharach con clásicos como Close to you y Walk on by y raras gemas del catálogo del compositor.

Laura González es dueña de una de las voces más expresivas de la escena porteña. Actualmente está trabajando en su segundo disco de canciones propias, luego de haber trabajado como coreuta para diversos artistas nacionales e internacionales y como actriz en musicales del off.

Por su parte, Ernesto Amstein viene siendo parte activa del

panorama jazzístico de la ciudad y junto a su trío foma la unidad rítmica de Jazz at the Movies en Bebop

Club desde hace más de dos años.

Reversiones que navegan entre el jazz moderno y una sofisticada sonoridad pop le hacen honor a una de las más importantes figuras de la canción popular del último medio siglo.

Laura González – voz

Nacho Szulga – contrabajo

Pedro Ahets Etcheberry – batería

Ernesto Amstein – piano y arreglos